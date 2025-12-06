ق ز
    11:12, 06 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا كۇن رايى كۇرت سۋىتۋى مۇمكىن - ت ج م

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە الداعى كۇندەرى اۋا رايى كۇرت ناشارلايدى، دەپ حابارلادى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.

    35 градус аяз болады: Демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамы жарияланды
    فوتو: الەكساندر پاۆسكي/kazinform

    - كوپتەگەن سولتۇستىك جانە ورتالىق وبلىستاردا قار جاۋىپ، بوران سوعادى، تۇمان تۇسەدى، جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س جەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    اقمولا، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار، قاراعاندى، شىعىس قازاقستان، ۇلىتاۋ جانە اباي وبلىستارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى - 25…- 33 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.

    استانا قالاسىندا - 24…- 26 گرادۋس اياز كۇتىلەدى.

    ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الداعى كۇندەرى كۇن رايى قۇبىلمالى بولاتىنى حابارلانعان بولاتىن.

     

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
