11:12, 06 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
قازاقستاندا كۇن رايى كۇرت سۋىتۋى مۇمكىن - ت ج م
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار وڭىرىندە الداعى كۇندەرى اۋا رايى كۇرت ناشارلايدى، دەپ حابارلادى ت ج م باسپا ءسوز قىزمەتى.
- كوپتەگەن سولتۇستىك جانە ورتالىق وبلىستاردا قار جاۋىپ، بوران سوعادى، تۇمان تۇسەدى، جەلدىڭ جىلدامدىعى 15-20 م/س جەتەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اقمولا، قوستاناي، سولتۇستىك قازاقستان، پاۆلودار، قاراعاندى، شىعىس قازاقستان، ۇلىتاۋ جانە اباي وبلىستارىندا اۋا تەمپەراتۋراسى - 25…- 33 گرادۋسقا دەيىن تومەندەيدى.
استانا قالاسىندا - 24…- 26 گرادۋس اياز كۇتىلەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن الداعى كۇندەرى كۇن رايى قۇبىلمالى بولاتىنى حابارلانعان بولاتىن.