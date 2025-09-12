قازاقستاندا كۇشەيتىلگەن رەيدتەر باستالدى: ءى ءى م تۇسىنىكتەمە بەردى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 12-قىركۇيەكتە قازاقستاندا «قۇقىقتىق ءتارتىپ» جەدەل-الدىن الۋ ءىس شاراسى (ج ا ءى ش) باستالدى. بۇل تۋرالى ق ر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ (ءى ءى م) باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ۆەدومستۆونىڭ ناقتىلاۋىنشا، ج ا ءى ش 14-قىركۇيەككە دەيىن جالعاسادى.
«پوليتسيا زاڭدىلىق پەن قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ شارالارىن كۇشەيتتى. ەرەكشە نازار قىلمىستىڭ الدىن الۋعا، قۇقىقبۇزۋشىلىقتاردى انىقتاۋعا، ازاماتتاردىڭ جاپپاي جينالاتىن ورىندارىن تەكسەرۋگە، سونداي-اق زاڭنامانىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋعا اۋدارىلۋدا»، - دەلىنگەن ءى ءى م باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاماسىندا.
ايتا كەتەيىك، 2025 -جىلعى 11-قىركۇيەكتە سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە جەكەلەگەن كولىك قۇرالدارى تۇرلەرىنىڭ ءجۇرۋىن ۇيىمداستىرۋ جانە جول قاۋىپسىزدىگىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجات قارالىپ، ماقۇلدانعان بولاتىن.