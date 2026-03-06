قازاقستاندا كاسىپكەر ايەلدەر سانى قانشا
استانا. KAZINFORM - بۇگىنگى تاڭدا ايەلدەر كاسىپكەرلىگى ەكونوميكا ءوسۋىنىڭ نەگىزگى نۇكتەسىنىڭ ءبىرى. 2025 -جىلعى دەرەكتەرگە سايكەس قازاقستاندا ءبىر ميلليوننان استام ايەل شاعىن جانە ورتا بيزنەستى باسقارىپ وتىر، دەپ حابارلايدى ۇ ە م باسپا ءسوز قىزمەتى.
مينيسترلىك اتاپ وتكەندەي، بۇل شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىك سۋبەكتىلەرىنىڭ 48,1 پايىزى.
ايەلدەر ساۋدانى، قىزمەتتەردى، سۇلۋلىق يندۋسترياسىن، قوعامدىق تاماقتانۋدى، ءبىلىم بەرۋ جوبالارىن، سونداي-اق ەكولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك باستامالاردى باتىل دامىتىپ كەلەدى. ولار ءوڭىر ەكونوميكاسىن نىعايتا ءارى زاماناۋي دامۋ ترەندىن قولداي وتىرىپ، تۇراقتى، تەحنولوگيالىق جانە قوعامداستىققا باعىتتالعان كاسىپورىندار قۇرىپ جاتىر.
ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ قولداۋىمەن ەلىمىزدە 20 كاسىپكەرلەرگە قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى جانە شاعىن قالالار مەن اۋىلداردا 164 وڭىرلىك ورتالىق جۇمىس ىستەيدى. ولار قىزمەتتەردى اقىسىز ۇسىنىپ، ءىسىن جاڭا باستاعان جانە جۇمىس ىستەپ تۇرعان كاسىپكەرلەردى قامتيدى. \
بۇگىنگى تاڭدا ايەلدەر كاسىپكەرلىگىن قولداۋ ءۇشىن ءتورت نەگىزگى قۇرال بار:
ءبىرىنشىسى- اقپاراتتىق- كونسۋلتاتسيالىق كومەك. ايەلدەر نەگىزگى سۇراقتارعا جاۋاپ الادى: بيزنەستى قالاي تىركەۋ، ە ق ج ج تاڭداۋ، قۇجات رەسىمدەۋ، مەملەكەتتىك قولداۋدى پايدالانۋ جانە تەندەرلەرگە قاتىسۋ. 2026 -جىلعى 1-قاڭتاردا 16326 ايەلگە 60249 قىزمەت كورسەتىلدى.
ەكىنشىسى- جۇمىس ىستەپ تۇرعان بيزنەستى سەرۆيستىك قولداۋ. بۇل بۋحگالتەرلىك ەسەپ، سالىق، ەسەپتىلىك، «1C»، بيزنەس-جوسپار مەن ىلگەرىلەتۋ ستراتەگياسىن ازىرلەۋ. بارلىعى 6410 ايەلگە 7106 قىزمەت ۇسىنىلدى.
ءۇشىنشى قۇرال - «ىسكەرلىك بايلانىستار». كاسىپكەرلەر شەتەلدىك ارىپتەستەرمەن بايلانىس ورناتىپ، شەتەلدە تاعىلىمدامادان وتەدى. باعدارلامانى 36 كاسىپكەر، ونىڭ ىشىندە 10 ايەل اياقتادى.
ءتورتىنشى قۇرال - جەرگىلىكتى وندىرۋشىلەردىڭ الەۋەتىن اشۋعا كومەكتەسەتىن جانە اۋىلدىق جەردىڭ ەكونوميكالىق دامۋىن كۇشەيتەتىن «ءبىر اۋىل- ءبىر ءونىم» جوباسى. بۇگىنگى تاڭدا قاتىسۋشىلاردىڭ 90 پايىزى ايەلدەر. 1 مىڭنان استام قاتىسۋشى كەڭەس السا، ونىڭ ىشىندە 742 سى ايەل. 38 ى فيناليست اتاندى. جوبا 5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن مەملەكەتتىك گرانت الۋعا جانە وقىتۋدا، برەندينگتە جانە ءونىمدى جىلجىتۋعا قولداۋ الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تاعى ءبىر باعىت - ە ق د ب-مەن بىرلەسكەن «بيزنەستەگى ايەلدەر» باعدارلاماسى. 2015 -جىلدان باستاپ 565 كونسالتينگتىك جانە كوۋچينگتىك جوبا وتكىزىلگەن.
قازاقستاننىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىندەگى 10 مىڭعا جۋىق كاسىپكەر «ميكروبيزنەستەگى ايەلدەر» بەس مودۋلدى ونلاين باعدارلاماسىنا قاتىستى. مەملەكەتتىك سۋبسيديالاۋ جانە كەپىلدىك بەرۋ قۇرالدارى كاسىپكەر ايەلدەر ءۇشىن قارجى مەن بيزنەستى دامىتۋعا تەڭ جاعداي جاسايدى.
كرەديتتەر بويىنشا سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ ءبىر بولىگىن سۋبسيديالاۋ قۇرالى 13,2 پايىز، ال الەۋمەتتىك كاسىپكەرلەر ءۇشىن 12,2 پايىز ستاۆكا بويىنشا بەرىلەدى. نەسيەلەر 3 جىلعا دەيىن 200 ميلليون تەڭگەگە دەيىن بەرىلەدى. بارلىعى 3373 جوبا 365,7 ميلليارد تەڭگەگە قولداۋ تاۋىپ، 268,5 ميلليارد تەڭگە سۋبسيديا تولەندى. ونىڭ ىشىندە 1423 جوبا، ياعني 42 پايىز - ايەلدەردىكى. نەسيە سوماسى 119,7 ميلليارد تەڭگە.
كەپىل جەتىسپەيتىن كاسىپكەرلەر ءۇشىن مەملەكەت كەپىلدىك بەرەدى. 1 جانە 2 كەپىلدىك قورلارى شەڭبەرىندە كەپىلدىك بەرۋ قۇرالى. بۇل تەتىك شاعىن جانە ورتا بيزنەسكە 7 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن ءىرى نەسيە الۋعا كومەكتەسەدى. كەپىلدىكتىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى - 85 پايىز دەيىن، ءبىراق 3,5 ميلليارد تەڭگەدەن اسپايدى. 603,4 ميلليارد تەڭگەگە 3 110 جوباعا قولداۋ كورسەتىلىپ، 304,2 ميلليارد تەڭگەگە كەپىلدىك بەرىلدى. ونىڭ ىشىندە 1262 جوبانى ايەلدەر ىسكە اسىرعان: ولار 67,7 ميلليارد تەڭگەگە كەپىلدىكپەن 132,4 ميلليارد تەڭگەگە نەسيە الدى.
- قازاقستانداعى ايەلدەر كاسىپكەرلىگىن قولداۋ شارالارى شاعىن جانە ورتا بيزنەستى دامىتۋعا ىقپال ەتىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار «گەندەرلىك تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتۋ جانە بارلىق ايەل مەن قىزدىڭ قۇقىقتارى مەن مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ» تۇراقتى دامۋ ماقساتىنا قول جەتكىزۋگە ەلەۋلى ۇلەس قوسادى. ايەلدەر كاسىپكەرلىگىن قولداۋ باعدارلامالارىن دامىتۋ، قارجىلاندىرۋعا قول جەتكىزۋ، سونداي- اق وقىتۋ مەن تالىمگەرلىك ايەلدەر ءۇشىن قوسىمشا مۇمكىندىك تۋعىزىپ، قازاقستاندا گەندەرلىك تەڭدىككە قول جەتكىزۋدەگى پروگرەستى جەدەلدەتەدى، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو تاراتقان اقپاراتتا.
وسىدان بۇرىن ەلىمىزدە الەۋمەتتىك كاسىپكەرلەر سانى ءبىر جىلدا ەكى ەسەگە جۋىق وسكەنىن جازدىق.