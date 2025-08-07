قازاقستاندا كاسىبي مەرەكەلەر تىزبەسى جاڭارتىلدى
استانا. KAZINFORM - ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى 2025 -جىلعى 30-شىلدەدەگى بۇيرىعىمەن كاسىبي مەرەكەلەر تىزبەسىنىڭ جاڭا رەداكتسياسىن بەكىتتى.
جاڭارتىلعان تىزىمگە كەلەسى كاسىبي مەرەكەلەر ەنگىزىلدى:
قازاقستانداعى قولونەرشىلەر كۇنى – 7-شىلدە
تابيعي مونوپوليالار سالاسى قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 9-شىلدە
سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 15-قىركۇيەك
قوعامدىق تاماقتانۋ سالاسى قىزمەتكەرى كۇنى – 20-قازان
قازاقستان كاسىپكەرلەرى كۇنى – 29-قازان
سونىمەن قاتار ەنەرگەتيكتەر كۇنىن اتاپ ءوتۋ كۇنى وزگەرتىلدى. بۇدان بىلاي بۇل مەرەكە-جەلتوقساننىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسىندە ەمەس، ناقتى كۇنمەن – 22-جەلتوقساندا اتالىپ وتەدى.
بۇعان قوسا، بۇرىنعىداي كاسىبي مەرەكەلەر تىزبەسىنە كەلەسى كۇندەر دە كىرەدى:
ق ر ۇلتتىق ۇلانى كۇنى – 10-قاڭتار
قارجىلىق مونيتورينگ ورگاندارىنىڭ كۇنى – 28-قاڭتار
ق ر ازاماتتىق اۆياتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى – 1-اقپان
جەرگە ورنالاستىرۋ، گەودەزيا جانە كارتوگرافيا كۇنى - ناۋرىزدىڭ ەكىنشى سەنبىسى
مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى – 7-ءساۋىر
گەولوگ كۇنى - ءساۋىردىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى
عىلىم قىزمەتكەرلەرى كۇنى - 12 ءساۋىر
تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 16 -ءساۋىر
ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى كۇنى – 21-ءساۋىر
بايلانىس قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 17-مامىر
مەترولوگيا قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 20-مامىر
مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 21-مامىر
حيميا ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - مامىردىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى
ەكولوگ كۇنى – 5-ماۋسىم
باسەكەلەستىكتى قورعاۋ ورگانى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى – 7-ماۋسىم
ارنايى ماقساتتاعى بولىمشەلەردىڭ اسكەري قىزمەتشىسى جانە قىزمەتكەرى كۇنى – 9-ماۋسىم
جەڭىل ونەركاسىپ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -ماۋسىمنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى
مال شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -ماۋسىمنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى
مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى كۇنى -ماۋسىمنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى
پوليتسيا كۇنى - 23-ماۋسىم
مەملەكەتتىك قىزمەتشى كۇنى - 23-ماۋسىم
سۋديا جانە سوت قىزمەتكەرى كۇنى - 24-ماۋسىم
بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 28-ماۋسىم
ديپلوماتيالىق قىزمەت كۇنى - 2-شىلدە
سۋ شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 9-شىلدە
ۆەتەريناريا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 10-شىلدە
ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى كۇنى - 13-شىلدە
نوتاريات كۇنى - 14-شىلدە
تەڭىز جانە وزەن كولىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -شىلدەنىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى
بالىق شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -شىلدەنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى
مەتاللۋرگ كۇنى -شىلدەنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى
ساۋدا قىزمەتكەرلەرى كۇنى -شىلدەنىڭ ءتورتىنشى جەكسەنبىسى
تەمىرجول كولىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -تامىزدىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى
قۇرىلىسشى كۇنى -تامىزدىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى
شەكاراشى كۇنى - 18-تامىز
كەنشى كۇنى -تامىزدىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى
اڭشىلىق شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرى كۇنى -قىركۇيەكتىڭ ءبىرىنشى سەنبىسى
مۇناي- گاز كەشەنى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -قىركۇيەكتىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى
باقىلاۋ- ولشەۋ قۇرالدارى جانە اۆتوماتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -قىركۇيەكتىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى
اتوم سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 28-قىركۇيەك
ادىلەت ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 30-قىركۇيەك
ماشينا جاساۋشى كۇنى -قىركۇيەكتىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى
ق ر جوعارى ءبىلىم بەرۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 1-قازان
ق ر تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 2-قازان
مۇعالىمدەر كۇنى - 5-قازان
قورعانىس ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 6-قازان
قازاقستان كاسىپوداقتارى كۇنى - 10-قازان
ستاندارتتاۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 14-قازان
قۇتقارۋشى كۇنى - 19-قازان
ورمان شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرى كۇنى - قازاننىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى
كىتاپحاناشى كۇنى - 24-قازان
الەۋمەتتىك قورعاۋ جۇيەسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -قازاننىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى
اۆتوموبيل كولىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - قازاننىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى
اۆتوجول سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - قازاننىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى
كۇزەت ۇيىمدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 29-قازان
سىرتقى بارلاۋ كۇنى - 5-قاراشا
ستاتيستيك كۇنى - 8-قاراشا
سيفرلاندىرۋ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 10-قاراشا
بۋحالتەرلىك ەسەپ جانە اۋديت سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 10-قاراشا
ق ر قارجى جۇيەسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 15-قاراشا
بۇرعىلاۋ شەبەرى كۇنى -قاراشانىڭ ءۇشىنشى سەنبىسى
اۋىل شارۋاشىلىعى، تاماق جانە وڭدەۋ ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -قاراشانىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى
سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت ورگاندارىنىڭ كۇنى - 18-قاراشا
ادۆوكاتۋرا كۇنى - 5-جەلتوقسان
پروكۋراتۋرا كۇنى - 6-جەلتوقسان
قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 13-جەلتوقسان
ق ر مەملەكەتتىك فەلدەگەرلىك قىزمەتى كۇنى - 20-جەلتوقسان
مۇراعاتشى كۇنى - 22-جەلتوقسان
جاڭارتىلعان بۇيرىق 2025 -جىلعى 17-تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بۇعان دەيىن، ۇكىمەت 1-ماۋسىم - بالالاردى قورعاۋ كۇنىن مەملەكەتتىك مەرەكە رەتىندە بەلگىلەۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتقانىن جازعانبىز.
اۆتور
تاستان تويانوۆ