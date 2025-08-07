ق ز
    قازاقستاندا كاسىبي مەرەكەلەر تىزبەسى جاڭارتىلدى

    استانا. KAZINFORM - ق ر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى 2025 -جىلعى 30-شىلدەدەگى بۇيرىعىمەن كاسىبي مەرەكەلەر تىزبەسىنىڭ جاڭا رەداكتسياسىن بەكىتتى.

    мамандық
    كوللاج: Kazinform/Freepik

    جاڭارتىلعان تىزىمگە كەلەسى كاسىبي مەرەكەلەر ەنگىزىلدى:

    قازاقستانداعى قولونەرشىلەر كۇنى – 7-شىلدە

    تابيعي مونوپوليالار سالاسى قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 9-شىلدە

    سانيتاريالىق- ەپيدەميولوگيالىق قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 15-قىركۇيەك

    قوعامدىق تاماقتانۋ سالاسى قىزمەتكەرى كۇنى – 20-قازان

    قازاقستان كاسىپكەرلەرى كۇنى – 29-قازان

    سونىمەن قاتار ەنەرگەتيكتەر كۇنىن اتاپ ءوتۋ كۇنى وزگەرتىلدى. بۇدان بىلاي بۇل مەرەكە-جەلتوقساننىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسىندە ەمەس، ناقتى كۇنمەن – 22-جەلتوقساندا اتالىپ وتەدى.

    بۇعان قوسا، بۇرىنعىداي كاسىبي مەرەكەلەر تىزبەسىنە كەلەسى كۇندەر دە كىرەدى:

    ق ر ۇلتتىق ۇلانى كۇنى – 10-قاڭتار

    قارجىلىق مونيتورينگ ورگاندارىنىڭ كۇنى – 28-قاڭتار

    ق ر ازاماتتىق اۆياتسيا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى – 1-اقپان

    جەرگە ورنالاستىرۋ، گەودەزيا جانە كارتوگرافيا كۇنى - ناۋرىزدىڭ ەكىنشى سەنبىسى

    مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى – 7-ءساۋىر

    گەولوگ كۇنى - ءساۋىردىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى

    عىلىم قىزمەتكەرلەرى كۇنى - 12 ءساۋىر

    تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىق سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 16 -ءساۋىر

    ق ر مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى كۇنى – 21-ءساۋىر

    بايلانىس قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 17-مامىر

    مەترولوگيا قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 20-مامىر

    مادەنيەت جانە ونەر قىزمەتكەرلەرى كۇنى – 21-مامىر

    حيميا ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - مامىردىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى

    ەكولوگ كۇنى – 5-ماۋسىم

    باسەكەلەستىكتى قورعاۋ ورگانى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى – 7-ماۋسىم

    ارنايى ماقساتتاعى بولىمشەلەردىڭ اسكەري قىزمەتشىسى جانە قىزمەتكەرى كۇنى – 9-ماۋسىم

    جەڭىل ونەركاسىپ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -ماۋسىمنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى

    مال شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -ماۋسىمنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى

    مەديتسينا قىزمەتكەرلەرى كۇنى -ماۋسىمنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى

    پوليتسيا كۇنى - 23-ماۋسىم

    مەملەكەتتىك قىزمەتشى كۇنى - 23-ماۋسىم

    سۋديا جانە سوت قىزمەتكەرى كۇنى - 24-ماۋسىم

    بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 28-ماۋسىم

    ديپلوماتيالىق قىزمەت كۇنى - 2-شىلدە

    سۋ شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 9-شىلدە

    ۆەتەريناريا قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 10-شىلدە

    ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك ورگاندارى كۇنى - 13-شىلدە

    نوتاريات كۇنى - 14-شىلدە

    تەڭىز جانە وزەن كولىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -شىلدەنىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى

    بالىق شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -شىلدەنىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى

    مەتاللۋرگ كۇنى -شىلدەنىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى

    ساۋدا قىزمەتكەرلەرى كۇنى -شىلدەنىڭ ءتورتىنشى جەكسەنبىسى

    تەمىرجول كولىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -تامىزدىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى

    قۇرىلىسشى كۇنى -تامىزدىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى

    شەكاراشى كۇنى - 18-تامىز

    كەنشى كۇنى -تامىزدىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى

    اڭشىلىق شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرى كۇنى -قىركۇيەكتىڭ ءبىرىنشى سەنبىسى

    مۇناي- گاز كەشەنى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -قىركۇيەكتىڭ ءبىرىنشى جەكسەنبىسى

    باقىلاۋ- ولشەۋ قۇرالدارى جانە اۆتوماتيكا سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -قىركۇيەكتىڭ ەكىنشى جەكسەنبىسى

    اتوم سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 28-قىركۇيەك

    ادىلەت ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 30-قىركۇيەك

    ماشينا جاساۋشى كۇنى -قىركۇيەكتىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى

    ق ر جوعارى ءبىلىم بەرۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 1-قازان

    ق ر تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 2-قازان

    مۇعالىمدەر كۇنى - 5-قازان

    قورعانىس ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 6-قازان

    قازاقستان كاسىپوداقتارى كۇنى - 10-قازان

    ستاندارتتاۋ قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 14-قازان

    قۇتقارۋشى كۇنى - 19-قازان

    ورمان شارۋاشىلىعى قىزمەتكەرى كۇنى - قازاننىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى

    كىتاپحاناشى كۇنى - 24-قازان

    الەۋمەتتىك قورعاۋ جۇيەسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -قازاننىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى

    اۆتوموبيل كولىگى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - قازاننىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى

    اۆتوجول سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - قازاننىڭ سوڭعى جەكسەنبىسى

    كۇزەت ۇيىمدارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 29-قازان

    سىرتقى بارلاۋ كۇنى - 5-قاراشا

    ستاتيستيك كۇنى - 8-قاراشا

    سيفرلاندىرۋ جانە اقپاراتتىق تەحنولوگيالار سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 10-قاراشا

    بۋحالتەرلىك ەسەپ جانە اۋديت سالاسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 10-قاراشا

    ق ر قارجى جۇيەسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 15-قاراشا

    بۇرعىلاۋ شەبەرى كۇنى -قاراشانىڭ ءۇشىنشى سەنبىسى

    اۋىل شارۋاشىلىعى، تاماق جانە وڭدەۋ ونەركاسىبى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى -قاراشانىڭ ءۇشىنشى جەكسەنبىسى

    سىبايلاس جەمقورلىققا قارسى قىزمەت ورگاندارىنىڭ كۇنى - 18-قاراشا

    ادۆوكاتۋرا كۇنى - 5-جەلتوقسان

    پروكۋراتۋرا كۇنى - 6-جەلتوقسان

    قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى قىزمەتكەرلەرىنىڭ كۇنى - 13-جەلتوقسان

    ق ر مەملەكەتتىك فەلدەگەرلىك قىزمەتى كۇنى - 20-جەلتوقسان

    مۇراعاتشى كۇنى - 22-جەلتوقسان

    جاڭارتىلعان بۇيرىق 2025 -جىلعى 17-تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    بۇعان دەيىن، ۇكىمەت 1-ماۋسىم - بالالاردى قورعاۋ كۇنىن مەملەكەتتىك مەرەكە رەتىندە بەلگىلەۋ ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتقانىن جازعانبىز.

    اۆتور

    تاستان تويانوۆ

    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
