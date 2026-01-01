قازاقستاندا ەڭ جيى سالىناتىن ايىپپۇلدار سوماسى ۇلعايدى
استانا. KAZINFORM - اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا ايىپپۇلداردىڭ باسىم بولىگى ا ە ك- كە بايلانعان. 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) 4325 تەڭگە بولدى. سوندىقتان ا ە ك وسىمىمەن بىرگە ايىپپۇل سومالارى دا ارتادى.
«توقتاۋ جانە تۇراق ەرەجەلەرىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگەدەن (5 ا ە ك) 43250 تەڭگەگە دەيىن (10 ا ە ك)
ايىپپۇل مولشەرى جۇرگىزۋشىنىڭ كولىكتى تروتۋارعا، كوگالعا، قوعامدىق كولىك ايالداماسىنا، تىيىم سالىنعان بەلگى استىنا قويۋىنا نەمەسە باسقا كولىكتەردىڭ شىعۋىن بوگەپ قالۋىنا بايلانىستى.
«جىلدامدىق رەجىمىن اسىرۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
بەلگىلەنگەن شەكتەن +1- 40 ك م/ساعات ارالىعىندا ارتىق جۇرۋگە قاتىستى جازا قولدانىلادى.
«باعدارشام سيگنالدارىن بۇزۋ» - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)
قىزىلعا ءوتۋ نەمەسە توقتاۋعا مۇمكىندىك بولا تۇرا سارى جانعاندا توقتاماۋ جاعدايلارىنا سالىناتىن ايىپپۇل.
«بەلگىلەر مەن جول تاڭباسىنىڭ تالاپتارىن ساقتاماۋ» - 12975 تەڭگە (3 ا ە ك)
جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن ورىنداماۋ نەمەسە تۇتاس سىزىقتى كەسىپ ءوتۋ ءۇشىن جازىلادى.
«كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
ەگەر كولىك شينالارى توزعان، فارالارى ىستەمەيتىن، تەجەگىشىندە اقاۋى بار نەمەسە ءنومىرى دۇرىس ورناتىلماعان كۇيدە پايدالانىلسا، ايىپپۇل سالىنادى.
«جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ تالاپتارىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
جۇرگىزۋشى نەمەسە جولاۋشى بەلدىك تاقپاسا، موتوتسيكليست شلەم كيمەسە، ايىپپۇل قاراستىرىلعان.
«جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ ج ق ە بۇزۋى» - 8650 تەڭگە (2 ا ە ك)
جولدى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردەن كەسىپ ءوتۋ، باعدارشام قىزىل جانعاندا ءوتۋ نەمەسە قوزعالىسقا تىيىم سالىنعان جول بولىگىندە ءجۇرۋ جاعدايلارىنا قاتىستى جازالاۋ.
«قوعامدىق ورىنداردى لاستاۋ» - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)
كوشەلەرگە، اۋلالارعا، كىرەبەرىستەردىڭ ماڭىنا، ايالدامالارعا نەمەسە ورمانساياباق ايماقتارىنا قوقىس تاستاۋعا سالىناتىن ايىپپۇل.
«الكوگولدىك ىشىمدىكتەر ءىشۋ نەمەسە قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
اۋلالاردا، كىرەبەرىستەردە، بالالار الاڭدارىندا، كوشەلەردە الكوگول ءىشۋ، سونداي-اق قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ جاعدايلارى ءۇشىن جازالاۋ.
«تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىقتى بۇزۋ»
جەكە تۇلعالارعا - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
شاعىن بيزنەس پەن ۇ ە ۇ- عا - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)
ورتا بيزنەسكە - 64875 تەڭگە (15 ا ە ك)
ءىرى بيزنەسكە - 216250 تەڭگە (50 ا ە ك)
«تىيىم سالىنعان ورىنداردا تەمەكى شەگۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)
كىرەبەرىستەردە، بالالار الاڭدارىندا، قوعامدىق كولىكتە، ايالدامالاردا، اكىمشىلىك عيماراتتاردا جانە تەمەكى شەگۋگە تولىق تىيىم سالىنعان باسقا دا ورىنداردا شىلىم شەككەنى ءۇشىن سالىناتىن ايىپپۇل.
«ۇساق بۇزاقىلىق» - 86500 تەڭگە (20 ا ە ك)
ۇساق بۇزاقىلىققا قوعامدىق جەردە بالاعات ءسوز ايتۋ، جۇرگىنشىلەرگە تيىسە بەرۋ، اگرەسسيۆتى مىنەز- قۇلىق كورسەتۋ نەمەسە قوعامدىق ءتارتىپتى ادەيى بۇزۋدىڭ وزگە دە تۇرلەرى جاتادى.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە 1-قاڭتاردا قانداي وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەنىن جازعان ەدىك.