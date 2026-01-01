ق ز
    قازاقستاندا ەڭ جيى سالىناتىن ايىپپۇلدار سوماسى ۇلعايدى

    استانا. KAZINFORM - اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار بويىنشا ايىپپۇلداردىڭ باسىم بولىگى ا ە ك- كە بايلانعان. 2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) 4325 تەڭگە بولدى. سوندىقتان ا ە ك وسىمىمەن بىرگە ايىپپۇل سومالارى دا ارتادى.

    ا
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform

    «توقتاۋ جانە تۇراق ەرەجەلەرىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگەدەن (5 ا ە ك) 43250 تەڭگەگە دەيىن (10 ا ە ك)

    ايىپپۇل مولشەرى جۇرگىزۋشىنىڭ كولىكتى تروتۋارعا، كوگالعا، قوعامدىق كولىك ايالداماسىنا، تىيىم سالىنعان بەلگى استىنا قويۋىنا نەمەسە باسقا كولىكتەردىڭ شىعۋىن بوگەپ قالۋىنا بايلانىستى.

    «جىلدامدىق رەجىمىن اسىرۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    بەلگىلەنگەن شەكتەن +1- 40 ك م/ساعات ارالىعىندا ارتىق جۇرۋگە قاتىستى جازا قولدانىلادى.

    «باعدارشام سيگنالدارىن بۇزۋ» - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)

    قىزىلعا ءوتۋ نەمەسە توقتاۋعا مۇمكىندىك بولا تۇرا سارى جانعاندا توقتاماۋ جاعدايلارىنا سالىناتىن ايىپپۇل.

    «بەلگىلەر مەن جول تاڭباسىنىڭ تالاپتارىن ساقتاماۋ» - 12975 تەڭگە (3 ا ە ك)

    جول بەلگىلەرىنىڭ تالاپتارىن ورىنداماۋ نەمەسە تۇتاس سىزىقتى كەسىپ ءوتۋ ءۇشىن جازىلادى.

    «كولىك قۇرالدارىن پايدالانۋ ەرەجەلەرىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    ەگەر كولىك شينالارى توزعان، فارالارى ىستەمەيتىن، تەجەگىشىندە اقاۋى بار نەمەسە ءنومىرى دۇرىس ورناتىلماعان كۇيدە پايدالانىلسا، ايىپپۇل سالىنادى.

    «جولاۋشىلار مەن جۇكتەردى تاسىمالداۋ تالاپتارىن بۇزۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    جۇرگىزۋشى نەمەسە جولاۋشى بەلدىك تاقپاسا، موتوتسيكليست شلەم كيمەسە، ايىپپۇل قاراستىرىلعان.

    «جاياۋ جۇرگىنشىلەردىڭ ج ق ە بۇزۋى» - 8650 تەڭگە (2 ا ە ك)

    جولدى رۇقسات ەتىلمەگەن جەردەن كەسىپ ءوتۋ، باعدارشام قىزىل جانعاندا ءوتۋ نەمەسە قوزعالىسقا تىيىم سالىنعان جول بولىگىندە ءجۇرۋ جاعدايلارىنا قاتىستى جازالاۋ.

    «قوعامدىق ورىنداردى لاستاۋ» - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)

    كوشەلەرگە، اۋلالارعا، كىرەبەرىستەردىڭ ماڭىنا، ايالدامالارعا نەمەسە ورمانساياباق ايماقتارىنا قوقىس تاستاۋعا سالىناتىن ايىپپۇل.

    «الكوگولدىك ىشىمدىكتەر ءىشۋ نەمەسە قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    اۋلالاردا، كىرەبەرىستەردە، بالالار الاڭدارىندا، كوشەلەردە الكوگول ءىشۋ، سونداي-اق قوعامدىق ورىندارعا ماس كۇيىندە كەلۋ جاعدايلارى ءۇشىن جازالاۋ.

    «تۇنگى ۋاقىتتا تىنىشتىقتى بۇزۋ»

    جەكە تۇلعالارعا - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    شاعىن بيزنەس پەن ۇ ە ۇ- عا - 43250 تەڭگە (10 ا ە ك)

    ورتا بيزنەسكە - 64875 تەڭگە (15 ا ە ك)

    ءىرى بيزنەسكە - 216250 تەڭگە (50 ا ە ك)

    «تىيىم سالىنعان ورىنداردا تەمەكى شەگۋ» - 21625 تەڭگە (5 ا ە ك)

    كىرەبەرىستەردە، بالالار الاڭدارىندا، قوعامدىق كولىكتە، ايالدامالاردا، اكىمشىلىك عيماراتتاردا جانە تەمەكى شەگۋگە تولىق تىيىم سالىنعان باسقا دا ورىنداردا شىلىم شەككەنى ءۇشىن سالىناتىن ايىپپۇل.

    «ۇساق بۇزاقىلىق» - 86500 تەڭگە (20 ا ە ك)

    ۇساق بۇزاقىلىققا قوعامدىق جەردە بالاعات ءسوز ايتۋ، جۇرگىنشىلەرگە تيىسە بەرۋ، اگرەسسيۆتى مىنەز- قۇلىق كورسەتۋ نەمەسە قوعامدىق ءتارتىپتى ادەيى بۇزۋدىڭ وزگە دە تۇرلەرى جاتادى.

    وسىعان دەيىن ەلىمىزدە 1-قاڭتاردا قانداي وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەنىن جازعان ەدىك.

    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
