قازاقستاندا جىل سايىن 90 مىڭنان استام جۇرەككە وپەراتسيا جاسالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كارديوحيرۋرگيا سالاسى قارقىندى دامىپ، بۇگىندە جىل سايىن 90 مىڭنان استام جۇرەككە وپەراتسيا جاسالادى.
بۇل تۋرالى ق ر د س م قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ەريك بايجۇنىسوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ءوسىم دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىندەگى جۇيەلى رەفورمالار مەن جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينانىڭ دامۋىنىڭ ناتيجەسى.
- 2005-جىلى ەلىمىزدە جىلىنا نەبارى 80-90 جۇرەك وپەراتسياسى جاسالاتىن. قازىر بۇل كورسەتكىش 90 مىڭنان استى. بۇل - سالانىڭ ساپالىق جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلگەنىنىڭ ايقىن كورىنىسى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار قان اينالىمى جۇيەسى اۋرۋلارىنان بولاتىن ءولىم-ءجىتىم ايتارلىقتاي تومەندەگەن. ەگەر 2005-جىلى قايتىس بولعانداردىڭ 51,5 پايىزى ينفاركت پەن ينسۋلت سالدارىنان كوز جۇمسا، بۇگىندە بۇل كورسەتكىش 22,5 پايىزعا دەيىن ازايعان.
سالاداعى ماڭىزدى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى - ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيالىق ورتالىقتىڭ اشىلۋى. بۇل ونكولوگيالىق كومەكتىڭ ساپاسىن ارتتىرىپ، زاماناۋي ەمدەۋ تاسىلدەرىن ەنگىزۋگە مۇمكىندىك بەردى.
- سوڭعى 20 جىلدا قالىپتاسقان دەنساۋلىق ساقتاۋ مودەلى بۇگىندە حالىقارالىق تالاپتار مەن ساپا ستاندارتتارىنا تولىق سايكەس كەلەدى، - دەدى سپيكەر.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەتتىڭ شەشىمىمەن قازاقستاندا دەنساۋلىق ساقتاۋدى دامىتۋدىڭ تۇجىرىمداماسى 2029-جىلعا دەيىن ۇزارتىلدى. قۇجاتتا قوعامدىق دەنساۋلىقتى نىعايتۋ، اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە حالىقتىڭ ءومىر سالتىن جاقسارتۋ نەگىزگى باسىمدىق رەتىندە ايقىندالعان.