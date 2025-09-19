ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    13:25, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا ەڭ جوعارى زەينەتاقى تولەمى قانداي؟

    قازاقستاندا ورتاشا زەينەتاقى مولشەرى - 35,7 مىڭ تەڭگە. ءبىراق 900 مىڭ تەڭگەدەن اسا تولەم الاتىندار دا بار.

    зейнетақы жүйесіндегі реформа
    كوللاج: Kazinform

    ب ج ز ق مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا اي سايىنعى تولەمدەردىڭ ورتاشا مولشەرى بار بولعانى - 35,7 مىڭ تەڭگە. الايدا ەڭ جوعارى سوما شەكتەلمەگەن.

    ب ج ز ق دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا ەڭ جوعارى زەينەتاقى تولەمدەرى:

    993041 تەڭگە؛
    818818 تەڭگە؛
    635236 تەڭگە؛
    565857 تەڭگە؛
    560437 تەڭگە.
    ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جوعارى سوماعا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتەدى: سالىمشىنىڭ تابىس دەڭگەيى، بارلىق تابىستان تولىق جانە تۇراقتى اۋدارىم ءتۇسىپ وتىرۋى.

    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
