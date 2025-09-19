13:25, 19 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5
قازاقستاندا ەڭ جوعارى زەينەتاقى تولەمى قانداي؟
قازاقستاندا ورتاشا زەينەتاقى مولشەرى - 35,7 مىڭ تەڭگە. ءبىراق 900 مىڭ تەڭگەدەن اسا تولەم الاتىندار دا بار.
ب ج ز ق مالىمەتىنشە، 2025 -جىلعى 1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا اي سايىنعى تولەمدەردىڭ ورتاشا مولشەرى بار بولعانى - 35,7 مىڭ تەڭگە. الايدا ەڭ جوعارى سوما شەكتەلمەگەن.
ب ج ز ق دەرەكتەرىنە سۇيەنسەك، 2025 -جىلعى 1-قىركۇيەكتەگى جاعداي بويىنشا ەڭ جوعارى زەينەتاقى تولەمدەرى:
993041 تەڭگە؛
818818 تەڭگە؛
635236 تەڭگە؛
565857 تەڭگە؛
560437 تەڭگە.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي جوعارى سوماعا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتەدى: سالىمشىنىڭ تابىس دەڭگەيى، بارلىق تابىستان تولىق جانە تۇراقتى اۋدارىم ءتۇسىپ وتىرۋى.