20:11, 23 - قازان 2025 | GMT +5
قازاقستاندا جۇرگەن شەتەل ازاماتتارى جاپپاي تەكسەرىلدى
استانا. KAZINFORM - پوليتسيا 30 مىڭنان اسا شەتەلدىك پەن ازاماتتىعى جوق ادامداردى، سونداي-اق، 2 مىڭنان اسا نىساندى تەكسەردى.
تەكسەرىس ناتيجەسىندە كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 13061 دەرەگى انىقتالعان:
9500 دەن اسا شەتەل ازاماتى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ولاردىڭ 1770 ءى ەلدەن شىعارىلدى.
كوشى-قون سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزعانى ءۇشىن 2759 قازاقستان ازاماتى جانە شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن زاڭسىز پايدالانعان 707 جۇمىس بەرۋشى جاۋاپقا تارتىلدى.
ءىس-شارا بارىسىندا 33 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.
«ماسەلەن الماتى وبلىسىندا جامبىل اۋدانىنىڭ تۇرعىنىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ول 139 شەتەل ازاماتىن تۇراقتى تىركەۋگە قويۋ ارقىلى زاڭسىز كوشى-قون ارناسىن ۇيىمداستىرعانى انىقتالدى»، - دەدى ءى ءى م وكىلدەرى.