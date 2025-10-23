ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:11, 23 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا جۇرگەن شەتەل ازاماتتارى جاپپاي تەكسەرىلدى

    استانا. KAZINFORM - پوليتسيا 30 مىڭنان اسا شەتەلدىك پەن ازاماتتىعى جوق ادامداردى، سونداي-اق، 2 مىڭنان اسا نىساندى تەكسەردى.

    ا
    Фото: ІІМ кадры

    تەكسەرىس ناتيجەسىندە كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 13061 دەرەگى انىقتالعان:

    9500 دەن اسا شەتەل ازاماتى جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، ولاردىڭ 1770 ءى ەلدەن شىعارىلدى.

    كوشى-قون سالاسىنداعى زاڭنامانى بۇزعانى ءۇشىن 2759 قازاقستان ازاماتى جانە شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن زاڭسىز پايدالانعان 707 جۇمىس بەرۋشى جاۋاپقا تارتىلدى.

    ءىس-شارا بارىسىندا 33 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى.

    «ماسەلەن الماتى وبلىسىندا جامبىل اۋدانىنىڭ تۇرعىنىنا قاتىستى قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. ول 139 شەتەل ازاماتىن تۇراقتى تىركەۋگە قويۋ ارقىلى زاڭسىز كوشى-قون ارناسىن ۇيىمداستىرعانى انىقتالدى»، - دەدى ءى ءى م وكىلدەرى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
