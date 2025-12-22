قازاقستاندا جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ عارىش جۇيەسىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى ايقىندالدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ 2025 -جىلعى 12 - جەلتوقسانداعى № 645/ن ق بۇيرىعىمەن جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ عارىش جۇيەسىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى بەلگىلەندى.
- «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇلتتىق كومپانياسى اكسيونەرلىك قوعامى جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ عارىش جۇيەسىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى بولىپ ايقىندالسىن، - دەپ كورسەتىلگەن قۇجاتتا.
سونداي-اق قۇجاتقا سايكەس، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اەروعارىش كوميتەتىنە بۇيرىقتى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن رەسمي جاريالاۋ جانە مينيسترلىكتىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ورنالاستىرۋ تاپسىرىلعان.
بۇيرىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ جەتەكشىلىك ەتەتىن ۆيتسە-مينيسترگە جۇكتەلەدى.
قۇجات قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى جانە رەسمي جاريالانۋعا جاتادى.
بۇعان دەيىن ەۋرودەپۋتات قازاقستانمەن عارىش سالاسىندا ىنتىماقتاستىق ورناتۋدى ۇسىنعان ەدى.