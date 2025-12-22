ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    11:37, 22 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ عارىش جۇيەسىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى ايقىندالدى

    استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترىنىڭ 2025 -جىلعى 12 - جەلتوقسانداعى № 645/ن ق بۇيرىعىمەن جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ عارىش جۇيەسىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى بەلگىلەندى.

    планета Земля
    Фото: freepik.com

    - «قازاقستان عارىش ساپارى» ۇلتتىق كومپانياسى اكسيونەرلىك قوعامى جەردى قاشىقتىقتان زوندتاۋ عارىش جۇيەسىنىڭ ۇلتتىق وپەراتورى بولىپ ايقىندالسىن، - دەپ كورسەتىلگەن قۇجاتتا.

    سونداي-اق قۇجاتقا سايكەس، جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ اەروعارىش كوميتەتىنە بۇيرىقتى بەلگىلەنگەن تارتىپپەن رەسمي جاريالاۋ جانە مينيسترلىكتىڭ ينتەرنەت-رەسۋرسىندا ورنالاستىرۋ تاپسىرىلعان.

    بۇيرىقتىڭ ورىندالۋىن باقىلاۋ جەتەكشىلىك ەتەتىن ۆيتسە-مينيسترگە جۇكتەلەدى.

    قۇجات قول قويىلعان كۇنىنەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى جانە رەسمي جاريالانۋعا جاتادى.

    بۇعان دەيىن ەۋرودەپۋتات قازاقستانمەن عارىش سالاسىندا ىنتىماقتاستىق ورناتۋدى ۇسىنعان ەدى.

