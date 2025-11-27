قازاقستاندا جەكە تاۋار ماركالارىنىڭ ۇلەسى سوڭعى ءۇش جىلدا ەكى ەسەگە ءوستى
استانا. KAZINFORM - الماتىدا NFA Expo-2025 ءتورتىنشى حالىقارالىق تۇتىنۋ تاۋارلارى كورمەسى اشىلدى، دەپ حابارلايدى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى.
بيىلعى شاراعا قازاقستان، قىتاي، يتاليا، تۇركيا، رەسەي، بەلارۋس، لاتۆيا جانە وزبەكستاندى قوسا العاندا، 9 ەلدەن 127 كومپانيا قاتىسۋدا. كورمەدە ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن ريتەيل سەگمەنتىندەگى الەمدىك جاڭا ونىمدەر ۇسىنىلدى.
ەكسپوزيتسيادا قاۋىپسىز تەرموپلاستيكتەن جاسالعان انتيميكروبتىق كەسۋ تاقتالارى، پرەميۋم ساناتتاعى تۇرمىستىق حيميا، توت باسپايتىن بولاتتان جاسالعان اس ءۇي پىشاقتارى، حالىقارالىق سەرتيفيكاتتالعان كاسىپورىنداردا وندىرىلگەن زاماناۋي تۇرمىستىق تەحنيكا تانىستىرىلدى. كەلۋشىلەر تابيعي كوسمەتيكا، شىنى جانە قاپتاما ونىمدەرى، HoReCa سەكتورىنا ارنالعان كاسىبي جابدىقتار جانە ۇيگە، اس ۇيگە، دەمالىسقا ارنالعان كەڭ كولەمدى تاۋارلارمەن تانىستى.
كورمەنىڭ اشىلۋ راسىمىنە ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى ايجان بيجانوۆا قاتىستى. ول ەكسپوزيتسيالاردى ارالاپ كورىپ، وتاندىق جانە شەتەلدىك وندىرۋشىلەرمەن ءبىرقاتار كەزدەسۋلەر وتكىزدى. ءوز سوزىندە ۆيتسە- مينيستر NFA Expo-2025- ءتىڭ وندىرۋشىلەر ءۇشىن ونىمدەرىن تانىستىرۋعا، ال ريتەيل وكىلدەرى ءۇشىن ءتيىمدى سەرىكتەستەردى جىلدام تابۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ماڭىزدى الاڭ ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، تىكەلەي ديالوگ جاڭا تاۋارلاردىڭ نارىققا شىعۋىن جەدەلدەتىپ، اشىق ءارى ايقىن ىنتىماقتاستىق شارتتارىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتەدى.
ايجان بيجانوۆا تۇپكى تۇتىنۋعا باعىتتالعان تاۋارلاردى دامىتۋدىڭ ستراتەگيالىق ماڭىزىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى. بۇل سەگمەنت جوعارى قوسىمشا قۇن قالىپتاستىرىپ، ج ءى ءو ءوسىمىنىڭ نەگىزگى درايۆەرىنە اينالاتىنىن ايتتى. سونىمەن قاتار ول ساۋدا جەلىلەرىندەگى سورەلىك كەڭىستىكتىڭ كەمىندە 30 پايىزى وتاندىق ازىق-تۇلىك جانە ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن ونىمدەرگە ءبولىنۋى قاجەت دەگەن زاڭ نورماسىن ەسكە سالدى. بۇل قازاقستاندىق وندىرۋشىلەردىڭ نارىقتاعى ۇلەسىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
مينيسترلىك «ءبىر تەرەزە» سيفرلىق پلاتفورماسىن ەنگىزۋ جوسپارلانعانىن حابارلادى. ول وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەر تىزىلىمىمەن بىرىكتىرىلىپ، قازاقستاندىق ونىمدەردىڭ ريتەيلگە جەدەل ءارى اشىق قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى.
كورمە اياسىندا ۆيتسە-مينيستر پاكىستان سەناتىنىڭ دەپۋتاتتارىمەن كەزدەستى. تاراپتار ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ الەۋەتى جوعارى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، تۇتىنۋ تاۋارلارى سالاسىندا ارىپتەستىكتى نىعايتۋ تۋرالى ۋاعدالاستى. 350 ميلليوننان استام تۇتىنۋشىسى بار پاكىستان كورمەگە قاتىسۋشى كومپانيالار ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى نارىق سانالادى. كەزدەسۋ بارىسىندا بيزنەس-قوعامداستىقتار اراسىندا تىكەلەي بايلانىستار ورناتۋعا، ريتەيل سالاسىندا تاجىريبە الماسۋعا جانە تۇراقتى لوگيستيكالىق تىزبەكتەر قۇرۋعا دايىندىق ءبىلدىرىلدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، NFA Expo-2025 تاريحتاعى ەڭ كەڭ كاتەگوريالىق قامتۋمەن ءوتىپ جاتىر. كورمەدە تۇرمىستىق حيميا، ءاسۇي قۇرالدارى، تۇرمىستىق تەحنيكا، كوسمەتيكا، پارفيۋمەريا، بالالار تاۋارلارى، ينتەرەرلىك ونىمدەر، باقشاعا ارنالعان بۇيىمدار، مەرەكەلىك تاۋارلار جانە HoReCa سەكتورىنا ارنالعان جابدىقتار ۇسىنىلعان.
بيىل كورمەگە جاڭا باعىت - Retail Tech ءبولىمى قوسىلدى. وندا ريتەيلگە ارنالعان IT- سەرۆيستەر، تەحنولوگيالىق جابدىقتار جانە تسيفرلىق شەشىمدەر كورسەتىلۋدە. قىتايدىڭ ۇلتتىق ەكسپوزيتسياسى ەرەكشە نازار اۋدارتتى: يندۋستريالىق پروۆينتسيالاردان كەلگەن كومپانيالار تۇرمىستىق حيميا، شىنى ونىمدەرى، ءاسۇي تەحنيكاسى جانە ىدىس-اياقتارىن ۇسىندى.
كورمەنىڭ باستى ترەندتەرىنىڭ ءبىرى - جەكە ساۋدا ماركالارى (private label). ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ دەرەگىنشە، قاتىسۋشىلاردىڭ جارتىسىنان استامى ساۋدا جەلىلەرىنە ارنالعان تاۋارلاردى كەلىسىمشارتتىق وندىرۋگە دايىن. NielsenIQ مالىمەتىنشە، سوڭعى ءۇش جىلدا قازاقستاندا جەكە ماركالاردىڭ ۇلەسى ەكى ەسەگە جۋىق وسكەن، ال ساتىپ الۋشىلاردىڭ 60 پايىزدان استامى مۇنداي ونىمدەردى ايىنا كەمىندە ءبىر رەت ساتىپ الادى.
كورمەنىڭ العاشقى كۇنىنەن باستاپ ءىرى ريتەيل وكىلدەرى - Magnum ،Small ،Anvar، Toimart ،Airba Fresh ،Korzinka ،Wildberries ،Flip.kz ،Fix Price ،bi1 ،Globus جانە باسقا دا جەلىلەر وندىرۋشىلەرمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ جاتىر. قاتىسۋشىلار ءۇشىن سەرتيفيكاتتاۋ، قاپتاما، لوگيستيكا، شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋ جانە ەكسپورتتىق باعىتتار بويىنشا كەڭەس بەرۋ ايماعى ۇيىمداستىرىلعان.
الداعى ءۇش كۇن ىشىندە NFA Expo-2025 جاڭا برەندتەردىڭ تانىستىرىلىمى، شەبەرلىك ساباقتارى، ءونىم كورسەتىلىمدەرى مەن ىسكەرلىك كەزدەسۋلەر وتەتىن نەگىزگى الاڭعا اينالادى. كورمە 28-قاراشاعا دەيىن جالعاسادى.
شارا ق ر ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى مەن «اتامەكەن» ۇلتتىق كاسىپكەرلەر پالاتاسىنىڭ قولداۋىمەن ءوتىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، مينسكىدە وتكەن ساۋدا ميسسياسى ناتيجەسىندە 5 ميلليون دوللارلىق كەلىسىمشارت جاسالدى.