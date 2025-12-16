قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت ينسۋلت پەن وبىردى ەرتە انىقتاۋعا كومەكتەسەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىندا جاساندى ينتەللەكت دارىگەردى الماستىراتىن قۇرال رەتىندە ەمەس، مەديتسينالىق شەشىم قابىلداۋدى قولدايتىن ءتيىمدى كومەكشى رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، بۇگىندە قولدانۋ باعىتتارى، جەتىلۋ دەڭگەيى جانە كلينيكالىق ماڭىزدىلىعى بويىنشا جىكتەلگەن 50 دەن استام MedTech شەشىمى تالدانعان. جوبالاردىڭ باسىم بولىگى دياگنوستيكانى جەتىلدىرۋگە، وڭالتۋ ۇدەرىسىن جاقسارتۋعا، مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە مەديتسينالىق دەرەكتەردى وڭدەۋگە باعىتتالعان.
- اتاپ ايتقاندا، ءينسۋلتتى، وكپە مەن ءسۇت بەزى وبىرىن ەرتە دياگنوستيكالاۋ، سونداي-اق ستوماتولوگيالىق بەينەلەردى تالداۋ سالاسىنداعى باسىم جاساندى ينتەللەكت جوبالارىنىڭ تىزبەسى قالىپتاستىرىلدى. بۇل شەشىمدەر قازىردىڭ وزىندە ەلىمىزدىڭ ءارتۇرلى وڭىرلەرىندەگى مەديتسينالىق ۇيىمداردا ەنگىزىلىپ، اۋقىمى كەڭەيتىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتىندا.
سونىمەن قاتار مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ ساپاسىن تالداۋ جانە باسقارۋ، دارىلىك زاتتار مەن مەديتسينالىق بۇيىمداردى ساراپتاۋ، سونداي-اق سوزىلمالى جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگىن ەرتە انىقتاۋ ءۇشىن جاساندى ينتەللەكت قۇرالدارىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر.