قازاقستاندا جاساندى ينتەللەكت قانشا جۇمىس ورنىنا ىقپال ەتەدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ۆيتسە-ءمينيسترى دميتري مۋن قازىردەن باستاپ قازاقستان ازاماتتارىندا جاساندى ينتەللەكت نەگىزى بويىنشا ءبىلىم الۋىنا مۇمكىندىك بار ەكەنىن ايتتى.
بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن تىلشىلەر جاساندى ينتەللەكت الداعى جىلدارى قانشا جۇمىس ورنىنا ىقپال ەتۋى مۇمكىن ەكەنىن سۇرادى.
- بۇل باعىتتاعى باعالاۋدى ەڭبەك مينيسترلىگى جاسايدى. وسى ورايدا بۇل ۆەدومستۆونىڭ ۆيتسە-مينيسترىمەن پىكىر الماسقان ەدىك. الداعى بەس جىلدا 2,5 ميلليون مامان تاۋەكەلگە تاپ بولۋى مۇمكىن، سەبەبى وسى ماماندىقتار اۆتوماتتاندىرىلۋى ىقتيمال. سونىڭ اراسىندا 1 ميلليونعا جۋىق ماماننىڭ جۇمىسى جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋ سالدارىنان اۆتوماندىرىلۋى مۇمكىن. بۇل تۇرعىدا بىزدە ءتيىستى جوسپار بار، ياعني 2029 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن قازاقستاندا 1 ميلليون ادامدى جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرىنە وقىتامىز، - دەدى دميتري مۋن.
ونىڭ ايۋىنشا، قازىردىڭ وزىندە Astana Hub رەسۋرسىندا - ينتەرنەت سايتتا العاشقى ۆيدەو ساباقتاردى قاراۋعا بولادى.
- سوندىقتان ەڭبەك مينيسترلىگى قاي ماماندىقتار جويىلۋى مۇمكىن ەكەنىن باعالايدى. ال جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى مەن عىلىم مينيسترلىگى جاڭا ماماندىقتارعا قايتا وقىتۋ ءۇشىن ءتيىستى كۋرستاردى دايارلايدى. كەيبىر كاسىپتەر جويىلعانىمەن، ولاردىڭ ورنىنا جاڭالارى كەلدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، بۇگىن سەناتتىڭ جالپى وتىرىسىندا «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭى مەن ىلەسپە قۇجات قارالدى. سەنات قۇجاتتىڭ جەكەلەگەن باپتارىن جاڭا رەداكتسيادا ۇسىنىپ، ونى ماجىلىسكە قايتاردى.
ايتا كەتەيىك، 5 جىل ىشىندە قازاقستاندا 1 ميلليون ازاماتتى جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرىنە وقىتۋ جوسپارلانۋدا. ەلىمىزدىڭ 20 جوعارى وقۋ ورنىندا ءتيىستى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارى ەنگىزىلدى.