قازاقستاندا جاڭا سالىق كودەكسى كۇشىنە ەنەدى
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ باسىنان ەلىمىزدە جاڭا سالىق كودەكسى كۇشىنە ەنەدى. وسىعان بايلانىستى قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردى جوسپارلاۋ مەن ورىنداۋدا قوسىلعان قۇن سالىعىن (ق ق س) ەسەپتەۋ ءتارتىبىن ءتۇسىندىردى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جىلدىق جوسپارلار، سونىڭ ىشىندە الدىن الا جوسپار مەن اۆانستار، ق ق س- سىز ازىرلەنەدى. ياعني سالىق مولشەرى جوسپار قۇجاتتارىندا كورسەتىلمەيدى.
ال ق ق س پەن اكسيزدەرگە قاتىستى تالاپتار تىكەلەي ساتىپ الۋ قورىتىندىسى بويىنشا جاسالاتىن كەلىسىمشارتتا بەلگىلەنەدى. بۇل - سالىق جانە كەدەن زاڭناماسىندا كوزدەلگەن ءراسىم.
سالىق كودەكسىنىڭ نورمالارىنا سايكەس، ق ق س تاۋار، جۇمىس نەمەسە قىزمەت كورسەتىلگەن ساتتە، ياعني تاۋاردى تاپسىرۋ كۇنى نەمەسە ورىندالعان جۇمىس/قىزمەت اكتىسى راسىمدەلگەن كۇننەن باستاپ ەسەپتەلەدى.
2026-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ق ق س مولشەرلەمەسى %16 بولىپ بەلگىلەنەدى جانە ول بۇرىن جاسالعان كەلىسىمشارتتارعا دا قولدانىلادى. ەگەر مامىلە جاسالعان ساتتە جەتكىزۋشى ق ق س تولەۋشىسى بولسا.
ق ق س تولەۋشى مارتەبەسى بار جەتكىزۋشىلەر سالىق كودەكسىنە ساي شوت-فاكتۋرالار راسىمدەۋگە مىندەتتى. ەگەر جەتكىزۋشىنىڭ سالىق مارتەبەسى وزگەرسە، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ شارتىنا ءتيىستى تۇزەتۋلەر ەنگىزۋگە رۇقسات ەتىلەدى. بۇل رەتتە كەلىسىمشارتتاعى ساپا تالاپتارى مەن وزگە شارتتار وزگەرىسسىز قالادى.
مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلاردىڭ ەلەكتروندىق پورتالى جەتكىزۋشىنىڭ ق ق س تولەۋشى ەكەنىن اۆتوماتتى تۇردە انىقتاپ، كەلىسىمشارتتاعى سالىق سوماسىن ءوزى ەسەپتەيدى. سونداي-اق جۇيە ءار پوزيتسيا بويىنشا ق ق س سالىناتىن جانە سالىنبايتىن بولىكتى بولەك كورسەتەدى.
وسىلايشا، 2026-جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ كەلىسىمشارتتارىن ورىنداۋ كەزىندە %16 مولشەرىندەگى ق ق س مىندەتتى تۇردە قولدانىلادى، كەلىسىمشارت قاشان جاسالعانىنا قاراماستان، باستىسى وپەراتسيا ورىندالعان كەزدە جەتكىزۋشى ق ق س تولەۋشىسى بولۋى ءتيىس.
مينيسترلىك جاڭا جۇيە تۇسىنبەۋشىلىكتەردى ازايتىپ، داۋلى جاعدايلاردىڭ الدىن الۋعا جانە سالىق تالاپتارىن بىرىزدەندىرۋگە كومەكتەسەدى دەپ اتاپ ءوتتى.