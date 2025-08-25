قازاقستاندا جاڭا كۇرىش سورتى سىناقتان وتكىزىلىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا سۋدى از قاجەت ەتەتىن جاڭا كۇرىش سورتى شىعارىلدى، - دەپ حابارلايدى Massaget.kz ءتىلشىسى.
قىزىلوردا وبلىسىندا ى. جاقايەۆ اتىنداعى قازاق كۇرىش شارۋاشىلىعى عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى جاڭا كۇرىش سورتىن سىناقتان وتكىزىپ جاتىر. «سىر سۇلۋى» دەپ اتالاتىن بۇل سورت از ۋاقىتتا ءپىسىپ-جەتىلەتىندىكتەن، سۋدى دا از قاجەت ەتەدى. سىناق ناتيجەلەرى جاڭا كۇرىش سورتى 105-110 كۇندە ءپىسىپ-جەتىلىپ، جەرگىلىكتى اۋا رايى مەن توپىراققا تولىق بەيىمدەلگەنىن كورسەتكەن.
«بارلىق اگروتەحنيكالىق تالاپ ورىندالعان جاعدايدا گەكتارىنان 80-85 تسەنتنەرگە دەيىن ءونىم الۋعا بولادى. قازىر قىزىلوردا وبلىسىندا نەگىزىنەن رەسەيلىك كۇرىش سورتتارى وسىرىلەدى. ول تولىق ءپىسىپ-جەتىلۋى ءۇشىن 120-125 كۇن ۋاقىت الادى»، - دەيدى ماماندار.
سونىمەن قاتار، عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتى ۆەنگريالىق Water Retainer جاڭا پرەپاراتىن سىناقتان وتكىزىپ جاتىر. ول توپىراقتاعى ىلعالدى ۇزاق ساقتاۋعا كومەكتەسەدى.
«بيىل بۇل پرەپارات الماتى، جامبىل، قىزىلوردا، قاراعاندى، اقمولا جانە جەتىسۋ وبلىستارىنداعى ەگىستىكتەردە تاجىريبە جۇزىندە قولدانىلا باستادى»، - دەيدى ماماندار.