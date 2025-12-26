قازاقستاندا جاڭا جىلدان باستاپ نە وزگەرەدى
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندىقتاردىڭ ومىرىندە 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ نە وزگەرەدى؟
ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش وسەدى
2025 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش (ا ە ك) 3932 تەڭگە بولدى، ەندى 2026 -جىلدان باستاپ 4325 تەڭگە بولادى. سايكەسىنشە، الەۋمەتتىك تولەمدەر كولەمى دە، ايىپپۇل كولەمى دە ارتادى.
ەڭ تومەنگى جالاقى قانشا بولادى؟
2026 -جىلى 1-قاڭتاردان باستاپ ەڭ تومەنگى جالاقى 85 مىڭ تەڭگە، ياعني 2025 -جىلداعىداي دەڭگەيدە قالادى.
زەينەتاقى قانشا تەڭگە بولادى؟
بازالىق مەملەكەتتىك زەينەتاقى تولەمى 35596 تەڭگەگە دەيىن وسەدى (2025 -جىلى - 32360 تەڭگە).
ەڭ تومەنگى زەينەتاقى دا ارتادى - 2025 -جىلعى 62771 تەڭگەدەن 2026 -جىلى 69049 تەڭگەگە دەيىن.
2026 -جىلى ەڭ تومەنگى كۇنكورىس دەڭگەيى 50851 تەڭگە بولىپ بەلگىلەندى (2025 -جىلى - 46228 تەڭگە).
جاردەماقى وسەدى
بالا تۋعان انالارعا ءبىر رەتتىك مەملەكەتتىك جاردەماقى بەرىلەدى:
- 1-3 بالانىڭ تۋۋىنا ءبىر رەتتىك تولەم 38 ا ە ك - 164350 تەڭگە؛
- 4 جانە ودان دا كوپ بالاعا 63 ا ە ك - 272475 تەڭگە.
ال بالا 1,5 جاسقا تولعانعا دەيىن ونىڭ كۇتىمىنە اي سايىن جاردەماقى بەرىلەدى.
جۇمىس ىستەمەيتىن ايەلدەرگە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن مىناداي جاردەماقى بەرىلەدى:
- ءبىرىنشى بالاعا - 5,76 ا ە ك، ول 24912 تەڭگە؛
- ەكىنشى بالاعا - 6,81 ا ە ك، ول 29453,25 تەڭگە؛
- ءۇشىنشى بالاعا - 7,85 ا ە ك، ياعني 33951,25 تەڭگە؛
- 4 جانە ودان دا كوپ بالاعا - 8,90 ا ە ك، ياعني 38492,5 تەڭگە.
2026 -جىلدان باستاپ كوپبالالى انالاردىڭ جاردەماقىسى وسەدى.
4 بالانىڭ جاردەماقىسى 16,03 ا ە ك - 69329,75 تەڭگە؛
5 بالانىڭ جاردەماقىسى 20,04 ا ە ك - 86673 تەڭگە؛
6 بالانىڭ جاردەماقىسى 24,05 ا ە ك - 104016,25 تەڭگە؛
7 بالانىڭ جاردەماقىسى 28,06 ا ە ك - 121359,5 تەڭگە.
وسىلايشا، ءار بالا ءۇشىن 4 ا ە ك - 17300 تەڭگە قوسىلا بەرەدى. ماسەلەن، 12 بالانىڭ جاردەماقىسى 207600 تەڭگە.
سونداي-اق كوپبالالى انانىڭ ناگراداسىن العانداردىڭ جاردەماقىسى كوتەرىلدى.
«التىن» القا»، «باتىر انا»، I جانە II دارەجەلى «انا داڭقى» ءۇشىن 7,40 ا ە ك - 32005 تەڭگە؛
«كۇمىس القاعا» 6,40 ا ە ك - 27680 تەڭگە.
قۇجات جاساتۋ قىمباتتايدى
2026 -جىلدان باستاپ اجىراسۋ، پاسپورت پەن جۇرگىزۋشى كۋالىگىن جاساتۋ قىمباتتايدى.
ا ە ك وسىمىنە بايلانىستى كەلەسى جىلى مەملەكەتتىك باج مولشەرلەرى دە قايتا ەسەپتەلەدى.
16 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ارنالعان 24 بەتتىك پاسپورت - 17300 تەڭگە (4 ا ە ك). 2025 -جىلعى كورسەتكىش - 15728 تەڭگە.
36 بەتتىك ستاندارتتى پاسپورت - 34600 تەڭگە (8 ا ە ك). 2025 -جىلى - 31456 تەڭگە.
48 بەتتىك پاسپورت - 51900 تەڭگە (12 ا ە ك). بيىل - 47184 تەڭگە.
جەكە كۋالىك - 865 تەڭگە (0,2 ا ە ك). 2025 -جىلى - 786 تەڭگە.
جەكە كۋالىگىن ءبىر جىلدا ەكى رەتتەن ءجيى جوعالتقان ازاماتتار 1 ا ە ك (4325 تەڭگە) كولەمىندە تولەم جاسايدى.
جۇرگىزۋشى كۋالىگى كەلەسى جىلدان باستاپ 5406 تەڭگە (1,25 ا ە ك) تۇرادى.
نەكە قيۋ كۋالىگىنە دە جاڭا تاريف ەنگىزىلەدى - 1 ا ە ك (4325 تەڭگە).
ال اجىراسۋ تۋرالى ءوتىنىش بەرگەندەر 8650 تەڭگە (2 ا ە ك) تولەيدى. بۇل - 2025 -جىلعى مولشەرلەمەدەن (7864 تەڭگە) جوعارى جانە نەكەنى تىركەۋدەن ەكى ەسە قىمبات.
تۋۋ تۋرالى كۋالىك بۇرىنعىداي تەگىن بەرىلەدى. الايدا قۇجات جوعالعان جاعدايدا نەمەسە قايتا راسىمدەۋ قاجەت بولسا، اتا-انالار 0,5 ا ە ك (2163 تەڭگە) تولەيدى.
ايىپپۇلدار وسەدى
1. مەملەكەتتىك رامىزدەردى قورلاۋ - 3000 ا ە ك، 12975000 تەڭگە
2. قوقىس قالدىرۋ (ءبىرىنشى رەت) - 20 ا ە ك، 86500 تەڭگە
ءبىر جىل ىشىندە قايتالاسا - 30 ا ە ك، 129750 تەڭگە
3. تىنىشتىقتى بۇزۋ (جەكە تۇلعا، ءبىرىنشى رەت) - 5 ا ە ك، 21625 تەڭگە.
قايتالاسا (جەكە تۇلعا، قايتالاۋ) - 10 ا ە ك، 43250 تەڭگە
كاسىپكەرلەر تىنىشتىقتى بۇزسا - 20-150 ا ە ك، 86500 - 648750 تەڭگە
4. قوعامدىق ورىندا تۇكىرۋ / بەلگىلەنبەگەن جەردە قوقىس تاستاۋ (ءبىرىنشى رەت) – 5 ا ە ك، 21625 تەڭگە.
بۇل ارەكەتتى قايتالاسا - 10 ا ە ك، 43250 تەڭگە
5. كولىكتى جۇرگىزۋ كەزىندە تەلەفون پايدالانۋ نەمەسە قاۋىپسىزدىك بەلبەۋىن تاقپاۋ - 5 ا ە ك، 21625 تەڭگە
6. قۇجاتسىز كولىك جۇرگىزۋ - 20 ا ە ك، 86500 تەڭگە
ال كولىك جۇرگىزۋ قۇقىعىنان ايىرىلعان جۇرگىزۋشىگە كولىك جۇرگىزسا - 50 ا ە ك، 216250 تەڭگە نەمەسە 20 تاۋلىككە قاماۋ
7. اۆتوبۋستا جولاقىنى تولەمەۋ - 2 ا ە ك، 8650 تەڭگە
8. جولاۋشىلاردى بيلەتسىز تاسىمالداۋ - 5 ا ە ك، 21625 تەڭگە
9. كامەلەتكە تولماعانداردىڭ تۇندە ءجۇرۋى (اتا-اناعا) - 3 ا ە ك، 12975 ₸
كامەلەتكە تولماعاندار تۇندە جۇرگەنى ءبىر جىل ىشىندە قايتالانسا اتا-اناسىنا - 7 ا ە ك، 30275 تەڭگە
ويىن- ساۋىق مەكەمەسىنىڭ يەلەرىنە ايىپپۇل - 10-100 ا ە ك، 43250 - 432500 تەڭگە
10. جولدى كەسىپ ءوتۋ (ءبىرىنشى رەت) - 2 ا ە ك، 8650 تەڭگە
بۇل ارەكەت قايتالانسا - 10 ا ە ك، 43250 تەڭگە
11. جىلدامدىقتى 10- 20 ك م/ساع اسىرۋ - 5 ا ە ك، 21625 تەڭگە
جىلدامدىقتى 20- 40 ك م/ساع اسىرۋ - 10 ا ە ك، 43250 تەڭگە
جىلدامدىقتى 40 ك م/ساع اسىرۋ - 20 ا ە ك، 86500 تەڭگە
جىلدامدىقتى قايتالاپ اسىرعانى ءۇشىن (ءبىر جىل ىشىندە) - 30 ا ە ك، 129750 تەڭگە
12. قوعامدىق ورىندا بالاعات ءسوز ايتۋ - 20 ا ە ك، 86500 تەڭگە نەمەسە 30 تاۋلىككە قاماۋ
ۇيدە بالاعات ءسوز ايتۋ - 5 ا ە ك، 21625 تەڭگە
مۇعالىمدى نەمەسە دارىگەردى بالاعاتتاۋ - 10 ا ە ك، 43250 تەڭگە
موبيلدى اۋدارىمدار تەكسەرىلەدى
ەگەر جەكە تۇلعانىڭ شوتىنداعى وپەراتسيا تومەندەگى ەكى شارتقا ءبىر ۋاقىتتا سايكەس كەلسە، ول كاسىپكەرلىك قىزمەتتەن تۇسكەن تابىس بەلگىسى بولىپ ەسەپتەلەدى:
3 اي ىشىندە 100 جانە ودان كوپ ءارتۇرلى جەكە تۇلعادان اقشا ءتۇسۋى؛
تۇسكەن قاراجاتتىڭ جالپى سوماسى ەڭ تومەنگى جالاقىنىڭ (ە ت ج) 12 ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اسۋى.
2026 -جىلعى ەسەپ بويىنشا بۇل سوما - 1020000 تەڭگە.
بۇل تالاپتار كاسىپكەرلىككە ارنالماعان جەكە بانكتىك شوتتارعا قاتىستى قولدانىلادى.
مىسال:
ەگەر ازامات ءوزىنىڭ جەكە شوتىنا موبيلدى اۋدارىم ارقىلى:
ناۋرىزدا - 100 نەمەسە ودان كوپ ادامنان؛
ساۋىردە - 100 نەمەسە ودان كوپ ادامنان؛
مامىردا - 100 نەمەسە ودان كوپ ادامنان
جانە جالپى سوماسى 1020000 تەڭگەدەن اساتىن اقشا السا، ونىڭ مالىمەتتەرى بانكتەر ارقىلى مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارىنا جىبەرىلەدى.
جاڭا سالىق كودەكسى كۇشىنە ەنەدى
2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ءتولقۇجاتتىق جاڭا سالىق كودەكسى قولدانىسقا ەنەدى.
ق ق س ستاۆكاسى وزگەردى. بازالىق ستاۆكا %16 بولادى. ءدارى-دارمەك پەن مەديتسينالىق قىزمەتتەرگە 2026 -جىلى %5 (2027 -جىلى - %10). تەگىن مەديتسينالىق قىزمەتتەر، الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسى، كەيبىر قىزمەتتەر مەن كىتاپ باسىپ شىعارۋ جۇمىستارى تولىق سالىقتان بوساتىلادى. بۇدان وزگە دە وزگەرىستەر بولادى.
وقۋشىلار Ⅲ توقساندى باستايدى
وقۋشىلاردىڭ قىسقى كانيكۋلى 7-قاڭتاردا اياقتالادى. ءسويتىپ 8-قاڭتاردان باستاپ بالالار Ⅲ توقساندى باستايدى.
قاڭتاردا دەمالىس بولادى
2026 -جىلدىڭ-قاڭتار ايىندا قازاقستاندىقتار جاڭا جىلعا وراي 1، 2-قاڭتاردا دەمالادى. سونداي-اق 4-5-قاڭتار سەنبى- جەكسەنبىگە تۇسكەندىكتەن، وتانداستارىمىز 4 كۇن قاتارىنان دەمالادى. ال 5-قاڭتار جۇمىس كۇنى.
ال روجدەستۆو كۇنىنە وراي 2025 -جىلدىڭ 7-قاڭتارىندا، سارسەنبى قوسىمشا دەمالىس بولادى.
جەكە كۋالىك تەگىن بەرىلەدى
2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ جەكە كۋالىك العاش رەت بەرىلگەن كەزدە جانە جارامدىلىق مەرزىمى اياقتالعان سوڭ اۋىستىرىلعان جاعدايدا تەگىن راسىمدەلەدى.
ب ج ز ق-دان قاراجات الۋ شەگى وسەدى
2026 -جىلعا ارنالعان ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەكتەرىن ەسەپتەۋ بارىسىندا بجزق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «2026- 2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى» زاڭىندا بەكىتىلگەن نەگىزگى پارامەترلەرگە سۇيەندى. اتاپ ايتقاندا، ەسەپتەۋلەردىڭ نەگىزىنە ەڭ تومەنگى جالاقى مولشەرى - 85000 تەڭگە، ەڭ تومەنگى زەينەتاقى - 69049 تەڭگە، سونداي-اق كۇنكورىس دەڭگەيى - 50851 تەڭگە الىنعان.
وسى ەسەپتەۋلەردىڭ ناتيجەسىندە 2026 -جىلعا ارنالعان زەينەتاقى جيناقتارىنىڭ ەڭ تومەنگى جەتكىلىكتىلىك شەكتەرى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءوستى.
جاسىنا قاراي ب ج ز ق- داعى جەتكىلىكتى شەگىنىڭ كەستەسىن مىنا جەردەن تولىعىراق وقۋعا بولادى.
م ءا م س- تە وزگەرىستەر بولادى
2026 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ساقتاندىرىلعان مارتەبەسى بار قازاقستاندىقتار م ءا م س اياسىندا جوسپارلى تۇردە مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ كەڭ سپەكترىن الا الادى. قازىرگى تاڭدا جۇيەدە شامامەن 17 ميلليون ادام نەمەسە ەل حالقىنىڭ 82 پايىزدان استامى ساقتاندىرىلعان. ولاردىڭ 12 ميلليوننان استامى جەڭىلدىگى بار ساناتتارعا جاتادى، ال شامامەن 4,5 ميلليون ادام جارنالاردى وزدەرى تولەيدى.
جاڭا جىلدان باستاپ مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ پاكەتى ەداۋىر كەڭەيەدى. وعان قانت ديابەتى، بالالار تسەرەبرالدى سال اۋرۋى، رەۆماتيزم جانە دانەكەر تىندەردىڭ جۇيەلى زاقىمدانۋى سەكىلدى سوزىلمالى اۋرۋلار ەنگىزىلەدى. بۇل دياگنوزى بار ناۋقاستار دارىگەر كەڭەسىن، ءدارى-دارمەكپەن قامتاماسىز ەتىلۋىن جانە ەمدەلۋدى تولىقتاي ساقتاندىرۋ جۇيەسى ەسەبىنەن الادى.
