قازاقستاندا جاڭا بانك قۇرىلادى
استانا. KAZINFORM - ق ر قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى Abu Dhabi Commercial Bank PJSC كە قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا ەنشىلەس بانك قۇرۋعا رۇقسات بەردى.
جاڭا شەتەلدىك بانكتىڭ اشىلۋى مەملەكەت باسشىسى ق. ك. توقايەۆتىڭ بانك سەكتورىنداعى باسەكەلەستىكتى ارتتىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس كەلەدى جانە اگەنتتىك بانك زاڭناماسىن ىرىقتاندىرۋ جانە قازاقستانعا سەنىمدى شەتەلدىك بانكتەردى تارتۋ ءۇشىن اشىق، ايقىن جانە باسەكەلەستىك ورتا قۇرۋ بويىنشا جۇرگىزگەن رەفورمانىڭ ناتيجەسى سانالادى.
- ADCB - بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ ەڭ ءىرى بانكتەرىنىڭ ءبىرى. بانكتىڭ نەگىزگى اكسيونەرى - ابۋ-دابي ۇكىمەتىنە تولىعىمەن تيەسىلى Mubadala Investment Company PJSC ينۆەستيتسيالىق كومپانياسى، بۇل ينستيتۋتسيونالدىق قولداۋ مەن سەنىمدىلىكتىڭ جوعارى دەڭگەيىن قامتاماسىز ەتەدى. بانك جوعارى حالىقارالىق كرەديتتىك رەيتينگتەرگە يە (Fitch Ratings شكالاسى بويىنشا A+/F1/Stable). 2025 -جىلعى 31 - جەلتوقسانداعى جاعداي بويىنشا ADCB جيىنتىق اكتيۆتەرى 210 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استام، مەنشىكتى كاپيتالى - 24 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استام، جىل قورىتىندىسى بويىنشا تازا پايدا - 3 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استام قۇرادى. قارجىلىق كورسەتكىشتەر بانكتىڭ جوعارى قارجىلىق ورنىقتىلىعىن جانە ەنشىلەس بانككە ۇزاق مەرزىمدى قولداۋ كورسەتۋ قابىلەتىن كورسەتەدى، - دەلىنگەن اگەنتتىك حابارلاماسىندا.
ەنشىلەس بانككە قاتىستى ADCB جالعىز اكتسيونەر بولادى. باس بانك قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭناماسىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس جارعىلىق كاپيتالدى قالىپتاستىرۋدى، ستراتەگيالىق باسقارۋدى جانە قارجىلىق جانە وپەراتسيالىق قولداۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
جاڭا بانك بانكتىك قىزمەتتەردىڭ تولىق اۋقىمىن ۇسىنۋدى، سونداي-اق «يسلام تەرەزەسى» تەتىگى ارقىلى يسلامدىق قارجىلاندىرۋدى دامىتۋدى جوسپارلاپ وتىر، بۇل ءونىم جەلىسىن كەڭەيتەدى جانە نارىقتا بالامالى قارجى قۇرالدارىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرادى. «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى بانكتەر جانە بانك قىزمەتى تۋرالى» جاڭا زاڭنىڭ تالاپتارىنا سايكەس امبەباپ بانك ليتسەنزياسىن الۋ ىشكى ينفراقۇرىلىم قۇرىلعاننان كەيىن جانە بانك قىزمەتىن ىسكە قوسۋ بويىنشا بارلىق دايىندىق جۇمىستارى جۇرگىزىلگەننەن كەيىن كۇتىلەدى.
- اگەنتتىك كەلىپ تۇسكەن ءوتىنىش پەن قۇجاتتار توپتاماسىنىڭ نەگىزىندە باسقارمانىڭ 2026 -جىلعى «20» ناۋرىزداعى № 8 قاۋلىسىمەن ADCB- عا «Abu Dhabi Commercial Bank (Kazakhstan) » اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ ەنشىلەس بانكىن اشۋ تۋرالى رۇقسات، سونداي-اق قۇرىلاتىن بانككە قاتىستى بانك حولدينگى مارتەبەسىن الۋعا كەلىسىم (2026 -جىلعى «20» ناۋرىزداعى № 9 قاۋلى) جانە ەنشىلەس ۇيىمدى قۇرۋعا رۇقسات (2026 -جىلعى «20» ناۋرىزداعى № 10 قاۋلى) بەردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
جاڭا بانكتىڭ اشىلۋى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بانك سەكتورىنداعى باسەكەلەستىكتى دامىتۋعا، بيزنەس پەن حالىق ءۇشىن قارجىلىق قىزمەتتەر اياسىن كەڭەيتۋگە جانە حالىقارالىق بانك كاپيتالىن تارتۋعا ىقپال ەتەتىن بولادى.