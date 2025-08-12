قازاقستاندا جاڭا بانك پايدا بولدى
استانا. KAZINFORM - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى «KMF بانك» ا ق- قا بانك وپەراتسيالارىن جۇرگىزۋگە ليتسەنزيا بەردى.
بانك مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2023-جىلعى قىركۇيەكتەگى جىل سايىنعى قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا ايتىلعان بانك سەكتورىندا باسەكەلەستىكتى ارتتىرۋ جونىندەگى تاپسىرماسىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا اشىلىپ وتىر.
- اگەنتتىك ءتوراعاسى ءمادينا ءابىلقاسىموۆا ليتسەنزيانى «KMF بانك» ا ق باسقارما ءتوراعاسى شالقار جۇسىپوۆكە سالتاناتتى تۇردە تاپسىردى. جاڭا بانك قازاقستانداعى ەكىنشى دەڭگەيدەگى 23-بانك بولدى جانە ەلىمىزدەگى ءىرى KMF ميكروقارجى ۇيىمىن قايتا قۇرۋ جولىمەن قۇرىلدى. KMF - حابارلامادا 1997-جىلدان بەرى جۇمىس ىستەپ كەلە جاتقان قارجى سەكتورىنىڭ ەڭ كونە جانە ەڭ ورنىقتى قاتىسۋشىلارىنىڭ ءبىرى، - دەلىنگەن.
اگەنتتىك تاراتقان اقپاراتقا سۇيەنسەك، 2024-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ۇيىم اكتيۆتەر، پورتفەل كولەمى جانە كليەنتتەر سانى بويىنشا قازاقستاننىڭ ميكروقارجى ۇيىمدارى اراسىندا ءبىرىنشى ورىندى يەلەندى. جۇمىس ىستەگەن جىلدارى KMF اۋقىمدى وڭىرلىك جەلى قۇردى جانە ءوزىن الەۋمەتتىك باعىتتاعى جانە قارجىلىق تۇرعىدان تۇراقتى ينستيتۋت رەتىندە كورسەتتى.
2025-جىلعى 1-تامىزداعى جاعداي بويىنشا، KMF اكتيۆتەرى 395 ميلليارد تەڭگە. كرەديت پورتفەلى 315 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى، بۇل رەتتە قاراجاتتىڭ 90 پايىزدان استامى اگرارلىق سەكتورداعى 100 مىڭنان استام قارىز الۋشىنى قوسا العاندا، شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قارجىلاندىرۋعا جۇمسالدى.
- كاسىپكەر ايەلدەرگە قولداۋ كورسەتۋ جەلىسى بويىنشا جوبالار ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورى سۋبەكتىلەرىنە KMF بەرگەن كرەديتتەردىڭ %55 ىن قۇرادى. كليەنتتەرىنىڭ جالپى سانى 275 مىڭنان استى، ولاردىڭ %70 نان استامى وڭىرلەردە تۇرادى. 90 كۇننەن استام مەرزىمى وتكەن بەرەشەك دەڭگەيى %6 دان تومەن دەڭگەيدە قالدى، ال كاپيتال جەتكىلىكتىلىگى %22 دان جوعارى، بۇل قارجىلىق ورنىقتىلىعىنىڭ جوعارى ەكەنىن بىلدىرەدى. فيليال جەلىسىندە تۇتاستاي ەلىمىز بويىنشا 17 فيليال مەن 123 قۇرىلىمدىق بولىمشە بولدى. قىزمەتكەرلەردىڭ جالپى سانى 2500 ادامنان استى، ولاردىڭ ىشىندە شامامەن %70 وڭىرلىك بولىمشەلەردە جۇمىس ىستەيدى، - دەپ حابارلايدى قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى.
بانك مارتەبەسىندە «KMF بانك» اق شاعىن جانە ورتا بيزنەستى، اسىرەسە اۋىلداعى شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قارجىلاندىرۋدا، سونداي- اق ءداستۇرلى بانكينگ پەن سيفرلىق شەشىمدى بىرىكتىرە وتىرىپ، بانك قىزمەتى جەلىسىن كەڭەيتۋدەگى باسىمدىقتى ساقتاپ قالۋدى جوسپارلاپ وتىر.
KMF بانك 2025-جىلى بانكتىك ليتسەنزيا العان ەكىنشى جاڭا بانك. وسىنىڭ الدىندا 25-ماۋسىمدا «بيەنكەي» كوممەرتسيالىق بانكى» ا ق- قا ليتسەنزيا بەرىلگەن بولاتىن. بۇگىندە ەلىمىزدە 23 ەكىنشى دەڭگەيلى بانك، ونىڭ ىشىندە 11 شەتەلدىك قارجى توبىنىڭ قاتىسۋىمەن جۇمىس ىستەپ تۇر.
ايتا كەتسەك، ەلىمىزدە بانكتەرگە كليەنت قۇقىعىن ساقتاۋ بويىنشا جاڭا تالاپتار ەنگىزىلدى.
سونداي- اق بانكتەر ءۇشىن ەڭ تومەنگى رەزەرۆتىك تالاپتىڭ ارتاتىنى تۋرالى حابارلاعان بولاتىنبىز.