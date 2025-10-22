22:15, 22 - قازان 2025 | GMT +5
قازاقستاندا جاڭا باپ بويىنشا 7 قىلمىستىق ءىس قوزعالدى
استانا. KAZINFORM – بيىل بانك كارتالارىن، بانك شوتتارىن جانە وزگە دە تولەم قۇرالدارىن سىياقى ءۇشىن باسقا ادامعا بەرگەنى ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپكەرشىلىك ەنگىزىلدى.
پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، زاڭ كۇشىنە ەنگەن ۋاقىتتان باستاپ ەلدە بۇل باپ بويىنشا 7 قىلمىستىق ءىس تىركەلگەن.
«استانادا الاياققا بانك شوتىنىڭ دەرەكتەرىن بەرگەن 17 جاستاعى جاس وسپىرىمگە قاتىستى تەرگەۋ باستالدى. الاياقتار ۋادە ەتكەن سىياقى ءۇشىن ول ەندى جەتى جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرىلۋى مۇمكىن»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.