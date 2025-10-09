ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:25, 09 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا حالىقتىڭ جارتىسىنان كوبى ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىنە قاناعاتتانادى

    استانا. KAZINFORM - حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى تۋرالى زەرتتەۋ ناتيجەلەرى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    осень, күз, люди, адамдар, пешеход
    فوتو: اعىباي اياپبەرگەنوۆ / Kazinform

    - ءۇي شارۋاشىلىقتارىنا جۇرگىزىلگەن ىرىكتەمەلى زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، حالىقتىڭ %53,2 ى ءوز ءومىر ءسۇرۋ جاعدايلارىنا قاناعاتتاناتىنىن ايتقان. ال %46,3 ى جارتىلاي قاناعاتتاناتىنىن بىلدىرگەن. اۋىلدىق جەرلەردە ءومىر ءسۇرۋ جاعدايىنا قاناعاتتاناتىندار (%65,4) قالالىقتارعا (%51,7) قاراعاندا كوپ. 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا ءومىر ءسۇرۋ جاعدايلارىنا قاناعاتتانۋ دەڭگەيى %52,5  دان %53,2 عا وسكەن، - دەلىنگەن بيۋرو حابارلاماسىندا.

    دەنساۋلىققا قاتىستى سۇراقتا رەسپوندەنتتەردىڭ %51 ى ءوز دەنساۋلىعىنا قاناعاتتاناتىنىن، %46,4 ى جارتىلاي قاناعاتتاناتىنىن ايتقان. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %1,5 عا ارتقان (2024 -جىلى %49,5 بولعان).

    ماتەريالدىق تۇرعىدان قاراعاندا، %73,6 ادامدار وزدەرىن ورتاشا دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتىلگەن دەپ سانايدى.

    ساۋالناماعا قاتىسۋشىلاردىڭ %65,8 ى تۋىستارى مەن تانىستارىنان مورالدىق قولداۋ الاتىنىنا سەنىمدى.

    سونىمەن قاتار، %73 ادام ءوز بولاشاعىنا سەنىمدى جانە جاعدايدىڭ جاقساراتىنىنا ءۇمىتتى.

    بۇدان بۇرىن ەلوردا كۇنىنە ارنالعان قىزىقتى ستاتيستيكا جاريالاعان ەدىك.

    تەگ:
    قوعام
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار