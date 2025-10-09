قازاقستاندا حالىقتىڭ جارتىسىنان كوبى ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىنە قاناعاتتانادى
استانا. KAZINFORM - حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى تۋرالى زەرتتەۋ ناتيجەلەرى جاريالاندى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ءۇي شارۋاشىلىقتارىنا جۇرگىزىلگەن ىرىكتەمەلى زەرتتەۋ كورسەتكەندەي، حالىقتىڭ %53,2 ى ءوز ءومىر ءسۇرۋ جاعدايلارىنا قاناعاتتاناتىنىن ايتقان. ال %46,3 ى جارتىلاي قاناعاتتاناتىنىن بىلدىرگەن. اۋىلدىق جەرلەردە ءومىر ءسۇرۋ جاعدايىنا قاناعاتتاناتىندار (%65,4) قالالىقتارعا (%51,7) قاراعاندا كوپ. 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا ءومىر ءسۇرۋ جاعدايلارىنا قاناعاتتانۋ دەڭگەيى %52,5 دان %53,2 عا وسكەن، - دەلىنگەن بيۋرو حابارلاماسىندا.
دەنساۋلىققا قاتىستى سۇراقتا رەسپوندەنتتەردىڭ %51 ى ءوز دەنساۋلىعىنا قاناعاتتاناتىنىن، %46,4 ى جارتىلاي قاناعاتتاناتىنىن ايتقان. بۇل كورسەتكىش وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا %1,5 عا ارتقان (2024 -جىلى %49,5 بولعان).
ماتەريالدىق تۇرعىدان قاراعاندا، %73,6 ادامدار وزدەرىن ورتاشا دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتىلگەن دەپ سانايدى.
ساۋالناماعا قاتىسۋشىلاردىڭ %65,8 ى تۋىستارى مەن تانىستارىنان مورالدىق قولداۋ الاتىنىنا سەنىمدى.
سونىمەن قاتار، %73 ادام ءوز بولاشاعىنا سەنىمدى جانە جاعدايدىڭ جاقساراتىنىنا ءۇمىتتى.
بۇدان بۇرىن ەلوردا كۇنىنە ارنالعان قىزىقتى ستاتيستيكا جاريالاعان ەدىك.