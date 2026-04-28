قازاقستاندا حالىقتىڭ بانكتەرگە قارىزى قانشا؟
استانا. قازاقپارات - 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى توقسانىن قورىتىندىلاعان ۇلتتىق بانكتىڭ ەسەبىنشە، بانك سەكتورىنىڭ حالىققا بەرگەن نەسيەسى 25 تريلليون تەڭگەگە جەتسە، بيزنەس سەكتورىنداعى كورسەتكىش 18,3 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ازايعان.
بيزنەسكە بەرىلگەن نەسيە 2025-جىلدىڭ سوڭعى توقسانىمەن سالىستىرعاندا %0,96 عا ازايعان. ال حالىقتىڭ نەسيەسى، كەرىسىنشە، %1,2 عا وسكەن.
قازاقستاندىقتاردىڭ بانكتەردەن العان 25 تريلليون تەڭگە قارىزىنىڭ 7 تريلليون تەڭگەسى - يپوتەكا قارىزى. ال 16,85 تريلليون تەڭگەسى - تۇتىنۋشىلىق نەسيە. قالعان 1,2 تريلليون تەڭگە قارىزدى حالىق باسقا ماقساتتارعا العان.
بانكتەردىڭ تابىسى مۇنايدىڭ تابىسىنان بىرنەشە ەسە كوپ
ايتا كەتەيىك، بۇدان بۇرىن ءماجىلىس دەپۋتاتى مۇرات ابەنوۆ حالىقتى قارىزعا باتىرۋ ءۇشىن لوببيستىك زاڭدار شىعارعان بانكتەردىڭ ارەكەتىنە باقىلاۋ ورناتۋ كەرەگىن ايتقان.
«اڭقاۋ ەل ءومىر بويى بانكتى اينالشىقتاپ جۇرەتىندەي، بۇكىل تابىسىن بانككە اكەلىپ بەرەتىندەي جۇيە جاساعان. ونىمەن قويماي، حالىقتىڭ ساناسىنا «سەنى كىنالىسىڭ» دەگەندى قۇيىپ تاستاعان. ءوزىڭ الداندىڭ، الاياققا بەرىپ قويدىڭ دەپ ادامداردىڭ ءوزىن ايىپتايدى. شىن مانىندە، بانك بەرەم دەمەسە، ەشكىم نەسيە الا المايدى. بانكتىكىندەي مىقتى قورعانىس جۇيەسى ەش جەردە جوق. بانكتەردىڭ تابىسى مۇنايدىڭ، باسقا دا ءىرى سالالاردىڭ تابىسىنان بىرنەشە ەسە ارتىق. وتكەن جىلى 3,5 تريلليون تەڭگە تابىس تاپقان»، - دەيدى دەپۋتات.
باسقا ەلدەردە بانك بيزنەستى قولداۋدىڭ ارقاسىندا تابىس تاپسا، قازاقستاندىق بانكتەردى تۇتىنۋشىلىق نەسيەلەر بايىتىپ وتىرعانى جاسىرىن ەمەس. 500 مىڭ تەڭگە الىپ، 2-3 ميلليون تەڭگە ەتىپ قايتارۋ وزگە مەملەكەتتەر ءۇشىن نونسەنس بولسا، قازاقستاندىقتار ءۇشىن قالىپتى نارسە. ءتىپتى، ونلاين نەسيەنى زاڭداستىرۋدىڭ ءوزى تۇپتەپ كەلگەندە حالىقتى قارىز قاقپانىنان بوساتپاۋدىڭ امالى بولعانىن ۋاقىت كورسەتىپ وتىر.
«3-ساۋىردەن باستاپ تەلەفونمەن قارىز بەرۋ، ونلاين نەسيە دەگەننىڭ ءبارىن توقتاتتىق. 2020-جىلى كوروناۆيرۋس پاندەمياسى كەزىندە باعدات مۋسين بانكتەرگە ازاماتتاردىڭ اتىنان قول قويۋعا رۇقسات بەرىپ قويعان. قۇجاتتىڭ ءبارىن كوتەردىم. بىردە-ءبىر زاڭدا مۇندايعا رۇقسات بەرىلمەگەن. الايدا مينيستر سول ۋاقىتتا جۇمىسسىز قالعاندارعا بەرىلگەن جاردەماقىنى راسىمدەۋدى وڭايلاتام دەگەن جەلەۋمەن بانكتەرگە بار بيلىكتى بەرىپ قويعان»، - دەيدى مۇرات ابەنوۆ.
كۇزدە زاڭعا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر وسى ايدان باستاپ كۇشىنە ەندى. دەمەك، بۇدان بىلاي بانكتەر ازاماتتاردىڭ ورنىنا قول قويۋ ءۇشىن ۇلتتىق بانكتەن رۇقسات الۋعا مىندەتتى.
