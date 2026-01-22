قازاقستاندا فارماتسەۆتيكالىق ءونىم شىعاراتىن 4 زاۋىت سالىنادى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەتى مەملەكەت باسشىسىنىڭ فارماتسەۆتيكا سالاسىنداعى وتاندىق ءوندىرىستىڭ ۇلەسىن ۇلعايتۋ جونىندەگى تاپسىرمالارى شەڭبەرىندە دارىلىك زاتتار ءوندىرىسىن وقشاۋلاۋ جونىندەگى ءتورت ءىرى ينۆەستيسيالىق جوبانى ىسكە اسىرۋ تۋرالى كەلىسىمدەردى ماقۇلدادى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، جوبالار «التينفارم» ج ش س، «م س پ-رومفارم» ج ش س، «ابدي يبراگيم گلوبال فارم» ج ش س جانە «نوبەل الماتى فارماتسەۆتيكالىق فابريكاسى» ا ق كومپانيالارىمەن كەلىسىمدەرى شەڭبەرىندە ىسكە اسىرىلاتىن بولادى.
بەكىتىلگەن جوبالار بويىنشا ينۆەستيسيالاردىڭ جيىنتىق كولەمى 173 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى، شامامەن 675 جاڭا جۇمىس ورنىن قۇرۋ كوزدەلگەن. جاڭا قازاقستاندىق فارماتسەۆتيكالىق كاسىپورىنداردا دارىلىك زاتتاردىڭ 356 اتاۋىن ءوندىرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
ءتورت ءىرى زاۋىت الماتى قالاسىندا، سونداي-اق تۇركىستان جانە الماتى وبلىستارىندا ورنالاساتىن بولادى. وندىرىستىك جەلى ونكولوگيالىق جانە قانت ديابەتىن ەمدەۋگە ارنالعان قۇرالداردى، سونداي-اق يممۋنوبيولوگيالىق، ۆيرۋسقا قارسى، انەمياعا قارسى، اۋىرسىنۋدى باساتىن، قابىنۋعا قارسى، سۋىققا قارسى جانە ميكروبقا قارسى پرەپاراتتاردى قامتيدى. سونداي-اق، حالىقارالىق GMP ستاندارتتارىنا سايكەس بەلسەندى فارماتسيەۆتيكالىق ينگرەديەنتتەر مەن بيوپرەپاراتتار شىعارۋ كوزدەلگەن.
جالپى كولەمدە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ دارىلىك قاۋىپسىزدىگى مەن تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋدىڭ نەگىزگى ەلەمەنتتەرىنىڭ ءبىرى رەتىندە 72 الەۋمەتتىك ماڭىزى بار دارىلىك زاتتى شىعارۋ جوسپارلانعانىن اتاپ وتكەن ءجون.
- بەكىتىلگەن ينۆەستيسيالىق باستامالاردى ىسكە اسىرۋ قازاقستاندىق دارىلىك زاتتار ءوندىرىسىنىڭ ۇلەسىن ەداۋىر ارتتىرۋعا، فارماتسەۆتيكالىق نارىقتىڭ يمپورتقا تاۋەلدىلىگىن تومەندەتۋگە، دارىمەن قامتاماسىز ەتۋ ءىسىن تۇراقتاندىرۋعا، حالىقتى وتاندىق ءوندىرىستىڭ قولجەتىمدى جانە ساپالى ءدارى-دارمەكتەرىمەن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن قازاقستان رەسپۋبليكاسى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تارتقان حابارلامادا.
