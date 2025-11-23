قازاقستاندا شىلىم شەگەتىندەر سانى ازايعان
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ جۇيەلى جۇزەگە اسىرىلۋى جانە قوعامنىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا قازاقستاندا تەمەكى شەگۋدىڭ تارالۋى تۇراقتى تۇردە تومەندەپ كەلەدى. سوڭعى جىلدارى بۇل كورسەتكىش %17,5 عا ازايدى. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى جاريالادى.
- قازاقستان كوپتەگەن جىلدار بويى ازاماتتاردى تەمەكى شەگۋدىڭ زيانىنان قورعاۋعا باعىتتالعان كەشەندى ساياساتتى دايەكتى تۇردە ىسكە اسىرىپ كەلەدى. 2006 -جىلدان بەرى د د ۇ- نىڭ تەمەكىمەن كۇرەس جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كونۆەنتسياسىنىڭ قاعيداتتارىن تولىقتاي ۇستانادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
وسى كەزەڭدە ۇلتتىق زاڭناماعا ءبىرقاتار ءتيىمدى شارالار ەنگىزىلدى:
2009 -جىلدان باستاپ - قوعامدىق ورىنداردا تەمەكى شەگۋگە كەزەڭ-كەزەڭىمەن تىيىم سالۋ، تەمەكى تۇتىنىنەن ازات ايماقتاردى كەڭەيتۋ.
2011 -جىلى - تەمەكى جارناماسىنا تولىق تىيىم سالۋ، تەمەكى قوراپتارىنا گرافيكالىق ەسكەرتۋلەر ەنگىزۋ.
2014 -جىلى - تەمەكى ونىمدەرىنە اكتسيزدەردى ايتارلىقتاي ارتتىرۋ، بۇل تەمەكىنىڭ قولجەتىمدىلىگىن تومەندەتىپ، بيۋدجەت كىرىسىن ۇلعايتتى.
2020 -جىلى - رەتتەۋدى قاتاڭداتۋ: تەمەكى ونىمدەرىن اشىق قويۋعا تىيىم سالۋ، ساتۋ جاسىن 21 جاسقا دەيىن كوتەرۋ، ناسىباي مەن سنيۋستەرگە تىيىم ەنگىزۋ.
2023- 2026 -جىلدارى - تەمەكى ونىمدەرىنە اكتسيزدەردى كەزەڭ- كەزەڭىمەن كوتەرۋ.
2024-جىلى - ەلەكتروندىق تەمەكىلەر مەن ۆەيپتەردىڭ اينالىمىنا تولىق تىيىم سالۋ.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، ەلىمىزدە شىلىم تارتۋ كورسەتكىشى 2020 -جىلى %21,9 دان بيىل %17,5 عا دەيىن تومەندەدى. بۇل سوزىلمالى اۋرۋلار ءقاۋپىن ەداۋىر ازايتىپ، ۇلت دەنساۋلىعىن نىعايتۋعا ماڭىزدى ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
- ادام دەنساۋلىعىن ساقتاۋ - مەملەكەت پەن قوعام ءۇشىن ورتاق باسىمدىق. ءبىز جاس ۇرپاقتىڭ تەمەكى ءتۇتىنىنسىز ءومىر ءسۇرۋى ءۇشىن جۇمىستى جالعاستىرامىز. قازاقستان تەمەكىگە قارسى ساياساتتاعى كوشباسشىلىق ۇستانىمىن ودان ءارى نىعايتىپ، سالاۋاتتى بولاشاق پەن تەمەكىسىز قوعام قۇرۋ باعىتىن جالعاستىرا بەرەدى، - دەپ قوستى مينيسترلىكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
17- 22 -قاراشا ارالىعىندا جەنيەۆادا (شۆەيتساريا) د د ۇ- نىڭ تەمەكىمەن كۇرەس جونىندەگى نەگىزدەمەلىك كونۆەنتسياسىنىڭ كەزەكتى وتىرىسى ءوتتى. قازاقستان دا وسى شاراعا قاتىسىپ، حالىقارالىق مىندەتتەمەلەر مەن تەمەكى تۇتىنۋدى ازايتۋعا باعىتتالعان جاھاندىق كۇش- جىگەرگە ءوزىنىڭ بەرىك ۇستانىمىن ءبىلدىردى.
ايتا كەتەيىك، تەمەكى 16 ءتۇرلى قاتەرلى ىسىك تۋدىرۋى مۇمكىن. عالىمدار 2024 -جىلدان 2050 -جىلعا دەيىن ونكولوگيالىق اۋرۋلارعا شالدىعۋ مەن ودان قايتىس بولۋ جاعدايلارىنىڭ بىرتىندەپ ءوسۋىن بولجاپ وتىر. 2050 -جىلعا قاراي الەمدە قاتەرلى ىسىككە شالدىققاندار سانى 30 ميلليوننان اسادى، ال 18 ميلليوننان استام ناۋقاس وسى اۋرۋدان كوز جۇمۋى مۇمكىن.