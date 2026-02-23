قازاقستاندا شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورت ۇلەسى ارتتى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستاننىڭ سىرتقى ساۋداسى 143,9 ميلليارد دوللاردى قۇرادى. بۇل 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا 1,3 پايىزعا ارتىق. دەگەنمەن، ساۋدا بالانسىندا قۇرىلىمدىق وزگەرىستەر بايقالدى. بۇل تۋرالى قازاقستان قارجىگەرلەر قاۋىمداستىعى ەلدىڭ سىرتقى ساۋداسى بويىنشا جىلدىق شولۋ اياسىندا حابارلادى.
ەكسپورت 3,2 پايىزعا ازايىپ، 79,0 ميلليارد دوللارعا جەتسە، يمپورت 7,4 پايىزعا وسكەنىن اتاپ ءوتۋ قاجەت - 64,8 ميلليارد دوللار. ناتيجەسىندە ساۋدا پروفيتسيتى 21,3 ميللياردتان 14,2 ميلليارد دوللارعا قىسقاردى. بۇل ج ءى ءو-گە شاققاندا 7,3 پايىزدان 4,6 پايىزعا دەيىن تومەندەگەنىن كورسەتەدى.
- ەكسپورتتاعى تومەندەۋدىڭ نەگىزگى سەبەبى مينەرالدىق سەكتور (-3,3 ميلليارد دوللار)، اسىرەسە Brent مۇناي باعاسىنىڭ 2025 -جىلى شامامەن 20 پايىزعا تومەندەۋىمەن بايلانىستى. كولىك قۇرالدارىنىڭ ەكسپورتى دا 968,7 ميلليون دوللارعا ازايىپ، سىرتقى نارىقتاعى سۇرانىستىڭ تومەندەگەنىن كورسەتتى، - دەلىنگەن اناليتيكالىق ورتالىقتىڭ ماتەريالىندا.
قاۋىمداستىق دەرەكتەرىنە سايكەس، شيكىزاتتىق ەمەس ەكسپورتتىڭ ۇلەسى 35,2 پايىزدان 36,4 پايىزعا ارتتى. بۇل قۇرىلىمدىق وزگەرىستەن تۋىنداعان ستاتيستيكالىق ءوسىم. جانۋارلار مەن وسىمدىك ونىمدەرىنىڭ ەكسپورتى (+2,0 ميلليارد دوللار: ءداندى داقىلدار، مايلى تۇقىمدار، دارىلىك وسىمدىكتەر، مال ازىعى) جالپى تومەندەۋدى ءبىرشاما وتەدى.
- يمپورت ءوسىمىنىڭ نەگىزگى درايۆەرلەرى: كولىك قۇرالدارى (+3,0 ميلليارد دوللار)، جانۋارلار مەن وسىمدىك ونىمدەرى (+695,4 ميلليون دوللار: كاكاو، مايلار، ءسۇت ونىمدەرى، سۋسىندار) جانە حيميا ونىمدەرى (+652,7 ميلليون دوللار). سونداي-اق كولىك قۇرالدارىن ساتىپ الۋ اۆتو باعاسىنىڭ تومەندەۋىمەن (7,2 ميلليون. تەڭگەدەن 6,2 ميلليون. تەڭگەگە دەيىن) بايلانىستى ارتىپ وتىر، - دەپ اتاپ وتىلگەن ماتەريالدا.
وسىلايشا ورتالىقتىڭ ماماندارى، 2025 -جىلى تازا ەكسپورتتىڭ قىسقارۋى جالپى ج ءى ءو-گە تەرىس اسەرىن تيگىزىپ، ۆاليۋتالىق ءتۇسىمنىڭ تومەندەۋىنە، اعىمداعى ەسەپكە قوسىمشا قىسىمنىڭ كۇشەيۋىنە جانە سىرتقى كونيۋنكتۋراعا بايلانىستى ۆاليۋتالىق كۋرسقا قاتىستى كۇتۋلەردىڭ سەزىمتالدىعىنىڭ ارتۋىنا اكەپ سوقتىردى دەپ قورىتىندىلاعان.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندىق كومپانيالار 478 ميلليون دوللار سوماسىنا ەكسپورتتىق كەلىسىمدەر جاسادى.
اۆتور
تاستان تويانوۆ