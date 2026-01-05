قازاقستاندا شاڭعى تەبۋگە بولاتىن ەڭ تانىمال ورىندار
قازاقستان - قىسقى سپورت تۇرلەرىن دامىتۋعا تابيعي مۇمكىندىگى مول ەل. تاۋلى ايماقتارداعى قار جامىلعىسىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن زاماناۋي ynفراقۇرىلىم شاڭعى تەبۋدى سۇيەتىندەر ءۇشىن قولايلى جاعداي جاسايدى.
سوڭعى جىلدارى ەلدە قىسقى تۋريزمگە قىزىعۋشىلىق ارتىپ، شاڭعى كۋرورتتارىنا كەلۋشىلەر سانى كوبەيىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
الماتى ماڭىنداعى شىمبۇلاق تاۋ شاڭعى كۋرورتى - قازاقستانداعى ەڭ تانىمال ءارى دامىعان ورتالىق. كۋرورت تەڭىز دەڭگەيىنەن 2260-3200 مەتر بيىكتىكتە ورنالاسقان، ءارتۇرلى دەڭگەيدەگى سپورتشىلارعا ارنالعان تراسسالارى بار. مۇندا جاڭادان باستاۋشىلار دا، كاسىبي شاڭعىشىلار دا وزىنە لايىق جول تابا الادى.
اقبۇلاق تاۋ-شاڭعى كەشەنى دە الماتىلىقتار مەن تۋريستەر جيى تاڭدايتىن ورىنداردىڭ ءبىرى. ول كەڭ تراسسالارىمەن، زاماناۋي كوتەرگىشتەرىمەن جانە وتباسىلىق دەمالىسقا قولايلىلىعىمەن ەرەكشەلەنەدى. كۋرورتتا شاڭعى مەكتەبى جۇمىس ىستەيدى، بۇل جاڭادان ۇيرەنگىسى كەلەتىندەر ءۇشىن ءتيىمدى.
الماتىعا جاقىن ورنالاسقان تاباگان سپورتتىق-ساۋىقتىرۋ كەشەنى قىسقا، ءبىراق قاۋىپسىز تراسسالارىمەن تانىمال. بۇل ورىن كوبىنە بالالار مەن اۋەسقوي شاڭعىشىلارعا ارنالعان. سونىمەن قاتار كەشەندە تيۋبينگ پەن كونكي تەبۋگە دە مۇمكىندىك بار.
سولتۇستىك قازاقستانداعى بۋراباي كۋرورتتىق ايماعى قىس مەزگىلىندە شاڭعى تەبۋگە قولايلى تابيعي ورتاسىمەن ەرەكشەلەنەدى. مۇندا تاۋ شاڭعىسى ينفراقۇرىلىمى قارقىندى دامىپ كەلەدى، ال ورماندى القاپتاردا شاڭعىمەن سەرۋەندەۋگە ارنالعان جولدار بار.
شىعىس قازاقستانداعى ريددەر مەن التاي تاۋلارى - كاسىبي شاڭعىشىلار ءۇشىن تارتىمدى باعىت. بۇل وڭىردە قار ۇزاق جاتادى، تابيعي بەدەر سپورتتىق جاتتىعۋلارعا وتە قولايلى. مۇندا قىسقى سپورت تۇرلەرى ءداستۇرلى تۇردە جاقسى دامىعان.
قورىتا ايتقاندا، قازاقستاندا شاڭعى تەبۋگە ارنالعان ورىندار جەتكىلىكتى ءارى ءار ءوڭىردىڭ ءوز ەرەكشەلىگى بار. قىسقى دەمالىستى بەلسەندى وتكىزگىسى كەلەتىن ازاماتتار ءۇشىن بۇل كۋرورتتار سپورت پەن تابيعاتتىڭ ۇيلەسىمىن ۇسىنادى.