قازاقستاندا ءۇيدىڭ باعاسى قالاي وزگەردى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلعى شىلدە ايىندا تۇرعىن ءۇيدى الىپ-ساتۋ بويىنشا 39742 مامىلە تىركەلگەن، ونىڭ ىشىندە جەكە ۇيلەر بويىنشا - 8465 جانە كوپپاتەرلى ۇيلەردەگى پاتەرلەر بويىنشا - 31277 مامىلە جاسالدى.
2025-جىلعى ماۋسىممەن سالىستىرعاندا (33273) تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ-ساتۋ مامىلەلەرىنىڭ سانى 19,4 پايىزعا ءوستى. مامىلەلەر سانى بويىنشا استانا (8636 -21,7 پايىز) جانە الماتى (8 432 - 21,2 پايىز) قالالارى، سونىمەن قاتار، قاراعاندى وبلىسى (2756 -6,9 پايىز) كوش باستاپ تۇر. مامىلەلەر سانى ۇلىتاۋ وبلىسىندا ەڭ از - 247 مامىلە (0,6 پايىز).
2025-جىلدىڭ ماۋسىمىمەن سالىستىرعاندا شىلدەدە مامىلەلەر سانىنىڭ ەڭ كوپ ءوسىمى قىزىلوردا (70,6 پايىز) وبلىسىندا جانە استانا (42,2 پايىز)، الماتى (27,2 پايىز) قالالارىندا تىركەلدى. ال ءبىر ايداعى ەڭ كوپ تومەندەۋ ۇلىتاۋ (12,4 پايىز)، اتىراۋ (10,9 پايىز) جانە الماتى (5 پايىز) وبلىستارىندا بولعان.
- 2025-جىلعى ماۋسىممەن سالىستىرعاندا، كوپپاتەرلى ۇيلەردەگى مامىلەلەر سانى 23 پايىزعا (5848 مامىلەگە) كوبەيگەن. 2025-جىلدىڭ شىلدە ايىندا پاتەرلەر بويىنشا بارلىعى 31277 مامىلە جاسالدى، بۇل مامىلەلەردىڭ جالپى سانىنىڭ 78,7 پايىزى. كوپپاتەرلى ۇيلەردەگى تۇرعىن ءۇي ساۋداسىنىڭ نەگىزگى ۇلەسى استانا (27,2 پايىز)، الماتى (24,8 پايىز) قالالارىنا جانە قاراعاندى وبلىسىنا (7,4 پايىز) تيەسىلى. بولمەلەر سانى بويىنشا 1 بولمەلى پاتەرلەر ساتىلىمى باسىم بولدى، 2025-جىلدىڭ شىلدە ايىندا ولار بويىنشا 12489 مامىلە رەسىمدەلگەن.
2025-جىلدىڭ ماۋسىم ايىمەن سالىستىرعاندا شىلدەدە جەكە تۇرعىن ۇيلەر بويىنشا مامىلەلەر سانى 7,9 پايىز- عا (621 مامىلەگە) ءوستى. شىلدەدە بارلىعى 8465 مامىلە تىركەلگەن. جەكە تۇرعىن ۇيلەر بويىنشا مامىلەلەر سانىنىڭ ەڭ كوپ ءوسىمى الماتى (27,7 پايىز) قالاسىندا، قىزىلوردا (26,9 پايىز) جانە ماڭعىستاۋ (18,1 پايىز) وبلىستارىندا بايقالدى. ال ءبىر ايداعى تومەندەۋ تەك جامبىل (2,8 پايىز) وبلىسىندا بولدى.
2025-جىلعى شىلدەدە تۇرعىن ءۇيدى ساتىپ الۋ- ساتۋ مامىلەلەرى الدىڭعى جىلدىڭ ءتيىستى ايىمەن سالىستىرعاندا 0,9 پايىزعا ازايعان، ول كەزدە 40099 مامىلە رەسىمدەلگەن بولاتىن. مامىلەلەر سانىنىڭ ەڭ جوعارعى ءوسىمى قىزىلوردا (30 پايىز) وبلىسىندا بايقالدى، ەڭ ۇلكەن تومەندەۋ - ۇلىتاۋ وبلىسىندا (46 پايىز). 2025-جىلدىڭ قاڭتار-شىلدە ايلارىنداعى مامىلەلەر سانىن 2024-جىلعى قاڭتار-شىلدە ايلارىنداعى مامىلەلەر سانىمەن سالىستىرعاندا 3,4 پايىزعا ءوسىم بايقالادى، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا حابارلاماسىندا.
ءبىر جىلدا (2025-جىلعى شىلدە 2024-جىلعى شىلدەگە) جاڭا تۇرعىن ۇيلەردى ساتۋ باعاسى 9,6 پايىز، قولدانىستاعى پاتەر نارىعىندا 7,3 پايىز جوعارىلادى. اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ تولەمى 8,2 پايىز ارتتى.
وڭىرلەر بولىنىسىندە جاڭا تۇرعىن ءۇيدىڭ باعاسى پاۆلودار قالاسىندا - 25,8 پايىز، قىزىلوردا، الماتى قالالارىندا - 15,3 پايىزدان ەداۋىر قىمباتتادى. قولدانىستاعى پاتەرلەر نارىعىندا ەڭ جوعارى باعا ءوسىمى اقتوبە قالاسى (19 پايىز)، پاۆلودار قالاسى (15,8 پايىز)، الماتى قالاسىندا (14,4 پايىز)، ال تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ نارىعىندا - اقتوبە (32,6 پايىز)، سەمەي (23,2 پايىز)، كوكشەتاۋ قالالارىندا (21,6 پايىز).
ءبىر ايدىڭ ىشىندە (2025-جىلعى شىلدە 2025-جىلعى ماۋسىمعا) جاڭا تۇرعىن ءۇيدى ساتۋ باعاسى 0,2 پايىز، پاتەرلەردى قايتا ساتۋ 0,9 پايىز ءوستى. اباتتاندىرىلعان تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋ تولەمى 0,8 پايىز قىمباتتادى.
ايتا كەتەلىك قازاقستاندا تۇرعىن ءۇي قاتىناستارى تۋرالى زاڭعا ماڭىزدى وزگەرىستەر كۇشىنە ەنگەن ەدى.