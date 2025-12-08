قازاقستاندا ءوز ءومىرىن ساقتاندىراتىن ازاماتتاردىڭ سانى 25 پايىزعا ارتقان
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا ءوز ءومىرىن ساقتاندىراتىن ازاماتتاردىڭ سانى 25 پايىزعا ارتقان. سالا ساراپشىلارى: «وڭ ديناميكاعا تۇرعىنداردىڭ قارجىلاي ساۋاتتىلىعىنىڭ ارتۋى سەبەپ»، - دەيدى.
ودان وزگە ءتۇرلى مەملەكەتتىك ىنتالاندىرۋلار، كومپانيالار اراسىنداعى باسەكەلەستىك تە حالىقتىڭ بەلسەندىلىگىنە اسەر ەتىپ وتىر. جالپى العاندا بۇل ساقتىق شارالارى نە ءۇشىن كەرەك؟
ساقتاندىرۋ سالاسىنىڭ اكتيۆتەرى بيىلعى 9 ايدا 2,1 تريلليون تەڭگەگە جەتكەن. قازىر قازاقستاندا بۇل نارىق بويىنشا رەسمي 10 كومپانيا تىركەۋدە تۇر. ونىڭ 9 ى - جەكەمەنشىك. ايىرماشىلىق تەك باعالارىندا عانا. دەگەنمەن ەلدە ەرىكتى تۇردە جۇزەگە اساتىن ومىرلىك ساقتاندىرۋ سالاسى ءالى دە كەنجەلەپ تۇر. بۇنى ماماندار ايتىپ وتىر.
ايگۇل قيزاتوۆا، «مەملەكەتتىك اننۋيتەتتىك كومپانيا» ءومىردى ساقتاندىرۋ كومپانياسى» ا ق كورپوراتيۆتىك ساتۋ دەپارتامەنتىنىڭ باس مامانى:
- تولەمدەر 50 دوللاردان باستالادى. ءارى قاراي ادام ءوز ەركىمەن تاڭدايدى. تولەمدى ءبىر رەت تولەۋگە بولادى. اي سايىن تولەۋگە بولادى. توقساندىق، جارتى جىل، ءبىر جىل تولەۋگە بولادى. ساقتاندىرۋ سەكتورى كوپكە تۇسىنىكسىز تاقىرىپتىڭ ءبىرى. سودان بولار، ءوز ءومىرىن ساقتاندىرعان 6,5 ميلليون قازاقستاندىقتىڭ تەك %1,5 عانا ءوز ەركىمەن جاساعان ەكەن.
ساراپشىلار بۇل جۇيەنى وزىڭىزگە جانە جاقىندارىڭىزعا دەگەن جاۋاپكەرشىلىك دەپ تۇسىندىرەدى. ءارى قىسىلتاياڭ ساتتە قارجىلاي قولداۋ كورسەتەتىن تەتىك. جۇيە سالىمشىنىڭ قارجىلىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ، كۇتپەگەن جاعدايلاردا اۋىرتپالىقتى جەڭىلدەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
مارينا ورىنبايەۆا، ساقتاندىرۋ سالاسىنىڭ ساراپشىسى:
- مىسالى، ءبىر وتباسى اسىراۋشىسىنان ايىرىلدى. ونىڭ اتىندا دۇنيەدەن بولەك نەسيەلەر بار. ەگەر سول كىسىنىڭ اتىندا ساقتاندىرۋى بولسا، بۇل نەسيەلەردىڭ ءبارىن سول ساقتاندىرۋ كومپانياسى جاۋىپ بەرەتىن ەدى. ال ساقتاندىرۋ پوليسى بولماسا، وندا بۇنىڭ ءبارى مۇراگەرلىككە ءوتىپ، ودان قالعان ۇرپاعى تولەپ جاۋىپ جاتاتىن بولادى. ساقتاندىرۋ سەكتورى ءتۇرلى باعىتقا بولىنەدى.
سالىمشىنىڭ جازاتايىم جاعدايدان نەمەسە بەلگىلى ءبىر سەبەپپەن باقيلىق بولعاندا تولەنەتىن تولەم.
مۇگەدەكتىك، اۋرۋ-سىرقاۋ، ەڭبەككە ۋاقىتشا جارامسىز بولۋ. سوڭعىسى - كەلىسىمشارت مەرزىمى اياقتالعاننان كەيىن بەرىلەتىن قارجى.
دينارا ىدىرىسوۆا، ساقتاندىرۋ كومپانياسىنىڭ مامانى:
- ءبىر عانا مىسال كەلتىرەيىن. كليەنتىمىز ءۇش اي بويى 10 مىڭ تەڭگەدەن تولەپ وتىردى. جول اپاتىنا ۇشىرادى. جۇمىس ورنىنان دەنساۋلىق جاعدايىنا بايلانىستى تولەم تولەندى جانە ءبىزدىڭ ساقتاندىرۋ كومپانياسى جاراقاتى ءۇشىن اقشا تولەدى. ءۇش ايدا 30 مىڭ تەڭگە تولەسە دە، 700 مىڭ تەڭگەدەي اقشا الدى. دەي تۇرعانمەن ساقتاندىرۋ سەكتورى اقشا سالدىم، تابىسقا كەنەلدىم دەگەن ءسوز ەمەس. كومپانيانىڭ تولەم تولەۋدەن باس تارتاتىن كەزدەرى دە بولادى. ەگەر ءسىز اي سايىنعى تولەمدى 30 كۇننەن كەشىكتىرسەڭىز، كومپانيا ءبىر اي كولەمىندە قارجىلاي قولداۋ كورسەتپەيدى.
سوندىقتان كەلىسىمشارتتا كورسەتىلگەن ءار تارماقتىڭ ورىندالۋى ماڭىزدى.
