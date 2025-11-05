قازاقستاندا ءبىرقاتار دارىلىك زاتتاردىڭ باعاسى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ فارماتسەۆتيكالىق نارىعىندا مەملەكەتتىك رەتتەۋ جۇرگىزىلەتىن ءبىرقاتار دارىلىك زاتتاردىڭ باعاسى تومەندەدى، دەپ حابارلايدى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى.
باعا تومەندەۋى جاڭارتىلعان باعا بەلگىلەۋ تەتىگىن جۇزەگە اسىرۋمەن بايلانىستى. بۇل جۇيە دارىلىك پرەپاراتتاردىڭ قۇنىن قالىپتاستىرۋ ۇدەرىسىن بارىنشا اشىق جانە بولجامدى ەتۋگە باعىتتالعان.
قازىرگى ۋاقىتتا دارىلىك زاتتاردىڭ 4994 ساۋدالىق اتاۋىنا شەكتى باعالار بەكىتىلگەن. ال رەتسەپتسىز بوساتىلاتىن 1707 پرەپارات مەملەكەتتىك رەتتەۋدەن شىعارىلىپ، ۋاكىلەتتى ورگان تاراپىنان تۇراقتى تۇردە مونيتورينگ جۇرگىزىلىپ كەلەدى.
2025 -جىلى مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى ەلىمىزدىڭ 20 وڭىرىندە ءدارى-دارمەك باعاسىنا مونيتورينگ جۇرگىزدى. زەرتتەۋ ۆيرۋسقا، قابىنۋعا، باكتەرياعا قارسى، جۇرەك- قانتامىر جانە اسقازان- ىشەك اۋرۋلارىن ەمدەۋگە ارنالعان ەڭ كوپ سۇرانىسقا يە 50 پرەپاراتتى قامتىدى.
- قىركۇيەك ايىنداعى تالداۋ قورىتىندىسى بويىنشا ماۋسىممەن سالىستىرعاندا دارىلەردىڭ %34 ىنىڭ باعاسى ورتا ەسەپپەن %7,8 عا، ال قازان ايىندا %50 ىنىڭ باعاسى %11,1 عا تومەندەگەن.
ەڭ ايقىن تومەندەۋ كەلەسى دارىلەردە بايقالدى: گەپار كومپ. حەەل، رەۆموكسيكام، سەفياپس، ۆالماك-ن، زيتماك. بۇل دارىلىك زاتتار حالىق تۇتىنۋ قۇرىلىمىندا ماڭىزدى ورىن الادى جانە ءتۇرلى اۋرۋلاردى ەمدەۋ كەزىندە كەڭىنەن قولدانىلادى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
مەديتسينالىق جانە فارماتسيەۆتيكالىق باقىلاۋ كوميتەتى حالىقتى ءادىل باعالارمەن ساپالى ءارى قاۋىپسىز دارىلەرمەن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا نارىقتاعى ۇردىستەردى تالداۋدى جانە جۇيەلى مونيتورينگتى جالعاستىراتىنىن حابارلادى.
سونىمەن قاتار، دارىلىك زاتتاردى وتكىزۋ كەزىندە زاڭبۇزۋشىلىق انىقتالعان جاعدايدا ازاماتتار DariKZ جانە Naqty Onim موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى نەمەسە كوميتەتتىڭ وڭىرلىك دەپارتامەنتتەرىنە جۇگىنۋ ارقىلى حابار بەرە الادى.
ايتا كەتەيىك، 2026 -جىلدان باستاپ مەديتسينالىق قىزمەتتەر مەن ءدارى-دارمەكتەر ق ق س-تان بوساتىلادى.