قازاقستاندا ءبىر گرام التىن قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا التىن باعاسى تومەندەپ جاتىر.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 2026 -جىلعى 26 - ناۋرىزداعى دەرەكتەرىنە سايكەس، ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 70647,24 تەڭگەنى قۇرادى. بۇل - ءبىر اپتا بۇرىنعى كورسەتكىشتەن 6655 تەڭگەگە تومەن. وتكەن اپتادا التىننىڭ ءبىر گراممى 77302,24 تەڭگە بولعان.
جالپى، جىل باسىنان بەرى التىن باعاسى قۇبىلىپ كەلەدى. قاڭتار ايىنىڭ سوڭىندا ونىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى تىركەلىپ، ءبىر گرامم 89002,60 تەڭگەگە دەيىن جەتكەن ەدى. قازىرگى باعا سول كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ەداۋىر تومەندەگەن.
باعانىڭ تومەندەۋى الەمدىك نارىقتا دا بايقالىپ وتىر. بۇعان دەيىن تاياۋ شىعىستاعى جاعداي اياسىندا التىن مەن كۇمىستىڭ ارزانداعانى حابارلانعان بولاتىن.
ادەتتە مۇنداي گەوساياسي شيەلەنىس التىنعا سۇرانىستى ارتتىرادى. الايدا بۇل جولى جاعداي باسقاشا ءوربىدى. مۇناي باعاسىنا قاتىستى بەلگىسىزدىك پەن پايىزدىق مولشەرلەمەلەردىڭ وزگەرۋى ينۆەستورلاردىڭ شەشىمىنە اسەر ەتتى. سونىڭ سالدارىنان كۇمىس باعاسى شامامەن %40 عا تومەندەدى. ال التىن ارزانداۋ ۇردىسىنە ءوتتى.
وسى جاعدايدىڭ اسەرىنەن، 23 - ناۋرىزداعى تاڭعى ساۋدا بارىسىندا التىننىڭ سپوت باعاسى بيىلعى ەڭ تومەن دەڭگەيىنە دەيىن ءتۇسىپ، ءبىر ۋنتسياسى شامامەن 4100 دوللاردى قۇرادى.
ايتا كەتەيىك، 29 - قاڭتاردا التىننىڭ ءبىر ۋنتسياسى 5594,82 دوللارعا جەتىپ، ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلگەن ەدى. سودان بەرى ونىڭ باعاسى %20 دان استامعا تومەندەدى.