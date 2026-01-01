قازاقستاندا ءبىر گرام التىننىڭ قۇنى قانشا
استانا. KAZINFORM - جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا قازاقستاندا التىن باعاسى اپتالىق ەڭ جوعارى دەڭگەيگە جەتكەننەن كەيىن تومەندەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 2025-جىلعى 31-جەلتوقسانداعى دەرەكتەرىنە سايكەس، ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 70924,74 تەڭگەنى قۇرادى. ال ءبىر كۇن بۇرىن، 30-جەلتوقساندا، باعالى مەتال 72342,20 تەڭگە بولعان.
سالىستىرۋ ءۇشىن ايتا كەتسەك، 25-جەلتوقساندا التىننىڭ ءبىر گرامى 73615,20 تەڭگەگە دەيىن قىمباتتاعان.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، جەلتوقسان ايىنىڭ سوڭىندا التىن مەن كۇمىس تاريحي ماكسيمۋمدارىن جاڭارتتى: كۇمىس باعاسى ءبىر ۋنتسياسى ءۇشىن 75 دوللاردان، ال التىن 4531 دوللاردان استى.
جىل قورىتىندىسى بويىنشا التىننىڭ باعاسى شامامەن 70 پايىزعا، ال كۇمىستىڭ قۇنى 150 پايىزدان استام وسكەن. مۇنداي كۇرت جىلدىق ءوسىم نارىقتا 1970-جىلداردىڭ سوڭىنان بەرى العاش رەت بايقالىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، كۇمىس تەك داعدارىس كەزەڭىندەگى قورعانىش مەتال رەتىندە عانا ەمەس، ماڭىزدى ونەركاسىپتىك رەسۋرس رەتىندە دە قىمباتتاۋپ كەلەدى: ول جارتىلاي وتكىزگىشتەر مەن جاساندى ينتەللەكت دامۋىنا نەگىز بولىپ وتىرعان داتا-ورتالىقتارعا ارنالعان جابدىقتار وندىرىسىندە كەڭىنەن قولدانىلادى.
