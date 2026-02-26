قازاقستاندا ءبىر گرام التىن قانشا تۇرادى
استانا. KAZINFORM - باعالى مەتالدىڭ باعاسى ءبىر اپتادا ءوستى.
ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 26-اقپان تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 82542,16 تەڭگەنى قۇرادى.
ءبىر اپتا بۇرىن باعا 77543,67 تەڭگە بولعان.
الەمدىك التىن نارىعىندا دا باعانىڭ ءوسۋى بايقالىپ وتىر. Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 25-اقپانداعى جاعداي بويىنشا التىننىڭ سپوت باعاسى %1,1 عا ءوسىپ، ۋنتسياسىنا 5202,28 ا ق ش دوللارىن قۇرادى، ال ا ق ش- تىڭ ءساۋىر ايىنداعى فيۋچەرستەرى شامامەن %1 عا ءوسىپ، 5226,20 دوللار بولدى. جىل باسىنان بەرى مەتال شامامەن %20 عا قىمباتتاعان.
التىن باعاسى ا ق ش ساۋدا تاريفتەرى ينفلياتسيانى جەدەلدەتۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىققا بايلانىستى قاۋىپسىز اكتيۆتەرگە دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋى اياسىندا ءوسىپ كەلەدى. يران مەن ا ق ش اراسىنداعى شيەلەنىس جانە جالعاسىپ جاتقان گەوساياسي تاۋەكەلدەر باعا بەلگىلەۋگە قوسىمشا قولداۋ كورسەتىپ وتىر.
Bank of America تالداۋشىلارى كوكتەمدە قىسقا مەرزىمدى تۇزەتۋ بولۋى مۇمكىن ەكەنىنە قاراماستان الداعى 12 ايدا باعا ۋنتسياسىنا 6 مىڭ دوللارعا جەتەدى دەپ شامالاپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، قاڭتاردا ەلىمىزدە التىننىڭ ءبىر گرامى 82164.45 تەڭگەگە باعالاندى.