ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:30, 26 - اقپان 2026 | GMT +5

    قازاقستاندا ءبىر گرام التىن قانشا تۇرادى

    استانا. KAZINFORM - باعالى مەتالدىڭ باعاسى ءبىر اپتادا ءوستى.

    ا
    Фото: ӨзА 

    ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنە سايكەس، 26-اقپان تاڭەرتەڭگى جاعداي بويىنشا ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 82542,16 تەڭگەنى قۇرادى.

    ءبىر اپتا بۇرىن باعا 77543,67 تەڭگە بولعان.

    الەمدىك التىن نارىعىندا دا باعانىڭ ءوسۋى بايقالىپ وتىر. Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، 25-اقپانداعى جاعداي بويىنشا التىننىڭ سپوت باعاسى %1,1 عا ءوسىپ، ۋنتسياسىنا 5202,28 ا ق ش دوللارىن قۇرادى، ال ا ق ش- تىڭ ءساۋىر ايىنداعى فيۋچەرستەرى شامامەن %1 عا ءوسىپ، 5226,20 دوللار بولدى. جىل باسىنان بەرى مەتال شامامەن %20 عا قىمباتتاعان.

    التىن باعاسى ا ق ش ساۋدا تاريفتەرى ينفلياتسيانى جەدەلدەتۋى مۇمكىن دەگەن الاڭداۋشىلىققا بايلانىستى قاۋىپسىز اكتيۆتەرگە دەگەن سۇرانىستىڭ ارتۋى اياسىندا ءوسىپ كەلەدى. يران مەن ا ق ش اراسىنداعى شيەلەنىس جانە جالعاسىپ جاتقان گەوساياسي تاۋەكەلدەر باعا بەلگىلەۋگە قوسىمشا قولداۋ كورسەتىپ وتىر.

    Bank of America تالداۋشىلارى كوكتەمدە قىسقا مەرزىمدى تۇزەتۋ بولۋى مۇمكىن ەكەنىنە قاراماستان الداعى 12 ايدا باعا ۋنتسياسىنا 6 مىڭ دوللارعا جەتەدى دەپ شامالاپ وتىر.

    ەسكە سالا كەتسەك، قاڭتاردا ەلىمىزدە التىننىڭ ءبىر گرامى 82164.45 تەڭگەگە باعالاندى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار