قازاقستاندا ءبىر گرام التىن باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا التىن باعاسى ءبىر اپتا ىشىندە ايتارلىقتاي وزگەرگەن جوق.
قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ 2026 -جىلعى 2 - ساۋىردەگى دەرەكتەرىنە سايكەس، ءبىر گرام التىننىڭ باعاسى 70098,10 تەڭگەنى قۇرادى.
ءبىر اپتا بۇرىن بۇل كورسەتكىش 70647,24 تەڭگە بولعان. وسىلايشا، باعا ءسال تومەندەگەنىمەن، جالپى تۇراقتى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر.
باعانىڭ بۇل ديناميكاسى الەمدىك نارىقتاعى وزگەرىستەرمەن بايلانىستى. سوڭعى كۇندەرى التىن باعاسى %1 دان استام تومەندەپ، بىرنەشە كۇندىك ءوسىمىن توقتاتتى. بۇعان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ يرانعا قاتىستى مالىمدەمەلەرى اسەر ەتتى.
ساۋدا دەرەكتەرىنە سايكەس، سپوت التىن %1,3 عا ارزانداپ، ءبىر ۋنتسياسى 4694 دوللاردى قۇرادى. ال ا ق ش- تاعى فيۋچەرستەر %1,9عا تومەندەپ، 4723 دوللارعا دەيىن ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن رەسەي 100 گرامنان اساتىن التىن قۇيمالارىن ەلدەن شىعارۋعا تىيىم سالعان بولاتىن.