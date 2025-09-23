قازاقستاندا ءبىر ۋاقىتتا 4-5 جۇمىستى قاتار ىستەۋگە بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءبىر مەزەتتە بىرنەشە جەردە جۇمىس ىستەۋگە تىيىم سالىنباعان. بۇل تۋرالى زاڭگەر Jibek Joly ارناسىنىڭ «بۇگىن LIVe» باعدارلاماسىندا ايتتى.
- ەڭبەك كودەكسىنە سايكەس، ءبىر مەزەتتە بىرنەشە جەردە جۇمىس ىستەۋگە بولادى. قوسىمشا جۇمىس - بۇل نەگىزگى جۇمىستان تىس ۋاقىتتا ەڭبەك شارتى نەگىزىندە اتقارىلاتىن قىزمەت، - دەيدى باۋىرجان ءابدىمۇرات ۇلى.
ونىڭ ايتۋىنشا، جۇمىس ۋاقىتىنىڭ دا شەگى بار.
- نەگىزگى جۇمىس پەن قوسىمشا جۇمىس ۋاقىتىنىڭ جيىنتىعى كۇندەلىكتى نورمادان 4 ساعات اسپاۋى ءتيىس. ال جالپى كۇندەلىكتى نورما - 8 ساعات. دەمەك، بارلىعى قوسىلىپ، كۇنىنە 12 ساعات قىزمەت ەتۋگە بولادى. نەگىزگى جۇمىستى 8 ساعات ىستەۋ دە شارت ەمەس. 2 ساعات، 3 ساعاتتان دا اتقارا الاسىز. جالپى ەسەپتەي كەلە ازاماتتاردىڭ ءدال وسىلاي 4-5 جەردە جۇمىس ىستەۋگە مۇمكىندىگى بار، - دەيدى مامان.
زاڭگەر نەگىزگى جانە قوسىمشا جۇمىسقا قاتىستى ەڭبەك شارتىن راسىمدەۋ ءتارتىبىن دە تۇسىندىردى.
- ەكى جاعدايدا دا ەڭبەك شارتى جاسالادى. تەك وندا قايسىسى نەگىزگى، قايسىسى قوسىمشا ەكەنى ناقتى كورسەتىلۋى ءتيىس. قوسىمشا جۇمىسقا ورنالاسۋ ءۇشىن نەگىزگى جۇمىستان رۇقسات الۋدىڭ قاجەتى جوق، ءبىراق نەگىزگى ورنىنان انىقتاما تالاپ ەتىلەدى، - دەيدى باۋىرجان ءابدىمۇرات ۇلى.
الايدا تولىق جۇكتەمەمەن بىرنەشە جەردە قاتار جۇمىس ىستەۋگە تىيىم سالىنعان.
- ەگەر نەگىزگى جۇمىس 8 ساعاتتىق تولىق جۇكتەمەمەن بولسا، قوسىمشاعا تەك 4 ساعات قانا ارناۋعا بولادى. بۇل شەكتەۋ ەڭ الدىمەن قىزمەتكەردىڭ دەنساۋلىعىن قورعاۋعا باعىتتالعان. ءارى جۇمىس ونىمدىلىگى ازايۋى دا مۇمكىن، - دەيدى ول.
جالاقى، سالىق جانە زەينەتاقى جارنالارى دا زاڭ بويىنشا رەتتەلەدى.
- ءاربىر جۇمىس بەرۋشى ءتيىستى تولەمدەردى بولەك جاسايدى. سوندىقتان بىرنەشە جەردەن تابىس تاپساڭىز دا، ءارقايسىسى زاڭعا سايكەس ۇستالادى، - دەيدى زاڭگەر.
الايدا قوسىمشا جۇمىس ىستەي المايتىن ساناتتار دا بار.
- 18 جاسقا تولماعاندار، دەنساۋلىعىنا زياندى جۇمىستاردى اتقاراتىندار، مەملەكەتتىك جانە ارنايى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنىڭ قىزمەتكەرلەرى قوسىمشا جۇمىس ىستەي المايدى. ال باسقا ازاماتتارعا ەش شەكتەۋ جوق، - دەپ ءتۇسىندىردى باۋىرجان ءابدىمۇرات ۇلى.
ەڭبەك دەمالىسىنا دا زاڭدا ناقتى تالاپ قويىلعان.
- قوسىمشا جۇمىس ورنىڭىز نەگىزگى جۇمىستان بەرىلەتىن دەمالىس كەزىندە سىزگە دە دەمالىس بەرۋگە مىندەتتى. ول ءۇشىن قۇجاتپەن دالەلدەپ، ءوتىنىش جازۋ جەتكىلىكتى، - دەيدى زاڭگەر.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەندى ەڭبەك سالاسىنداعى حاراسسمەنت جاڭا دەڭگەيدە قارالادى.