قازاقستاندا ءاربىر جەتىنشى اتا-انا جۇمىسباستىلىقتان بالاسىنا كوڭىل بولە المايدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ءاربىر جەتىنشى اتا-انا جۇمىسباستىلىعىنا بايلانىستى بالاسىنا جەتكىلىكتى كوڭىل بولە المايدى، دەپ حابارلايدى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى.
ەلىمىزدە بالالاردىڭ ءال-اۋقاتى يندەكسىنىڭ قورىتىندىسى اياسىندا كەڭ اۋقىمدى الەۋمەتتىك زەرتتەۋ جۇرگىزىلدى. زەرتتەۋگە بارلىعى 93120 ادام قاتىسسا، ولاردىڭ 52754 ى - اتا-انالار، ال 40366 سى وقۋشىلار بولدى.
زەرتتەۋ ناتيجەسىندە اتا-انالاردىڭ 13,9 پايىزى جۇمىستىڭ كوپتىگىنەن بالالارىنا جەتكىلىكتى ۋاقىت بولە المايتىنىن ايتقان. ەڭ جوعارى كورسەتكىشتەر سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا (%17,9)، الماتى قالاسىندا (%17,8)، قوستاناي (%17,3) جانە اقمولا (%16,1) وبلىستارىندا تىركەلگەن.
ال ەڭ تومەن كورسەتكىشتەر شىعىس قازاقستان (%9,1)، باتىس قازاقستان (%10) جانە اتىراۋ (%10,6) وبلىستارىندا بايقالدى.
- اتا-انانىڭ تۇراقتى نازارى مەن بالا ومىرىنە قاتىسۋى ونىڭ ەموتسينالدىق ساۋلىعى مەن جان تىنىشتىعىنىڭ باستى كەپىلى. ۇلكەندەردىڭ جۇمىسباستىلىعى مەن بالالارمەن سيرەك سويلەسۋى وتباسى ىشىندەگى سەنىم مەن ءوزارا قولداۋدى السىرەتەدى. وسى باعىتتا «ادال ازامات» باعدارلاماسى اياسىندا قۇرىلعان اتا-انالارعا پەداگوگيكالىق قولداۋ كورسەتۋ ورتالىقتارى ماڭىزدى ءرول اتقارىپ كەلەدى. بيىلعى وقۋ جىلىنان باستاپ بۇل ورتالىقتار جاڭارتىلعان باعدارلاما نەگىزىندە جۇمىس ىستەپ، زاماناۋي سيفرلىق فورماتتاردى جانە بالالاردىڭ پسيحيكالىق ساۋلىعى مەن ەموتسيالىق دامۋىنا ارنالعان تاقىرىپتاردى قامتيدى، - دەدى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناسىمجان وسپانوۆا.
UNICEF حالىقارالىق زەرتتەۋلەرىنە سايكەس، اتا- انانىڭ بالامەن كۇن سايىن 10-15 مينۋت ەش الاڭسىز سويلەسۋى ءوزارا سەنىمدى نىعايتىپ، مازاسىزدىقتى ازايتىپ، بالانىڭ ەموتسيالىق تۇراقتىلىعىن ارتتىرادى.
بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى اتا-انالارعا كۇن سايىن كەمىندە بەس مينۋت ۋاقىتىن بالاسىنا ارناپ، سمارتفون مەن وزگە دە گادجەتتەردى پايدالانباي، اشىق ءارى مازمۇندى اڭگىمەگە كوڭىل بولۋگە كەڭەس بەرەدى. مۇنداي قىسقا دا ءماندى قارىم-قاتىناس بالانىڭ ءوز وتباسىندا ءوزىن قاۋىپسىز ءارى سەنىمدى سەزىنۋىنە ىقپال ەتەدى.
ەگەر بالادا مازاسىزدىق، تۇيىقتىق نەمەسە اشۋشاڭدىق بەلگىلەرى بايقالسا، اتا- انالار مەكتەپ پسيحولوگىنا، پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارىنىڭ ماماندارىنا نەمەسە وتباسى مەن بالا ماسەلەلەرى جونىندەگى تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن «111» بايلانىس ورتالىعىنا جۇگىنۋى قاجەت.
