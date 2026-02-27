قازاقستاندا ءار ون بالانىڭ جەتەۋىندە تىسجەگى دياگنوزى انىقتالعان
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە 12 جاستاعى بالالاردىڭ 78 پايىزىندا تىسجەگى بار. بۇل - تەكسەرىلگەن ءار ون بالانىڭ جەتەۋىنە تىسجەگى دياگنوزى قويىلادى دەگەن ءسوز. بۇل تۋرالى دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ رەسمي ساۋالىنا جولداعان جاۋابىنان ءمالىم بولدى.
تىسجەگى اۋرۋلارىنىڭ ەرتە جاستان الدىن الۋ ءۇشىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ارنايى جول كارتاسىن بەكىتكەن بولاتىن. 2024 -جىلى قىركۇيەكتە 2028 -جىلعا دەيىن جوسپارلانعان «بولاشاققا - ساۋ تىسپەن» جوباسى ىسكە اسا باستادى. باعدارلاما اياسىندا مىڭنان استام وقۋشىسى بار مەكتەپتەردە ستوماتولوگيالىق كابينەتتەر اشىلۋى كەرەك.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، 2024 -جىلى قارجىلاندىرۋ تەتىكتەرى پىسىقتالعان. ال 2025 -جىلى 195 ستوماتولوگيالىق كابينەت اشۋ جوسپارلانعان. دەگەنمەن، بىلتىر وقۋ وردالارىندا تەك 125 كابينەت ىسكە قوسىلدى. قالعان 70 كابينەت قارجى تاپشىلىعىنا بايلانىستى بيىلعا شەگەرىلىپتى. اشىلعان ەمدەۋ بولمەلەرىنىڭ 76 سى قالادا، 49 ى اۋىلدىق مەكتەپتەردە جۇمىس ىستەيدى.
- وڭىرلەردە اشىلماي قالعان 70 ستوماتولوگيالىق كابينەت 2026 -جىلدىڭ جوسپارىنا ەنگىزىلدى. جوسپارعا سايكەس، وسى جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىندا 255 كابينەت اشۋ كوزدەلگەن. ونىڭ ىشىندە 2025 -جىلى ىسكە قوسىلماعان نىسانداردى قوسا ەسەپتەگەندە، بارلىعى 325 ستوماتولوگيالىق كابينەت پايدالانۋعا بەرىلەدى. جول كارتاسىندا كابينەتتەردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن اشۋ مىندەتى قاراستىرىلعان. قازىرگى ۋاقىتتا وڭىرلەردە بۇل باعىتتاعى قارجىلاندىرۋ ماسەلەلەرى جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارمەن بىرلەسىپ شەشىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن مينيسترلىك جاۋابىندا.
ءار مەكتەپتە اشىلعان ستوماتولوگيالىق كابينەت قاجەتتى مەديتسينالىق قۇرال-جابدىقتارمەن قامتىلعان. كەيىن جاقىن ماڭداعى ەمحانالاردان ارنايى ستوماتولوگ ماماندار بەكىتىلگەن. وسى رەتتە استانا قالاسىنا قاراستى №69 مەكتەپ-گيمنازيادا اشىلعان ستوماتولوگيالىق كابينەتتىڭ جۇمىسىمەن تانىستىق.
- ستوماتولوگيالىق كابينەت 2025 -جىلدىڭ قازان ايىنان باستاپ جۇمىس ىستەيدى. كۇن سايىن تۇسكە دەيىن ورتا ەسەپپەن 10-15 وقۋشىدان قابىلدايمىز. بۇل كابينەت №12-ەمحاناعا قارايدى، قىزمەت كورسەتۋدى وسى ەمحانا جۇزەگە اسىرادى. سونىمەن قاتار، ايىنا 2-3 رەت بەلگىلەنگەن كەستەگە سايكەس بارلىق دارىگەرلەردىڭ قاتىسۋىمەن كەشەندى مەديتسينالىق تەكسەرۋ وتكىزىلەدى. بالالار اراسىندا اۋىز قۋىسى گيگيەناسى بويىنشا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى دا جۇرگىزىلەدى. ءتىستى دۇرىس تازالاۋ جانە اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ ماقساتىندا اقپاراتتىق پاراقشالار تاراتىلىپ، وقىتۋ جۇمىستارى ۇيىمداستىرىلادى، - دەيدى ستوماتولوگ نيارا سەگىزبايەۆا.
سالا ماماندارىنىڭ مالىمەتىنشە، 18 جاسقا دەيىنگى بالالارعا ستوماتولوگيالىق قىزمەت تەگىن كورسەتىلەدى. قازىرگى ۋاقىتتا مەكتەپتەگى كابينەتتەر تەك العاشقى كومەك كورسەتۋگە باعىتتالعان. كەي وقۋشىلاردا ءتىس اۋرۋلارى اسقىنعان جاعدايدا ارنايى جولداما بەرىلىپ، ولار ەمحاناعا جىبەرىلەدى. الداعى ۋاقىتتا قاجەتتى ءدارى- دارمەكتەر جەتكىزىلىپ، وقۋشىلار مەكتەپتەن شىقپاي-اق تولىق ەم قابىلداي الاتىن جاعداي جاسالماق.
وسى تۇستا اتا-انالاردىڭ دا وي-پىكىرىن بىلدىك. ولار جوبانى «وتە قولايلى» دەپ باعالايدى. ساباق كەزىندە بالانىڭ ءتىسى اۋىرىپ، مازاسىزدانسا، ستوماتولوگكە بارا الادى. ال بالانى قاراماس بۇرىن دارىگەر اتا- اناسىنىڭ كەلىسىمىن الادى.
- وتكەندە قىزىمنىڭ ساباق كەزىندە ءتىسى اۋىرىپ، مەكتەپتەگى ستوماتولوگيالىق كابينەتتە تەكسەرۋدەن ءوتتى. دارىگەرلەر وعان كەڭەس بەردى. ءتىستى قالاي كۇتۋ كەرەكتىگىن ءتۇسىندىردى. ءقازىر قىزىم ۇنەمى تەكسەرۋدەن ءوتىپ تۇرادى. مەكتەپتەگى ستوماتولوگيالىق قىزمەت اتا- انالار ءۇشىن ىڭعايلى. بالالاردى ءتىس دارىگەرىنە جازۋدىڭ قاجەتى جوق. كەزەك كۇتىپ، ۋاقىت المايدى. ستوماتولوگ مامان اسقىنعان جاعدايدا ەمحاناعا جولداما بەرەدى. جولداما ارقىلى كەزەكسىز قابىلدانادى، - دەيدى بانۋ مۇستافا قىزى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، جول كارتاسى ءساتتى جۇزەگە اسسا، تىسجەگىسى بار بالالار سانى ازايىپ، بولاشاقتا ستوماتولوگيالىق قىزمەتكە تۇسەتىن جۇكتەمە دە ازايماق.
ەسكە سالا كەتەيىك، دەنساۋلىق مينيسترلىگى الداعى ەكى جىلدا 17 وڭىردە 49 جاڭا بەيىندى بولىمشە اشپاق.
اۆتور
ارۋجان ارمان قىزى