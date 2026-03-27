قازاقستاندا ءار بەسىنشى بالادا ارتىق سالماق بار
استانا. KAZINFORM - ەلدە بالالار اراسىنداعى ارتىق سالماق ماسەلەسى وزەكتى كۇيىندە قالىپ وتىر. 6-9 جاس ارالىعىنداعى ءار بەسىنشى بالادا ارتىق سالماق بار.
بۇل تۋرالى ق ر د س م قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇلتتىق ورتالىعىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى ەريك بايجۇنىسوۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ءمالىم ەتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وسى جاستاعى بالالاردىڭ 6,6 پايىزى سەمىزدىككە شالدىققان. بۇل ارتىق سالماقتىڭ كەڭ تارالعانىن كورسەتەدى.
ماماندار ارتىق سالماقتىڭ سەبەپتەرىن حالىقارالىق ساراپشىلارمەن بىرگە زەرتتەگەن. سونىمەن قاتار جۇرگىزىلگەن ساۋالناما ناتيجەسىنە سايكەس، حالىقتىڭ 77,6 پايىزى بالالارداعى ارتىق سالماقتى قالىپتى جاعداي رەتىندە قابىلدايدى. بۇل الدىن الۋ شارالارىنىڭ تيىمدىلىگىن تومەندەتۋى مۇمكىن.
وسىعان بايلانىستى قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇلتتىق ورتالىعى ءبىرقاتار ۇسىنىس ازىرلەگەن.
- ءبىز ۇكىمەتكە جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنە ناقتى شارالار ۇسىنىپ وتىرمىز. سونىڭ ىشىندە قانت قوسىلعان سۋسىندارعا اكسيز ەنگىزۋ بار. بۇل ونىمدەردىڭ باعاسىنا شامامەن 100 تەڭگە قوسىلادى. ءۇش جىل ىشىندە وسىدان شامامەن 420 ميلليارد تەڭگە قارجى ءتۇسۋى مۇمكىن، - دەدى ەريك بايجۇنىسوۆ.
ونىڭ سوزىنشە، جۇرگىزىلگەن تالداۋ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنداعى جارنامانىڭ 22 پايىزى قانتتى سۋسىندارعا، ال 17 پايىزى فاستفۋد ونىمدەرىنە تيەسىلى ەكەنىن كورسەتكەن. جينالعان قاراجاتتى سەمىزدىكپەن جانە تەمەكى شەگۋمەن كۇرەسكە، سونداي-اق پايدالى ءونىم شىعاراتىن وندىرىستەردى قولداۋعا باعىتتاۋ ۇسىنىلادى.
سونداي-اق، ول 1-7-ءساۋىر ارالىعىندا ەلدە دەنساۋلىق كۇندەرى اياسىندا مەكتەپتەردە اشىق ەسىك كۇندەرى وتەتىنىن حابارلادى. شاراعا سپورتشىلار مەن قوعام وكىلدەرى قاتىسىپ، وقۋشىلارعا سالاۋاتتى ءومىر سالتى تۋرالى اقپارات بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىنا سايكەس 31-ناۋرىزدان باستاپ مەكتەپتەردە تاماقتانۋ تالاپتارى جاڭارتىلىپ، تاعام ساپاسىنا باقىلاۋ كۇشەيتىلەدى.