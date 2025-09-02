قازاقستاندا بيىل قانشا ميلليون توننا استىق جينالدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە ەگىن جيناۋ ناۋقانى قارقىندى جۇرگىزىلىپ جاتىر. بۇگىنگى تاڭدا ءداندى داقىلداردىڭ 4,2 ميلليون گەكتارى جينالىپ، بۇل جالپى ەگىس القابىنىڭ 26 پايىزىن قۇرايدى. جالپى 5,9 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى. بۇل تۋرالى ا ش م ءمالىم ەتتى.
ءداندى داقىلداردان بولەك، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋار وندىرۋشىلەرى 112,8 مىڭ توننا مايلى داقىل، 684,2 مىڭ توننا كارتوپ (ونىمدىلىگى - 241,5 ت س/گ ا)، 1,9 ميلليون توننا كوكونىس (ونىمدىلىگى - 286,8 ت س/گ ا)، سونداي-اق 2 ميلليون توننادان استام باقشا داقىلدارىن (ونىمدىلىگى - 272,6 ت س/گ ا) جيناپ ۇلگەردى.
كوكونىس ونىمدەرىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرى بويىنشا: 340,4 مىڭ توننا قىرىققابات (ونىمدىلىگى - 374,8 ت س/گ ا)، 326,9 مىڭ توننا پياز (ونىمدىلىگى - 394,2 ت س/گ ا)، 115,7 مىڭ توننا ءسابىز (ونىمدىلىگى - 302,9 ت س/گ ا) جينالدى.
ەگىن جيناۋ ناۋقانى ۇيىمداسقان تۇردە جانە اگروتەحنيكالىق تالاپتارعا ساي مەرزىمدە جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ال پاۆلودار وبلىسىندا بيىل 2,67 ميلليون توننا استىق جينالادى دەپ بولجانىپ وتىر.