    22:28, 10 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا بيىل جول اپاتتارىنان قانشا ادام قازا تاپتى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بيىل 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جول اپاتى سالدارىنان 1600 دەن اسا ادام قازا تاۋىپ، 35000 نان اسا ادام جاراقات العان.

    апат
    Фото: Павлодар облысы ПД

    باس پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، جول اپاتتارىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - %86 جاعدايدا جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىناسى، %14 جاعدايدا جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن وزگە دە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ كىناسى.

    «ءبىر عانا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 9 ايدا 400 دەن اسا جول اپاتى تىركەلىپ، 38 ادام قازا تاپقان، 550 دەن اسا ادام جاراقات العان»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    پروكۋراتۋرا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردى بارىنشا مۇقيات جانە جاۋاپتى بولۋعا شاقىردى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
