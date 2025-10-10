22:28, 10 - قازان 2025 | GMT +5
قازاقستاندا بيىل جول اپاتتارىنان قانشا ادام قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بيىل 9 ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا جول اپاتى سالدارىنان 1600 دەن اسا ادام قازا تاۋىپ، 35000 نان اسا ادام جاراقات العان.
باس پروكۋراتۋرا مالىمەتىنشە، جول اپاتتارىنىڭ نەگىزگى سەبەبى - %86 جاعدايدا جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىناسى، %14 جاعدايدا جاياۋ جۇرگىنشىلەر مەن وزگە دە جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ كىناسى.
«ءبىر عانا سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا 9 ايدا 400 دەن اسا جول اپاتى تىركەلىپ، 38 ادام قازا تاپقان، 550 دەن اسا ادام جاراقات العان»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.
پروكۋراتۋرا جول قوزعالىسىنا قاتىسۋشىلاردى بارىنشا مۇقيات جانە جاۋاپتى بولۋعا شاقىردى.