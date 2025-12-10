قازاقستاندا بيۋجەتتىك قاراجاتتى ءتيىمدى پايدالانۋ ءۇشىن 1,5 تريلليون تەڭگە ۇنەمدەلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستانداعى ىشكى مەملەكەتتىك اۋديتتىڭ جاڭعىرۋى: باستاۋدان وزىق تەحنولوگيالارعا دەيىن تاقىرىبىندا وتكەن بريفينگ بارىسىندا جۋرناليستەر سۋ تاسقىنىنان كەيىن پرەزيدەنتتىڭ «ەلدەگى بارلىق ءىس-شارالاردى رەتتەپ، قاراجاتتى ۇنەمدەپ، دۇرىس باعىتتاعى شارالاردى وتكىزەمىز» دەگەن سوزىنە بايلانىستى، قانشالىقتى قارجى ۇنەمدەلگەنىن سۇرادى.
ق ر قارجى مينيسترلىگى ىشكى مەملەكەتتىك اۋديت كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ەرجان مىڭجاساروۆ ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتى الاڭىندا جاۋاپ بەردى.
- بۇل سۇراق تىكەلەي ءبىزدىڭ قۇزىرەتىمىزگە كىرمەيدى. الايدا باياندامامدا ايتقانداي، بيۋدجەتتى الدىن الا جوسپارلاۋ كەزىندە ءبىز كامەرالىق باقىلاۋ ارقىلى بيۋدجەتتىك وتىنىشتەردى مونيتورينگتەدىك. نەگىزسىز جوسپارلانعان قاراجاتتاردى انىقتاپ، 1,5 تريلليون تەڭگەگە دەيىن ۇنەمدەۋگە، نەگىزسىز فاكتىلەردى جويىپ، بيۋدجەتتى بەكىتۋگە دەيىن تۇزەتۋگە مۇمكىندىك الدىق، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار جۋرناليستەر 2024-2026-جىلدار ارالىعىندا ۇنەمدەلگەن قاراجاتتىڭ قاي سالادا جۇمسالماعانىنا دا ءمان بەردى.
- رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت بويىنشا 23 ورتالىق ورگاننىڭ ءوتىنىشى قارالعان، ولاردىڭ جارتىسىنان كوبىندە كەمشىلىكتەر انىقتالعان، - دەدى ەرجان مىڭجاساروۆ.
ول الەۋمەتتىك سالادا 1 ميللياردتان استام قاراجاتتىڭ ونلاين بيۋجەت مونيتورينگى بارىسىندا ۇنەمدەلگەنىن اتاپ ءوتتى. اسىرەسە ءبىلىم سالاسىندا جەتىسۋ جانە قىزىلوردا وبلىستارىندا ايلىق اقىلاردى تولەۋ كەزىندە جىمقىرۋ فاكتىلەرى انىقتالىپ، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بىرلەسىپ ءتيىستى شارالار قولدانىلعانىن.
سونىمەن قاتار ەرجان مىڭجاساروۆ ءوزىنىڭ بايانداماسىندا «مەملەكەتتىك جوسپارلاۋ» اقپاراتتىق جۇيەسىنىڭ ونلاين بيۋدجەتتىك مونيتورينگ ينستيتۋتى 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان بيۋجەتتىك قاراجاتتى شامادان تىس جانە نەگىزسىز جوسپارلاۋ فاكتىلەرىن انىقتاپ، توقتاتۋعا مۇمكىندىك بەردى. بۇل جالپى 1,5 تريلليون تەڭگەگە دەيىنگى سومانى قامتيدى دەپ حابارلادى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت الداعى ءۇش جىلعا ارنالعان بيۋجەت تۋرالى زاڭدى ماقۇلدادى.