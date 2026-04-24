قازاقستاندا بەس جىلدىڭ ىشىندە انا ءولىمى 35 پايىز تومەندەدى - مينيسترلىك
استانا. KAZINFORM - سوڭعى بەس جىلدىڭ ىشىندە قازاقستاندا انا ءولىمى %35 ازايدى. بۇل تۋرالى ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا استانادا وتكەن ورتالىق ازياداعى ايەلدەر مەن جاستار دەنساۋلىعىنا كليماتتىق جانە ەكولوگيالىق قاۋىپتەردىڭ اسەرىنە ارنالعان حالىقارالىق سەسسيادا مالىمدەدى.
قازاقستاندا سوڭعى بەس جىلدىڭ ىشىندە انا ءولىمىن %35 تومەندەتۋگە، سونداي-اق انا مەن بالا دەنساۋلىعىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرىن جاقسارتۋعا قول جەتكىزىلدى. سونىمەن قاتار نارەستە جانە پەريناتالدىق ءولىم كورسەتكىشتەرى دە تومەندەدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بۇل جۇيەلى رەفورمالار مەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ زاماناۋي ستاندارتتارىن ەنگىزۋدىڭ ناتيجەسى. دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆانىڭ ايتۋىنشا، كليماتتىڭ وزگەرۋى حالىق دەنساۋلىعىنا اسەر ەتەتىن ماڭىزدى فاكتورلاردىڭ بىرىنە اينالىپ وتىر.
- كليماتتىق قاۋىپتەر ادامداردىڭ دەنساۋلىعىنا، دەموگرافيالىق ۇدەرىستەرگە جانە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىنا اسەر ەتەتىن جۇيەلى فاكتورعا اينالىپ وتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، تەمپەراتۋرانىڭ كوتەرىلۋى مەن ەكولوگيالىق فاكتورلار ينفەكتسيالىق جانە جۇرەك-قانتامىر اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن ارتتىرىپ، ايەلدەردىڭ رەپرودۋكتيۆتىك دەنساۋلىعىنا كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن. ەلىمىزدە جۇكتى ايەلدەردى ەرتە باقىلاۋعا الۋ، ايەلدەر دەنساۋلىعىن نىعايتۋعا باعىتتالعان «انالار ساۋلىعى» باعدارلاماسى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. سونداي-اق مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك دەڭگەيىندە جانە وبلىستىق پەريناتالدىق ورتالىقتاردا ايەلدەر كونسۋلتاتسيالارىنىڭ قىزمەتى قايتا جانداندى.
جۇكتى ايەلدەردىڭ %90 دان استامى 12 اپتاعا دەيىن ەسەپكە الىنادى. تۋا بىتكەن دامۋ كەمىستىكتەرى مەن حروموسومالىق پاتولوگيالارى بار بالا تۋۋ قاۋپىن ۋاقىتىلى باعالاۋ ءۇشىن «ءبىر كۇندىك كلينيكا» جوباسى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر.
بۇل جوبا قاجەتتى تەكسەرۋلەر مەن كونسۋلتاتسيالاردان قىسقا مەرزىمدە كەشەندى تۇردە وتۋگە مۇمكىندىك بەرىپ، ايەلدەر ءۇشىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ۋاقىتىلى كورسەتىلۋىن ارتتىرادى. سونداي-اق جاسوسپىرىمدەردىڭ رەپرودۋكتيۆتىك جانە پسيحيكالىق دەنساۋلىعى ماسەلەلەرى بويىنشا الدىن الۋ جۇمىستارى مەن كونسۋلتاتسيالار بەرۋ جۇرگىزىلەتىن جاستار دەنساۋلىق ورتالىقتارى جۇمىس ىستەيدى.