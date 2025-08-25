ق ز
    14:56, 25 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جانار-جاعارماي باعاسى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى ءارتۇرلى بولىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.

    فوتو: freepik.com

    2025 -جىلعى 25-تامىزداعى جاعداي بويىنشا، جانارماي باعاسىنىڭ دياپازونى مىناداي:

    ا ي-92

    استانا: 225-228 ت گ/ل
    الماتى: 223-229 ت گ/ل
    شىمكەنت: 209-225 ت گ/ل
    ا ي-95

    استانا: 266-279 ت گ/ل
    الماتى: 275-285 ت گ/ل
    شىمكەنت: 257-269 ت گ/ل
    ا ي-98

    استانا: 301-329 ت گ/ل
    الماتى: 311-340 ت گ/ل
    شىمكەنت: 297-339 ت گ/ل
    ديزەل وتىنى

    استانا: 319-321 ت گ/ل
    الماتى: 319-325 ت گ/ل
    شىمكەنت: 309-319 ت گ/ل
    گاز

    استانا: 112 ت گ/ل
    الماتى: 102-112 ت گ/ل
    شىمكەنت: 102 ت گ/ل
    بۇدان بۇرىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشا تەڭگەدەن ۇسىنىلعانىن انىقتاعان ەدىك.

