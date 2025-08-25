14:56, 25 - تامىز 2025 | GMT +5
قازاقستاندا بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانداي
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە جانار-جاعارماي باعاسى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى ءارتۇرلى بولىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
2025 -جىلعى 25-تامىزداعى جاعداي بويىنشا، جانارماي باعاسىنىڭ دياپازونى مىناداي:
ا ي-92
استانا: 225-228 ت گ/ل
الماتى: 223-229 ت گ/ل
شىمكەنت: 209-225 ت گ/ل
ا ي-95
استانا: 266-279 ت گ/ل
الماتى: 275-285 ت گ/ل
شىمكەنت: 257-269 ت گ/ل
ا ي-98
استانا: 301-329 ت گ/ل
الماتى: 311-340 ت گ/ل
شىمكەنت: 297-339 ت گ/ل
ديزەل وتىنى
استانا: 319-321 ت گ/ل
الماتى: 319-325 ت گ/ل
شىمكەنت: 309-319 ت گ/ل
گاز
استانا: 112 ت گ/ل
الماتى: 102-112 ت گ/ل
شىمكەنت: 102 ت گ/ل
بۇدان بۇرىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا قانشا تەڭگەدەن ۇسىنىلعانىن انىقتاعان ەدىك.