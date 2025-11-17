قازاقستاندا بلوگەرگە ىزدەۋ جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بلوگەر Mellstroy-عا ىزدەۋ جاريالاندى. بۇل تۋرالى اقپارات قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ باستاماسىمەن اشىلعان ىزدەۋ ءىسى بويىنشا باس پروكۋراتۋرانىڭ قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ ورگاندارىنىڭ پورتالىندا پايدا بولدى.
Mellstroy (شىن ەسىمى - اندرەي بۋريم) - بەلارۋس ستريمەرى، بلوگەر جانە ينفليۋەنسەر. ول ورىس ءتىلدى ينتەرنەت كەڭىستىگىندە «trash-ستريمەر» رەتىندە تانىمال بولدى. بۇل جانردا كونتەنت جيى شوك تۋدىرادى، ارانداتۋشىلىق سيپاتتا بولادى جانە ورىنسىز ارەكەتتەرگە دەيىن بارادى. 2017-جىلدان باستاپ اندرەي Twitch جانە YouTube پلاتفورمالارىندا ويىن ستريمدەرىنەن كارەراسىن باستادى، الايدا كوپ ۇزاماي الكوگول، ساۋىق كەشتەر جانە اۋديتوريامەن ءوزارا ارەكەتتەسۋگە (دونات-چەللەندجدەر، ۇتىس ويىندارى) نەگىزدەلگەن «لايۆ-شوۋلارعا» كوشتى. ونىڭ اۋديتورياسى - نەگىزىنەن ت م د جاستارى، Instagram ،Twitch جانە YouTube سياقتى پلاتفورمالاردا ميلليونداعان جازىلۋشىلارى بار.
اندرەي الەكساندروۆيچ بۋريمگە قاتىستى جاريالانعان باعداردا ىزدەستىرۋ ءىسى 15-قاراشا استانا وڭىرىندە تىركەلگەنى كورسەتىلگەن. ىزدەۋ باستاماشىسى - قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگى.
ىزدەستىرۋدى استانا بويىنشا ەكونوميكالىق تەرگەۋ دەپارتامەنتى جۇرگىزىپ جاتىر.
Mellstroy-عا جانە قازاقستانداعى بلوگەرلەرگە قاتىستى جانجالدار
قازاننىڭ اياعىندا استانادا استانالىق ساۋدا ورتالىقتارىنىڭ بىرىنە پلاكات ۇستاپ، ءىش كيىممەن جۇگىرگەن ەر ادام 15 تاۋلىككە قاماۋعا الىنعان. ول بلوگەردىڭ اتىن ايعايلاپ، ودان وزىنە پاتەر سىيلاۋىن سۇراعان.
بۇل وقيعادان كەيىن ءى ءى م قازاقستاندىقتارعا ۇندەۋ جاسادى. ۆەدومستۆو قازاقستاندىقتاردى، اسىرەسە جاستاردى، «كۇماندى ينتەرنەت-ترەندتەرگە ەرمەۋگە» شاقىردى جانە «قوعامدىق ورىنداردا كەز كەلگەن زاڭسىز، ارانداتۋشىلىق نەمەسە ادامگەرشىلىككە جات ارەكەتتەر جول بەرىلمەيتىنىن جانە زاڭ بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە اكەلەتىنىن» ەسكە سالدى.