قازاقستاندا بايلانىس قىمبات، ال ينتەرنەت ساپاسى ءالى دە تومەن
استانا. قازاقپارات - قازاقستاندا موبيلدى بايلانىس پەن ينتەرنەتكە جۇمسالاتىن شىعىن كورشىلەس ءىرى ەلدەرمەن سالىستىرعاندا قىمبات، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ەلىمىزدە موبيلدى بايلانىس نەگە قىمبات؟
LS مالىمەتىنشە، قازاقستاندىقتار ۇيالى تەلەفونعا ارنالعان ەڭ قولجەتىمدى تاريفتىك جوسپارعا (10 گ ب ينتەرنەت پەن قوڭىراۋلار پاكەتى) ورتا ەسەپپەن 4,7 مىڭ تەڭگە جۇمسايدى.
بۇل رەسەي تۇرعىندارىنىڭ شىعىنىنان (3,4 مىڭ تەڭگە) شامامەن 40 پايىزعا قىمبات، ال وزبەكستانمەن سالىستىرعاندا 2,3 ەسە جوعارى (2 مىڭ تەڭگە).
ايماقتاعى باسقا ەلدەردەگى جاعداي:
قىرعىزستان - 2,8 مىڭ تەڭگە
بەلارۋس - 4,4 مىڭ تەڭگە
قىتاي - 4,6 مىڭ تەڭگە
تۇركيا - 5,1 مىڭ تەڭگە (قازاقستاننان قىمبات)
ال دامىعان ەلدەردە بايلانىس قۇنى الدەقايدا جوعارى:
جاپونيا - 12,4 مىڭ تەڭگە
گەرمانيا - 13,8 مىڭ تەڭگە
و ا ر - 18,1 مىڭ تەڭگە
وڭتۇستىك كورەيا - 18,5 مىڭ تەڭگە
ا ق ش - 31,2 مىڭ تەڭگە
ب ا ءا - 28,5 مىڭ تەڭگە
ۇيدەگى ينتەرنەت تە ارزان ەمەس
قازاقستاندا ينتەرنەت باعاسى دا رەسەيدەن قىمبات. ەل ىشىندە جىلدامدىعى 60 مبيت/س- تەن جوعارى شەكسىز كەڭجولاقتى ينتەرنەت ايىنا ورتا ەسەپپەن 6,8 مىڭ تەڭگە تۇرادى. رەسەيدە بۇل قىزمەت 4,2 مىڭ تەڭگەمەن شەكتەلەدى.
باسقا ەلدەردەگى ورتاشا باعالار:
قىرعىزستان - 5,9 مىڭ تەڭگە
قىتاي - 5,7 مىڭ تەڭگە
وزبەكستان - 6,3 مىڭ تەڭگە
بەلارۋس - 6,2 مىڭ تەڭگە
تۇركيا - 7,1 مىڭ تەڭگە
ەڭ قىمبات ينتەرنەت:
وڭتۇستىك كورەيا - 11 مىڭ تەڭگە
جاپونيا - 16,4 مىڭ تەڭگە
و ا ر - 21 مىڭ تەڭگە
پولشا مەن ۇلى بريتانيا - 20 مىڭ تەڭگەدەن جوعارى
ا ق ش - 37,1 مىڭ تەڭگە
ب ا ءا - 50 مىڭ تەڭگە
ابونەنتتەر سانى ءوسىپ كەلەدى
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەگىنشە، 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قازان ايلارىندا قازاقستاندا ۇيالى بايلانىس ابونەنتتەرىنىڭ سانى 27,321 ميلليون ادامعا جەتكەن. بۇل - وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 4,9 پايىز كوپ.
ينتەرنەتكە قولجەتىمدىلىگى بار ابونەنتتەر سانى 19,318 ميلليون ادامدى قۇراپ، ءبىر جىلدا 2,8 پايىز ارتقان. سوڭعى ءتورت جىلدا ۇيالى بايلانىس ابونەنتتەرى شامامەن 3 ميلليون ادامعا كوبەيگەن.
4G- مەن قامتۋ: قازاقستان – ت م د ەلدەرىندەگى اۋتسايدەر
نارىقتاعى وڭ ديناميكاعا قاراماستان، سالادا قۇرىلىمدىق ماسەلەلەر ساقتالعان. سونىڭ ىشىندە ەڭ وزەكتىسى - وڭىرلەردەگى بايلانىس ساپاسىنىڭ تومەندىگى. اۋىلدىق ايماقتاردا، شاعىن ەلدى مەكەندەردە، شالعاي جولداردا تۇراقتى موبيلدى ينتەرنەت ءالى دە قولجەتىمسىز نەمەسە جىلدامدىعى وتە تومەن.
بۇل جاعداي تسيفرلىق تەڭسىزدىكتى كۇشەيتىپ، ەكونوميكانى سيفرلاندىرۋ مەن حالىقتىڭ ءومىر ساپاسىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان مەملەكەتتىك جوسپارلارعا كەدەرگى كەلتىرۋدە.
بۇل ماسەلە ۇكىمەت دەڭگەيىندە دە بىرنەشە رەت كوتەرىلدى. قازان ايىنىڭ سوڭىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ازاماتتاردىڭ ينتەرنەت ساپاسىنا قاتىستى شاعىمدارى ءالى دە كوپ ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
تۇراقتى ينتەرنەت - ءسان-سالتانات ەمەس، بازالىق قاجەتتىلىك. سوعان قاراماستان جولدارداعى ءالسىز بايلانىسقا، اۋىلدارداعى باياۋ ينتەرنەتكە، ءتىپتى ءىرى قالالاردا جاپپاي ءىس-شارالار كەزىندە جەلىنىڭ ىستەن شىعۋىنا قاتىستى شاعىمدار ازايماي تۇر، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
4G كورسەتكىشى نەگە ماڭىزدى؟
حالىقتىڭ بايلانىسپەن قامتىلۋىن باعالاۋدا حالىقارالىق تاجىريبەدە 4G (LTE) تەحنولوگياسىنىڭ تارالۋ دەڭگەيى نەگىزگى كورسەتكىش رەتىندە قولدانىلادى.
سەبەبى:
4G - قازىرگى تاڭدا جاپپاي قولدانىلاتىن، سيفرلىق سەرۆيستەرگە جەتكىلىكتى جىلدامدىق بەرەتىن تەحنولوگيا؛
5G ءالى جاپپاي قولدانىسقا ەنگەن جوق؛
3G تەحنولوگياسى ەسكىرگەن جانە قازىرگى قاجەتتىلىكتەردى وتەمەيدى.
سوندىقتان 4G قامتۋى موبيلدى ينفراقۇرىلىم دامۋىنىڭ وبەكتيۆتى ينديكاتورى سانالادى.
قازاقستاننىڭ كورسەتكىشى تومەن
حالىقارالىق ەلەكتربايلانىس وداعىنىڭ (ITU) دەرەگىنە سايكەس، قازاقستاندا 4G قامتۋ دەڭگەيى - 91,6 پايىز. بۇل ت م د ەلدەرى اراسىنداعى ەڭ تومەن كورسەتكىشتەردىڭ ءبىرى. بىزدەن كەيىنگى ورىندا تاجىكستان عانا تۇر - 80 پايىز.
سالىستىرۋ ءۇشىن:
ازەربايجان - 100 پايىز
ارمەنيا - 100 پايىز
گرۋزيا - 99,7 پايىز
قىرعىزستان - 99,4 پايىز
بەلارۋس - 99 پايىز
وزبەكستان - 97 پايىز
رەسەي - 93 پايىز.
سونىمەن قاتار قازاقستاننىڭ كورسەتكىشى الەمدىك ورتاشا دەڭگەيدەن (92,7 پايىز) دە تومەن.