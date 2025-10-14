قازاقستاندا باسپانا باعاسى تومەندەۋى مۇمكىن بە؟
استانا. KAZINFORM - بازالىق مولشەرلەمە كوتەرىلدى. ەندى ول جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنداعى باعانىڭ وزگەرۋىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. بۇل تۋرالى «JibekJoly» ارناسىنداعى «بۇگىن live» باعدارلاماسىندا يپوتەكا بروكەرى الماجان كەنجەعۇل قىزى ايتتى.
- بازالىق مولشەرلەمەنىڭ كوتەرىلۋى - بانكتەر اراسىنداعى اقشانىڭ جوعارىلاعانىن بىلدىرەدى. ياعني، يپوتەكا بولسىن، كرەديت بولسىن ولاردىڭ مولشەرلىك ستاۆكاسى ءوستى دەگەن ءسوز. بۇل يپوتەكاعا سۇرانىس پەن بانك الدىنداعى تاۋەكەلدىلىكتى ازايتادى، - دەيدى الماجان كەنجەعۇل قىزى.
ول، بۇل ءۇردىس بانكتەردەگى پايىزدىق مولشەرلەمەنىڭ ۇلعايۋىنا دا اسەر ەتەتىنىن ايتادى. ديپوزيت پەن كرەديتتىڭ دە مولشەرى ارتادى.
- ونى بانكتەر بىردەن كوتەرۋى مۇمكىن ەمەس. نارىقتى باقىلاي وتىرا، بىرتە-بىرتە كوتەرە باستايدى. بۇل قاتتى قورقاتىن جاعداي ەمەس. ول ەلدەگى ينفلياتسيانىڭ دەڭگەيىنە بايلانىستى، - دەدى يپوتەكا بروكەرى.
دەمەك، سپيكەردىڭ سوزىنشە الداعى ۋاقىتتا باسپانا الۋ قيىندايدى. سەبەبى، نەسيە پايىزىمەن قوسا، ايلىق تولەم كولەمى دە ارتادى. سايكەسىنشە، سۇرانىس تا ازايۋى مۇمكىن.
- يپوتەكالىق نەسيەنىڭ قولجەتىمدىلىگى قيىندايدى. ايلىق تولەم وسكەندىكتەن ءتۇرلى كەدەرگىلەر دە شىعادى. بۇل جەردە قيىندىق تۋعىزاتىن ماسەلە - ازاماتتاردىڭ بانك الدىندا ءوزىنىڭ تابىسىن راستاۋى. سەبەبى، قازىر شىعىندار كوپ، ءبىراق جالاقى كولەمى وزگەرىسسىز. بۇنىڭ بارلىعىنان دۇرلىگىپ قورقا بەرۋدىڭ دە قاجەتى جوق، - دەيدى ول.
سالا مامانىنىڭ ايتۋىنشا، العاشقى جارناسى بار ازاماتتارعا الاڭدايعا نەگىز جوق. قارجىلىق تۇراقتىلىقتى رەتتەۋ ارقىلى بەلگىلى ءبىر نەسيەگە ءوتىنىم بەرۋگە دە بولادى ەكەن.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 عا دەيىن كوتەردى.
اۆتور
زۇلقارناي ەرمۇرات ۇلى