    10:07, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستاندا باسپانا باعاسى تومەندەۋى مۇمكىن بە؟

    استانا. KAZINFORM - بازالىق مولشەرلەمە كوتەرىلدى. ەندى ول جىلجىمايتىن مۇلىك نارىعىنداعى باعانىڭ وزگەرۋىنە تىكەلەي اسەر ەتەدى. بۇل تۋرالى «JibekJoly» ارناسىنداعى «بۇگىن live» باعدارلاماسىندا يپوتەكا بروكەرى الماجان كەنجەعۇل قىزى ايتتى.

    Алмажан Кенжеғұлқызы
    فوتو: ۆيدەودان الىنعان سكرين

    - بازالىق مولشەرلەمەنىڭ كوتەرىلۋى - بانكتەر اراسىنداعى اقشانىڭ جوعارىلاعانىن بىلدىرەدى. ياعني، يپوتەكا بولسىن، كرەديت بولسىن ولاردىڭ مولشەرلىك ستاۆكاسى ءوستى دەگەن ءسوز. بۇل يپوتەكاعا سۇرانىس پەن بانك الدىنداعى تاۋەكەلدىلىكتى ازايتادى، - دەيدى الماجان كەنجەعۇل قىزى.

    ول، بۇل ءۇردىس بانكتەردەگى پايىزدىق مولشەرلەمەنىڭ ۇلعايۋىنا دا اسەر ەتەتىنىن ايتادى. ديپوزيت پەن كرەديتتىڭ دە مولشەرى ارتادى.

    - ونى بانكتەر بىردەن كوتەرۋى مۇمكىن ەمەس. نارىقتى باقىلاي وتىرا، بىرتە-بىرتە كوتەرە باستايدى. بۇل قاتتى قورقاتىن جاعداي ەمەس. ول ەلدەگى ينفلياتسيانىڭ دەڭگەيىنە بايلانىستى، - دەدى يپوتەكا بروكەرى.

    دەمەك، سپيكەردىڭ سوزىنشە الداعى ۋاقىتتا باسپانا الۋ قيىندايدى. سەبەبى، نەسيە پايىزىمەن قوسا، ايلىق تولەم كولەمى دە ارتادى. سايكەسىنشە، سۇرانىس تا ازايۋى مۇمكىن.

    - يپوتەكالىق نەسيەنىڭ قولجەتىمدىلىگى قيىندايدى. ايلىق تولەم وسكەندىكتەن ءتۇرلى كەدەرگىلەر دە شىعادى. بۇل جەردە قيىندىق تۋعىزاتىن ماسەلە - ازاماتتاردىڭ بانك الدىندا ءوزىنىڭ تابىسىن راستاۋى. سەبەبى، قازىر شىعىندار كوپ، ءبىراق جالاقى كولەمى وزگەرىسسىز. بۇنىڭ بارلىعىنان دۇرلىگىپ قورقا بەرۋدىڭ دە قاجەتى جوق، - دەيدى ول.

    سالا مامانىنىڭ ايتۋىنشا، العاشقى جارناسى بار ازاماتتارعا الاڭدايعا نەگىز جوق. قارجىلىق تۇراقتىلىقتى رەتتەۋ ارقىلى بەلگىلى ءبىر نەسيەگە ءوتىنىم بەرۋگە دە بولادى ەكەن.

    ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى %18 عا دەيىن كوتەردى.

    اۆتور

    زۇلقارناي ەرمۇرات ۇلى

     

    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
