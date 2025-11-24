قازاقستاندا بالالارعا زياندى كونتەنت تاراتقان 38 مىڭنان استام ينتەرنەت-رەسۋرس بۇعاتتالدى
استانا. KAZINFORM - «كيبەرقاداعالاۋ» مونيتورينگ جۇيەسىنىڭ ارقاسىندا ەلدە بالالارعا زياندى ءارى زاڭعا قايشى اقپارات تاراتقان 38 مىڭنان استام ينتەرنەت-رەسۋرس انىقتالىپ، بۇعاتتالدى، دەپ حابارلايدى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتى.
بالالاردىڭ سيفرلىق ورتادا بەلسەندى بولۋى جانە جاسوسپىرىمدەردىڭ ونلاين كەڭىستىككە تەرەڭ بويلاۋى اتا-انالار مەن مامانداردان جاڭا داعدىلاردى تالاپ ەتەدى. كوميتەت دەرەگىنشە، ونلاين قاۋىپتەردىڭ الدىن الۋداعى ماڭىزدى تەتىك - وتباسى تاراپىنان باقىلاۋ.
«اتا-انا باقىلاۋىن كۇشەيتۋ وتە ماڭىزدى. بالا قانداي سايتتاردى قارايتىنىن، كىممەن ونلاين بايلانىس جاسايتىنىن قاداعالاۋ قاجەت. سونداي-اق قۇرىلعىلاردا اتا-انا باقىلاۋى فۋنكتسيالارىن قوسىپ قويعان ءجون. بۇل قاۋىپ-قاتەردى دەر كەزىندە انىقتاپ، بالانى زياندى كونتەنتتەن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى ناسىمجان وسپانوۆا.
قازاقستاندا بالالاردى زياندى اقپاراتتان قورعاۋ جۇيەسى «بالالاردى دەنساۋلىعى مەن دامۋىنا زاردابىن تيگىزەتىن اقپاراتتان قورعاۋ تۋرالى» زاڭ تالاپتارىنا نەگىزدەلگەن. قۇجات مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلەتتىكتەرىن، سونداي-اق قاۋىپتى كونتەنتكە مونيتورينگ جۇرگىزۋ، تالداۋ جانە بۇعاتتاۋ تەتىكتەرىن ايقىندايدى.
2022 -جىلى زاڭناماعا «بۋللينگ» جانە «كيبەربۋللينگ» ۇعىمدارى ەنگىزىلدى. 2024 -جىلدان باستاپ جابىرلەۋ ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىك بەلگىلەنگەن. بيىلعى 10 ايدا 339 اكىمشىلىك ءىس تىركەلىپ، ونىڭ 198 ىبۋللينگ فاكتىلەرى بويىنشا جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلعان.
ايتا كەتەيىك، بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋىن جاسىنا قاراي شەكتەۋ ۇسىنىلدى.