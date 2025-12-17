قازاقستاندا باعا بەلگىلەۋدىڭ جاڭا ەرەجەسى ەنگىزىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترىنىڭ بۇيرىعىمەن ساۋدا سالاسىنداعى جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزىلدى. ەندى ءار تاۋار ءۇشىن ءبىر عانا باعا كورسەتىلەدى، ال الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ساۋدا ۇستەمەسىنە جاسىرىن تولەمدەر قوسۋعا تىيىم سالىنادى. بۇل تۋرالى استانا قالاسىنىڭ اكىمدىگى جازدى.
باعا بەلگىلەۋدىڭ جاڭا ەرەجەسى تۋرالى استانا قالاسىنىڭ ساۋدا جانە تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى عالىمجان ءىلياسوۆ ەلوردانىڭ كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ايتتى.
سپيكەردىڭ ايتۋىنشا 2025-جىلعى 11-قازاننان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا 2015-جىلعى 27-ناۋرىزداعى 264-بۇيرىقپەن بەكىتىلگەن ىشكى ساۋدا قاعيدالارىنا ەنگىزىلگەن وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار كۇشىنە ەندى. ءتيىستى تۇزەتۋلەر قازاقستان رەسپۋبليكاسى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترىنىڭ 2025-جىلعى 26-قىركۇيەكتەگى 276-ن ق بۇيرىعىمەن ەنگىزىلدى.
- بۇل وزگەرىستەر باعا بەلگىلەۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا، تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق- تۇلىك تاۋارلارى (ا م ا ت) باعاسىنىڭ ءوسۋىن تەجەۋگە، سونداي-اق وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردى قولداۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
باعا بەلگىلەۋدىڭ اشىقتىعىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قاعيدالاردىڭ 2-تارماعى 28-1) جانە 69-1) تارماقشالارىمەن تولىقتىرىلىپ، «الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ كوتەرمە جەتكىزۋشىسى» جانە «الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ ءوندىرۋشىسى» ۇعىمدارى ەنگىزىلدى.
ناقتى انىقتامالاردىڭ بەلگىلەنۋى جەتكىزۋ تىزبەگىندەگى قاتىسۋشىلاردى ايقىنداۋعا جانە ءونىمسىز دەلدالداردى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل نەگىزسىز ساۋدا ۇستەمەلەرىن ازايتىپ، حالىق ءۇشىن الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ تۇپكىلىكتى باعاسىن تومەندەتۋگە ىقپال ەتەدى.
- ەرەجەنىڭ 8-تارماعى جاڭا رەداكسيادا باياندالىپ، باعا جاپسىرمالارىن راسىمدەۋگە ءبىرىڭعاي تالاپتار بەلگىلەندى. ەندى ىشكى ساۋدا سۋبەكتىلەرى، ونىڭ ىشىندە ەلەكتروندىق كوممەرتسيا قاتىسۋشىلارى ءبىر تاۋارعا ءبىر عانا باعا كورسەتۋگە مىندەتتى، - دەپ جازدى اكىمدىكتەن.
ەرەكشەلىك اكتسياداعى، جەڭىلدىگى بار جانە ءبولىپ تولەۋ ارقىلى ساتىلاتىن تاۋارلارعا قاتىستى.
ءبولىپ تولەۋ كەزىندە ساۋدا نىساندارى تاۋاردىڭ باعاسىن بولەك كورسەتۋى ءتيىس: ءبىر رەتتىك تولەم كەزىندەگى باعا جانە ءوز قاراجاتى ەسەبىنەن ءبولىپ تولەۋ كەزىندەگى باعا.
وسىعان ۇقساس تالاپ قاعيدالاردىڭ 194-تارماعىندا ەلەكتروندىق ساۋداعا دا ەنگىزىلدى. بۇل نورما تۇتىنۋشىلاردىڭ اقپاراتتاندىرىلۋىن ارتتىرىپ، تاۋاردى ءبولىپ تولەۋ ارقىلى ساتىپ الۋ كەزىندە ارتىق تولەمنىڭ بار-جوعىن الدىن الا بىلۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەرەجەنىڭ بۇرىنعى رەداكتسياسىندا 49-تارماقتا «ساۋدا جەلىسى» ۇعىمى قولدانىلىپ، بۇل تالاپتىڭ كەيبىر ءىرى، ءبىراق ساۋدا جەلىسىنە كىرمەيتىن نىساندارعا قولدانىلۋىنا شەكتەۋ قويىلعان ەدى.
قۇقىقتىق ناقتىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن «ساۋدا جەلىلەرى مەن ساۋدا بازارلارى ارقىلى» دەگەن تۇجىرىم «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ساۋدا قىزمەتىن رەتتەۋ تۋرالى» زاڭىنىڭ 10-بابىنىڭ 2-تارماعىنا سايكەس 1، 2، 3 جانە 4-ساناتتاعى ساۋدا وبەكتىلەرى» دەپ اۋىستىرىلدى.
بۇل وزگەرىس ساۋدا الاڭى 100 شارشى مەتردەن اساتىن بارلىق ستاتسيونارلىق ساۋدا وبەكتىلەرىنە، ولاردىڭ ۇيىمداستىرۋشىلىق-قۇقىقتىق نىسانىنا قاراماستان، تالاپتاردىڭ بىركەلكى قولدانىلۋىن قامتاماسىز ەتەدى.
وتاندىق وندىرۋشىلەردى دامىتۋ جانە قولداۋ ماقساتىندا قاعيدالاردىڭ 49 جانە 50-تارماقتارىنا ساۋدا وبەكتىلەرىنىڭ وتاندىق وندىرىستەگى ازىق-تۇلىك ەمەس تاۋارلاردى ورنالاستىرۋ جونىندەگى مىندەتتەرى ەنگىزىلدى.
سونداي-اق، 5-پاراگرافتاعى نورمادان «ءىرى» دەگەن ءسوزدىڭ الىنىپ تاستالۋى قاعيدالاردىڭ قولدانىلۋ اياسىن كەڭەيتىپ، بارلىق ساۋدا وبەكتىلەرى ءۇشىن تەڭ جاعداي قالىپتاستىرادى جانە جالعا بەرۋ مەن سەرۆيستىك قاتىناستاردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرادى.
بۇعان دەيىن قاعيدالاردىڭ 229-تارماعى تاسىمالداۋ، ساقتاۋ، يمپورت جانە تابيعي كەمۋ شىعىندارىن ساۋدا ۇستەمەسىنە قوسۋعا مۇمكىندىك بەرىپ، بەلگىلەنگەن شەكتى مولشەردىڭ ءىس جۇزىندە ساقتالماۋىنا اكەپ سوعاتىن.
- جاڭا رەداكتسياعا سايكەس، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىن ساتۋ كەزىندە ساۋدا ۇستەمەسىنە ىشكى ساۋدا سۋبەكتىسىنە تولەنەتىن سىياقىلاردى، جاسىرىن كوميسسيالار مەن الىمداردى قوسۋعا تىيىم سالىنادى. سونداي-اق، كرەديتتەردى، قارىزداردى جانە ساقتاندىرۋدى راسىمدەۋگە بايلانىستى شىعىنداردى ەنگىزۋگە جول بەرىلمەيدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قوسىمشا ەنگىزىلگەن 229-2-تارماقتا ءا م ا ت ساتىپ الۋ كەزىندە ىشكى ساۋدا سۋبەكتىسىنە سىياقى تولەۋگە تىكەلەي تىيىم سالىنعان.
قاعيدالار 229-1-تارماقپەن تولىقتىرىلىپ، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىن وتكىزۋ كەزىندە مىندەتتى تۇردە قوسا بەرىلەتىن قۇجاتتار تىزبەسى بەكىتىلدى. ولارعا جەتكىزۋ شارتتارى، تاۋارعا ىلەسپە قۇجاتتار، شوت-فاكتۋرالار، سونداي-اق ءوندىرۋشىنىڭ نەمەسە جەتكىزۋشىنىڭ بوساتۋ نە ساتىپ الۋ باعاسىن راستايتىن قۇجاتتار جاتادى.
- قاجەت بولعان جاعدايدا ساۋدا ۇستەمەسىنە ەنگىزىلگەن شىعىنداردى راستايتىن قۇجاتتار، سايكەستىك سەرتيفيكاتتارى نەمەسە سايكەستىك تۋرالى دەكلاراتسيالار ۇسىنىلۋى ءتيىس. بۇل نورما باعا بەلگىلەۋ تالاپتارىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋدى كۇشەيتۋگە، نەگىزسىز باعا ءوسىمىنىڭ الدىن الۋعا، سونداي-اق تاۋارلاردىڭ زاڭدىلىعىن، ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن راستاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسىعان بايلانىستى ەلوردا كاسىپكەرلەرى مەن ىشكى ساۋدا سالاسىنداعى بارلىق سۋبەكتىلەردى كۇشىنە ەنگەن وزگەرىستەردى ەسكەرىپ، ءوز قىزمەتىندە قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا شاقىرامىز، - دەيدى عالىمجان ءىلياسوۆ.
ايتا كەتەيىك، ازىق-تۇلىكتىڭ 11 تۇرىنە باعانىڭ ەڭ تومەنگى دەڭگەيى ەنگىزىلمەك.