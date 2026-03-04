قازاقستاندا ازىق-تۇلىك نەگە قىمباتتاپ كەتتى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ازىق-تۇلىك نەگە قىمباتتاپ كەتتى؟ بۇل سۇراققا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين جاۋاپ بەردى.
ماجىلىستەگى بريفينگتە جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرگەن سەرىك جۇمانعارين ازىق-تۇلىك بۇكىل الەمدە قىمباتتاپ جاتقانىن ايتتى.
«ازىق-تۇلىك قىمباتتاعانىن ق ق س- مەن عانا بايلانىستىرۋدىڭ قاجەتى جوق. مۇندا كوپتەگەن نيۋانس بار. بارلىق تاعام تۇرىمەن ءوزىمىزدى قامتاماسىز ەتپەيتىنىمىزدى بىلەسىزدەر. ال الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ كوپشىلىگى بويىنشا ءوزىمىزدى 70 تەن 90 پايىزعا دەيىن قامتاماسىز ەتىپ وتىرمىز. الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىكپەن عانا شەكتەلمەي، وزگە دە تاعام تۇرلەرىن تۇتىناتىن ازاماتتار ولاردىڭ ءبىر بولىگى يمپورت ارقىلى جەتكىزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرۋى قاجەت»، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ۆيتسە-پرەمەر كەيىنگى ۋاقىتتا بۇكىل الەمدە ءسۇت پەن ەت باعاسى ايتارلىقتاي وسكەنىن مالىمدەدى.
«بۇل نە دەگەن ءسوز؟ ەكسپورتتا ءبىزدىڭ ونىمدەرىمىز سۇرانىسقا يە بولا باستايدى. فەرمەرلەرىمىز ونىمدەرىن ەكسپورتقا ساتقىسى كەلەدى، ويتكەنى ول جاقتا باعا جوعارى. ءبىز «ەكسپورتقا ساتپاڭىزدار، ىشكى نارىقتا ساتىڭىزدار» دەيمىز. ولار «ءبىز پايدا تاپقىمىز كەلەدى، ىشكى نارىقتا باعانى كوتەرەمىز» دەيدى. بۇعان تىيىم سالا المايمىز»، - دەپ ءتۇسىندىردى شەنەۋنىك.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى قاڭتاردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاندا ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى 0,8 پايىز، ال رەسەيدە 2 پايىز بولعانىن ايتتى. ونىڭ سوزىنشە، قازاقستان ونىمدەردىڭ باسىم بولىگىن رەسەيدەن الادى. وسىلايشا يمپورتتاعى ينفلياتسيا بايقالادى.
جۋرناليستەر مۇنداي جاعدايدا جالاقىسى تومەن ادامدار، زەينەتكەرلەر نە ىستەيتىنىن سۇرادى. ۆيتسە-پرەمەر كەدەيلىك شەگىنەن تومەن جاعدايدا تۇراتىن ازاماتتارعا اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك كورسەتىلەتىنىن، ال زەينەتاقى كوتەرىلەتىنىن جەتكىزدى.