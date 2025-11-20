قازاقستاندا ازاماتتاردى رۇقساتسىز فوتو مەن ۆيدەوعا تۇسىرۋگە تىيىم سالىنۋى مۇمكىن
قازاقستاندا ادامداردى ولاردىڭ كەلىسىمىنسىز فوتوعا جانە ۆيدەوعا تۇسىرۋگە تىيىم سالۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتىر. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Qaz365.kz.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، باستامانىڭ ماقساتى - ازاماتتاردىڭ جەكە ءومىرىن قورعاۋ. قازىر كەز كەلگەن ادامدى قوعامدىق ورىنداردا جاسىرىن نەمەسە رۇقساتسىز ءتۇسىرىپ، الەۋمەتتىك جەلىگە جاريالاۋ كەڭ تاراعان.
«بۇل باستاما - شەنەۋنىكتەردى قورعاۋ ەمەس، قاراپايىم ادامداردىڭ جەكە كەڭىستىگىن ساقتاۋ تۋرالى. ازاماتتار وزدەرىن پرانكەرلەر جاسىرىن ءتۇسىرىپ، ادەپسىز ارەكەتتەرگە يتەرمەلەيتىنىن ايتىپ، ءجيى شاعىنادى. كەيبىرى ءتىپتى ۇيىنەن شىعۋعا قورقاتىنىن ايتادى»، - دەدى ايدا بالايەۆا.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن ارنايى جۇمىس توبى قۇرىلىپ جاتىر. توپقا ب ا ق وكىلدەرى مەن زاڭگەرلەر دە تارتىلادى. ولار كىمدى، قاشان جانە قانداي جاعدايدا تۇسىرۋگە بولاتىنىن انىقتايتىن ناقتى ەرەجەلەردى دايىندايدى.
جۋرناليستەردىڭ بۇل باستاما شەنەۋنىكتەردىڭ سىنىنان قورعاۋ ءۇشىن جاسالىپ جاتىر دەگەن ەسكەرتۋىنە مينيستر:
«بىزدە ونسىز دا جەكە ءومىر دەگەن ۇعىم جوق، بارلىق جاقتا تۇسىرەدى. بۇل ماسەلە شەنەۋنىكتەرگە ەمەس، قوعامداعى تارتىپكە قاتىستى»، - دەپ جاۋاپ بەردى.
بالايەۆا قوسىمشا تۇسىندىرگەندەي، ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر «بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلۋى مۇمكىن.