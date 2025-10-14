قازاقستاندا ازاماتتاردىڭ جەكە قاۋىپسىزدىگىن قورعاۋعا باعىتتالعان جاڭا زاڭ كۇشىنە ەندى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلعى 16-شىلدەدە مەملەكەت باسشىسى قىلمىستىق زاڭنامانى وڭتايلاندىرۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى زاڭعا قول قويدى، دەپ حابارلادى باس پروكۋراتۋرانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قۇجات ازاماتتاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە جەكە ومىرگە قول سۇعاتىن، ءبىراق كۇش قولدانۋسىز جاسالاتىن قۇقىققا قارسى ارەكەتتەردىڭ اۋىر قىلمىسقا ۇلاسۋىنا جول بەرمەۋ ماقساتىندا قابىلداندى. وسى باعىتتا قىلمىستىق كودەكسكە ستالكينگ ءۇشىن قىلمىستىق جاۋاپتىلىق ەنگىزىلدى (ق ك-تىڭ جاڭا 115-1-بابى).
- ستالكينگ - زورلىق-زومبىلىقپەن بايلانىستى ەمەس ادامنىڭ زاڭسىز قۋدالانۋى رەتىندە ايقىندالعان. مۇنداي ارەكەتتەردە كۇش قولدانۋ بەلگىلەرى بولماعاندىقتان، ول قىلمىستىق تەرىس قىلىقتار ساناتىنا جاتقىزىلدى.
بۇل باپتىڭ ماقساتى - فيزيكالىق كۇش قولدانۋعا نەمەسە اشىق قاۋىپ-قاتەرگە بارماعان، ءبىراق قۋدالاۋ ارەكەتتەرىمەن زيان كەلتىرەتىن ادامداردان ىقتيمالى جوعارى قۇربانداردى قورعاۋ.
جاڭا نورمالار 2025 -جىلعى 16-قىركۇيەكتەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلدى. وسى ۋاقىتتان بەرى ستالكينگ فاكتىلەرى بويىنشا ەكى قىلمىستىق ءىس تىركەلدى - اتىراۋ جانە پاۆلودار وبلىستارىندا، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
زاڭعا سايكەس ستالكينگ جاساعاندارعا 200 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشكە دەيىن (ا ە ك) ايىپپۇل سالۋ نەمەسە ءدال سول مولشەردە تۇزەۋ جۇمىستارىنا تارتۋ، نە 200 ساعاتقا دەيىنگى مەرزىمگە قوعامدىق جۇمىستار اتقارۋ، نە 50 تاۋلىككە دەيىن قاماۋعا الۋ تۇرىندەگى جازا كوزدەلگەن.
سونداي-اق ايەلدەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋدى كۇشەيتۋ ماقساتىندا جاڭا زاڭمەن نەكە قيۋعا ماجبۇرلەۋ ءۇشىن دە قىلمىستىق جاۋاپتىلىق ەنگىزىلدى (ق ك-تىڭ جاڭا 125-1-بابى).
- ەگەر ايەل ادام ۇرلانىپ، كۇش قولدانۋ قاۋپىمەن نەمەسە مۇلكىن جويۋ نە ءبۇلدىرۋ قاتەرىمەن نەكە قيۋعا ماجبۇرلەنسە، كىنالى ادامعا 2000 ا ە ك-كە دەيىن ايىپپۇل سالۋ، نە ءدال سول مولشەردە تۇزەۋ جۇمىستارىنا تارتۋ، نە 2 جىلعا دەيىنگى مەرزىمگە باس بوستاندىعىن شەكتەۋ نەمەسە ايىرۋ تۇرىندەگى جازا قولدانىلادى.
ابايسىزدا اۋىر زارداپتارعا اكەلگەن جاعدايدا كىنالى تۇلعا 5 جىلدان 10 جىلعا دەيىن باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا تارتىلادى.
نەكە قيۋعا ماجبۇرلەۋ فاكتىلەرى بويىنشا العاشقى قىلمىستىق ىستەر شىمكەنت قالاسىندا، سونداي- اق قىزىلوردا، اقتوبە جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىندا تىركەلگەن. ەكى جاعدايدا جابىرلەنۋشىلەر كامەلەتكە تولماعاندار بولعان، - دەپ جازدى پروكۋراتۋرادان.
اتالعان ىستەر بويىنشا تەرگەۋ جالعاسۋدا جانە پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ باقىلاۋىندا تۇر.