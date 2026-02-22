قازاقستاندا اۋىزاشار ءمازىرىنىڭ باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - رامازان ايىندا وڭىرلەردەگى مەيرامحانا مەن ءدامحانادا اۋىزاشار ءمازىرى دايىندالادى. Kazinform ءتىلشىسى باعا مەن ءمازىردى سالىستىرىپ، قايدا ارزان، ال قاي قالادا قىمبات ەكەنىن ءبىلدى.
قازاقستاندىقتار اۋىزاشارعا ۇلكەن جاۋاپكەرشىلىكپەن قارايدى. ۇيدە عانا ەمەس، مەيرامحانا مەن ءدامحانالاردا دا اۋىزاشار جاساپ، ساۋاپتى ءىس جاساۋعا اسىعادى. قازىر مەيرامحانالار مەن ءدامحانالار دا سۇرانىسقا ساي ۇسىنىس ازىرلەپ قويعان. ءبىرى نەگىزگى تاعامدى ۇسىنادى. ال تاعى ءبىرى ىستىق تاماق، ءتاتتى تاعام، سۋسىن مەن تاماقتانۋ ورنىنىڭ ءوز سىيىن داستارحانعا قويادى. اۋىزاشار ءمازىرى ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندە ءارتۇرلى جانە باعاسىندا دا ايىرماشىلىق بار.
ەڭ ارزانى - تۇركىستان قالاسىندا. مۇندا اۋىزاشار ءمازىرىنىڭ باعاسى 2000 - 6000 تەڭگە ارالىعىندا. سونىمەن بىرگە قالاداعى مەيرامحانالار ءتورت ادامعا ارنالعان اۋىزاشار داستارحانىنىڭ قۇنىن 16533 تەڭگە دەپ بەكىتىپ تە قويعان. وعان سالات، جەمىس-جيدەك، قۋىرىلعان بالىق، سامسانىڭ بىرنەشە ءتۇرى، پىسپەنان، نان، شىرىن مەن سىيلىققا دەپ سۋ، قارا نەمەسە كوك شاي ۇسىنىلادى. ال ەڭ قىمباتى ءبىر ادامعا 11900 تەڭگە بولىپ تۇر.
ال پەتروپاۆل قالاسىندا اۋىزاشار ءمازىرىنىڭ ەڭ ارزانى ادام باسىنا - 2500 - 3000 تەڭگە. داستارحان ءۇستى مول بولسىن دەسە 4000 - 5500 تەڭگەنىڭ ءمازىرىن تاڭداۋعا بولادى. وعان مانتى، سامسا، ءتاتتى تاعام، قۇرما، سۋ مەن شاي كىرەدى. ال 5500 تەڭگە جانە ودان جوعارى مازىردە سالاتتىڭ بىرنەشە ءتۇرى، ەت تاعامى مەن ۇلتتىق تاعام جانە شىرىن بار. كەيبىر مەيرامحانالار 10000 تەڭگەنىڭ توپتاماسىن دا ۇسىنادى.
اقتوبە قالاسى دا باعا قولجەتىمدى وڭىرلەر قاتارىنا كىرەدى. مۇندا اۋىزاشار باعاسى 3000 - 9000 تەڭگە ارالىعىندا.
ورال قالاسىندا دا باعا قالىپتى. مۇندا اۋىزاشارعا ىستىق تاماق، سالات پەن شىرىن
ۇسىنسا، 3000 - 6000 تەڭگە بولادى. ال اۋىزاشار توپتاماسىن تاڭداسا كەيبىر تاماقتانۋ ورنى 6000 - 12000 تەڭگە جانە ودان جوعارى باعانى ۇسىنادى. مەيرامحانالاردا ادام باسىنا 10000 تەڭگەنىڭ ءمازىرىن كەزدەستىرەسىز.
شىمكەنت قالاسىندا اۋىزاشار باعاسى ءارتۇرلى. قالتاعا كۇش تۇسكەنىن قالاماساڭىز، 3500 - 5500 تەڭگەنىڭ ءمازىرىن تاڭداۋعا بولادى. مازىردە نەگىزگى تاعامدار بار. ال مەيرامحانادا 7000 - 8000 تەڭگەنىڭ ءمازىرى ۇسىنىلىپ جاتىر. ىستىق تاعام، شاي مەن تىسكەباسار بەرەدى. كەيبىر توپتامادا ەت تاعامى بولماۋى دا مۇمكىن. ال مول داستارحان جايىلسا ادام باسىنا 14000 تەڭگە قاجەت بولادى.
قىزىلوردا قالاسىندا ەڭ قولجەتىمدى باعا 3500 - 4000 تەڭگە بولىپ تۇر. مازىرگە كۇرىش، تىسكەباسارعا ەت، نان جانە ءتۇرلى قوسپا كىرەدى. ورتاشا ءمازىر باعاسى - 5000 - 6500 تەڭگە. مۇندا سورپا، سامسا، ەت سالىنىپ قۋىرىلعان ءبالىش، سالاتتار مەن قۇرما، سۋ جانە شاي كىرەدى. سونىمەن بىرگە 4-5 ادامعا ارنالعان اۋىزاشار توپتاماسىنا تاپسىرىس بەرۋگە بولادى. باعاسى - 9000 - 17000 تەڭگە. وندا كۇرىش، مانتى، قازان-كەباب، كاۋاپ، سالاتتار مەن تاندىر نان، ءتۇرلى قوسپا بار.
قوستاناي قالاسىندا اۋىزاشار باعاسىنىڭ ايىرماشىعىلى جوعارى. كەيبىرىندە 3500 تەڭگە بولسا، تاعى ءبىر مەيرامحانا 12900 تەڭگەنىڭ ءمازىرىن ۇسىنادى. قولجەتىمىدىسى - 3500 - 5000 تەڭگە. ادامدار كوبىنە 4500 - 5800 تەڭگەنىڭ ءمازىرىن تاڭدايدى. وعان سالات، سورپا، كۇرىش نەمەسە لاعمان كىرەدى. قۇرما، باۋىرساق پەن سۋدى تەگىن ۇسىنادى. ال
مول داستارعا جايىلسا 6000 - 12900 تەڭگەنىڭ توپتاماسىنا تاپسىرىس بەرگەن ءجون.
اتىراۋ قالاسىندا اۋىزاشار باعاسى 3900 - 4100 تەڭگەدەن باستالادى. ورتاشا باعا - 5000 - 7000 تەڭگە. اس مول بولسىن دەگەن ادامدار 8000 - 9000 تەڭگەنىڭ توپتاماسىنا تاپسىرىس بەرەدى. ال ەڭ جوعارى باعا 12600 - 12990 تەڭگەگە جەتتى.
تاراز قالاسىندا اۋىزاشار مازىرىنە ەكى ءتۇرلى سالات، ىستىق تاماق، تىسكەباسار، سۋ مەن وزگە دە سۋسىن كىرەدى. شاعىن ءدامحانالاردا بۇل ءمازىردىڭ باعاسى 4000 تەڭگەدەن باستالادى. سونىمەن بىرگە ورتاشا باعا مۇندا 5000 - 6500 تەڭگە بولىپ تۇر. جوعارى باعا ۇسىناتىن مەيرامحانا از. بولعان كۇندە اۋىزاشار توپتاماسىنىڭ باعاسى ءار ادامعا 10000 - 12000 تەڭگە.
وسكەمەن قالاسىندا ءبىر ادامعا ارنالعان اۋىزاشار ءمازىرىنىڭ باعاسى - 4500 تەڭگە. وعان ءۇي كەسپەسى، قوقات قوسىلعان كۇرىش، قوي ەتىنىڭ سورپاسى، مانتى، ەت جانە كوكونىس قوسىلعان سالات، تاندىر نان، باۋىقساق، كۇرىش جانە توقاش كىرەدى. سونىمەن بىرگە 9000 - 28000 تەڭگەنىڭ اۋىزاشار توپتاماسىن دا تاڭداۋعا بولادى. بۇل توپتاما ادام سانى مەن اس مازىرىنە قاراي تاڭدالادى.
كوكشەتاۋ قالاسىندا اۋىزاشار توپتاماسىنىڭ باعاسى ءبىر ادامعا 4770 تەڭگەدەن باستالىپ، 10000 تەڭگەگە دەيىن جەتتى. وعان سالات، سورپا جانە ىستىق تاماق كىرەدى. باۋىرساق، قۇرما مەن سۋ كوپ جەردە تەگىن ۇسىنىلادى.
سەمەي قالاسىنداعى تاماقتانۋ ورىندارىندا ءبىر ادامعا ارنالعان ءمازىر باعاسى 4900 - 6500 تەڭگە. ال بىرنەشە ادام بولىپ تاپسىرىس بەرسە ادام باسىنا 7500 تەڭگە ەسەپتەلەدى. مازىرگە ىستىق تاماق، بىرنەشە سالات، كونديتەرلىك ونىمدەر مەن جەمىس-جيرەك، قۇرما كىرەدى. شاي مەن سۋ تەگىن جانە شەكسىز ۇسىنىلادى. ال 10 ادامعا ارنالعان بانكەتتىڭ باعاسى 55000 - 62000 تەڭگە ارالىعىندا. باعاعا ىستىق تاعامنىڭ ءتۇرى اسەر ەتەدى.
استانادا ءدامحانا مەن مەيرامحانالارداعى اۋىزاشار باعاسى ءار ادامعا 4990 تەڭگەدەن باستالادى. وعان سالات، سورپا مەن تىكەباسار، ىستىق تاماق، تاندىر نان، سۋ مەن قۇرما كىرەدى.
ورتاشا باعا - 8000 - 10000 تەڭگە. ال قىمبات تاماقتانۋ ورىندارىندا باعا 12000 تەڭگە جانە ودان جوعارى.
تالدىقورعان مەن جەزقازعاندا ءبىر ادامعا ارنالعان اۋىزاشار باعاسى 5000 تەڭگە، كەي جەرلەردە 8500 - 9000 تەڭگە. باعاعا ءمازىر قۇرامى اسەر ەتەدى. اقتاۋ قالاسىنداعى ازىراشار باعاسى - 5500 - 7500 تەڭگە.
پاۆلودار قالاسىنداعى كەيبىر تاماقتانۋ ورنى 5500 - 6500 تەڭگەنىڭ اۋىزاشار ءمازىرىن ۇسىنادى. وعان سالات، ءبىرىنشى ىستىق تاماق (بورش، كەسپە نەمەسە سورپا)، ەكىنشى ىستىق تاماق، نان، باۋىرساق پەن ءسۇت قاتقان شاي كىرەدى. قۇرما مەن سۋدى تەگىن ۇسىنادى. سونىمەن بىرگە 6590 تەڭگەنىڭ دە اس ءمازىرى بار. ۇلتتىق ناقىشتاعى اۋىزاشار مازىرىنە سامسا، كونيتەرلىك ونىمدەر، ءتاتتى، كەپتىرىلگەن جەمىس، ۇلتتىق سۋسىن كىرەدى. باعاسى ءبىر ادامعا - 8000 تەڭگە. اۋىزاشار ءمازىرىنىڭ قىمباتى - 12000 تەڭگە.
قونايەۆ قالاسىندا اۋىزاشار توپتاماسىنىڭ قۇنى ءار ادامعا - 5500 - 6000 تەڭگە. وعان سورپا، ىستىق تاماق، سالات، نان مەن شىرىن كىرەدى. كەيبىر تاماقتانۋ ورنى ءتاتتى تاعام دا ۇسىنادى.
الماتى قالاسىنداعى مەيرامحانالاردا اۋىزاشار توپتاماسى - 6450 - 8100 تەڭگە. سىزگە سورپا، سالاتتار، تاۋىق نەمەسە سيىر ەتىنەن ىستىق تاماق، ءتاتتى تاعام ۇسىنادى. ال باۋىرساق، قۇرما مەن سۋ تەگىن. داستارحان مول بولسىن دەسەڭىز، باعاسى - 8500 تەڭگە. ال ەت، بالىق، سالاتتىڭ بىرنەشە ءتۇرى مەن ءتاتتى تاعام، شاي مەن شىرىن الساڭىز، باعاسى 12500 - 16500 تەڭگە بولادى.
قاراعاندى قالاسىنداعى مەيرامحانالار رامازان ايىنا ءتۇرلى ءمازىر دايىنداعان. باعا 6700 تەڭگەدەن باستالادى. قازاق، وزبەك، ۇيعىر، شىعىس نەمەسە ورىس تاعامدارىنىڭ توپتاماسىن ۇسىنىپ، باعاسىن 8499 تەڭگە دەپ بەكىتكەن. سونىمەن بىرگە 12499 تەڭگەنىڭ توپتاماسىنا تاپسىرىس بەرۋگە بولادى. وعان سورپا، كىلەگەي قوسىلعان البىرت بالىعى، سالاتتار مەن اسپاز ازىرلەگەن ءتاتتى تاعام كىرەدى.
قازاقستاندا قاسيەتتى رامازان ايى باستالدى. مەملەكەت باسشىسى قازاقستان حالقىن رامازان ايىنىڭ باستالۋىمەن قۇتتىقتادى.
ەلوردانىڭ قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارماسى ورازا ۋاقىتىندا قالاي تاماقتانۋ كەرەكتىگى تۋرالى كەڭەس بەردى.
اۆتور
التىناي ساعىندىقوۆا