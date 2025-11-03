قازاقستاندا اقىلى قىزمەتتەردىڭ باعاسى سوڭعى بەس جارىم جىلدا العاش رەت تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا ينفلياتسيانىڭ باياۋلاۋىنا اقىلى قىزمەتتەر نارىعىنداعى باعانىڭ تومەندەۋى اسەر ەتتى. قازان ايىندا قىزمەتتەر قۇنى ازداپ ارزانداپ، بۇل سوڭعى بەس جارىم جىلداعى العاشقى تومەندەۋ بولىپ تىركەلدى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسى حابارلادى.
ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2025 -جىلعى قازان ايىندا اقىلى قىزمەتتەر باعاسى قىركۇيەكپەن سالىستىرعاندا 0,8 پايىزعا تومەندەگەن. بۇل كورسەتكىشتىڭ ايلىق ماندە تومەندەۋى 2020 -جىلعى مامىردان بەرى العاش رەت تىركەلىپ وتىر.
رەسمي ەسەپتەرگە سۇيەنسەك، قازان ايىندا «تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق قىزمەتتەر، سۋ، ەلەكتر ەنەرگياسى، گاز جانە وزگە دە وتىن تۇرلەرى» ساناتىندا باعالار ايىنا 3,5 پايىزعا تومەندەگەن. تولىق دەرەكتەر ءالى جاريالانباعانىمەن، بەلگىلى بولعانى - الماتى قالاسىندا سۋدى تۇتىنۋ كولەمىنە بايلانىستى ديففەرەنتسيالدى تاريفتەر جۇيەسىنە ۋاقىتشا ءۇزىلىس ەنگىزىلۋى ناتيجەسىندە سۋمەن جابدىقتاۋ تاريفتەرى تومەندەگەن.
- اقىلى قىزمەتتەردىڭ ارزانداۋى جالپى ينفلياتسيا دەڭگەيىنە دە اسەر ەتتى. قازان ايىندا باعا ءوسىمى 0,5 پايىزدى قۇراپ، بۇل كورسەتكىش سوڭعى جەتى جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەي رەتىندە تىركەلدى. ال ازىق-تۇلىك تاۋارلارى قىركۇيەكپەن سالىستىرعاندا 1 پايىزعا، ال ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار 1,2 پايىزعا قىمباتتادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ينفلياتسيانىڭ قىزمەتتەر سەگمەنتىندەگى جىلدىق كورسەتكىشى قىركۇيەكتەگى 15,3 پايىزدان 12,9 پايىزعا دەيىن تومەندەدى. بۇل جالپى ينفلياتسيا قارقىنىن 12,9 پايىزدان 12,6 پايىزعا دەيىن باياۋلاتۋعا مۇمكىندىك بەردى. ال ازىق-تۇلىك جانە ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار سەگمەنتتەرىندە باعا ءوسىمى جالعاسىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن ينفلياتسيا دەڭگەيىن باقىلاۋ جانە تومەندەتۋ شارالارى قايتا قارالاتىنىن جازعانبىز.